Durante una ronda de preguntas y respuestas la CEO de AMD, Lisa Su, ha confirmado que están trabajando en una Radeon Navi tope de gama, y también ha confirmado detalles importantes sobre su apuesta por el trazado de rayos, tanto en sus gráficas dedicadas para PC como en las versiones que han utilizado Sony y Microsoft en PS5 y en Xbox Series X.

Empezamos por el principio, por esa esperada Radeon Navi tope de gama. La expectación que ha generado durante los últimos meses ha sido muy marcada, tanto que se ha llegado a decir que podría doblar el rendimiento de Navi 10, una GPU utilizada en las Radeon RX 5700-5700 XT, y que contará con hardware dedicado a trazado de rayos con un rendimiento superior a lo que hemos visto en los núcleos RT utilizados en la serie RTX 20.

Todo eso suena muy bien, pero debemos mantener los pies en la tierra y evitar dejarnos llevar por un «hype» desmedido. Lo único oficial que tenemos ahora mismo es que veremos una Radeon Navi tope de gama, que será un producto pensado para gaming y que competirá «en lo más alto del sector». Esto sugiere que debería estar, como mínimo, al nivel de una RTX 2080 Ti, aunque cabe la posibilidad de que llegue incluso a superarla. Si esto ocurre ya sabemos que NVIDIA estaría preparada para responder con la RTX 2080 Ti Super, salvo que su lanzamiento se produzca en un momento en el que los de verde tengan a punto las RTX 30, en cuyo caso utilizarán esa nueva generación para dar una respuesta más contundente.

Podemos dar por seguro también que dicha tarjeta gráfica contará con hardware para trazado de rayos. La propia Lisa Su ha reconocido que tiene constancia de la importancia de dicha tecnología, y que han invertido con fuerza en ella de cara a su implementación tanto en sus tarjetas gráficas dedicadas como en el ecosistema alrededor de esta técnica de renderizado, y sí, esto incluye también a las consolas de nueva generación.

Un comentario muy interesante, ya que en esencia desmiente los rumores que decían que Sony y Microsoft no iban a utilizar hardware de AMD para trazado de rayos. Y sí, las tarjetas gráficas que la compañía de Sunnyvale lanzará en 2020 vendrán con trazado de rayos, es decir, dicha tecnología no se limitará a los modelos más potentes.

Por último Lisa Su también ha explicado que las APUs de nueva generación basadas en Zen 2 mantendrán en su totalidad la arquitectura Vega a nivel de GPU. Sin embargo esto no quiere decir que no vamos a ver APUs con núcleos gráficos Navi en el sector PC. Llegarán, pero «cuando sea el momento apropiado», según la ejecutiva.

AMD confía en el potencial su nueva Radeon Navi y en el trazado de rayos

Mientras contestaba a las preguntas que le formularon los asistentes Lisa Su mostró una confianza plena en el potencial de la Radeon Navi tope de gama que tienen en desarrollo, y también confía en la posición de la compañía de cara al trazado de rayos. Cree que hay una escasez importante de software y de aplicaciones que sean capaces de aprovechar el potencial de dicha tecnología, pero está convencida de poder competir con NVIDIA sin problemas.

Con las GeForce RTX 20 en NVIDIA apostaron por una aproximación híbrida y limitada al trazado de rayos. Dichas tarjetas gráficas utilizan diferentes motores para sacar adelante la carga gráfica: los sombreadores, los motores de geometría, los núcleos RT para trazado de rayos y los núcleos tensor, que dan lo mejor de sí trabajando con tareas de inteligencia artificial.

El trabajo de los sombreadores y de los motores de geometría es el que todos conocemos. Los núcleos RT trabajan aplicando un cierto nivel de trazado de rayos (de manera limitada), y los núcleos tensor pueden ayudar a mejorar el rendimiento a través de la técnica DLSS, que aplica un reescalado inteligente que reduce la carga gráfica con una pérdida mínima (en algunos casos no tan mínima) de calidad de imagen.

Decimos que el trazado de rayos se aplica de forma limitada porque no se despliega en su máximo esplendor. Dicha técnica podría utilizarse para crear efectos de iluminación y de sombras realistas, y también para crear reflejos y refracciones cercanos a los que vemos en la vida real, pero la carga gráfica que ello representa es tan alta que no resulta viable, ni siquiera con el hardware dedicado que montan las RTX serie 20. Shadow of the Tomb Raider, por ejemplo, aplica el trazado de rayos limitado a las sombras. Battlefield V lo aplica únicamente a los reflejos, y Metro: Exodus a la iluminación.

El gran desafío que afrontan tanto NVIDIA como AMD con el trazado de rayos no se limita a mejorar el rendimiento, sino a ampliar la aplicación del mismo en juegos actuales. Veremos de qué son capaces ambas compañías y, sobre todo, cómo quedan las RTX serie 20 cuando se produzca la llegada de Navi 23 y de las RTX serie 30.