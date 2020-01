Nintendo pretende lanzar una nueva Switch en 2020

Desde hace meses están circulando rumores de que Nintendo podría lanzar en este 2020 una nueva versión de Switch, que sería la segunda revisión de la consola tras la Lite.

Teniendo en cuenta que nada de lo que vamos a exponer aquí tiene todavía respaldo oficial, de momento los rumores apuntan a dos posibles caminos: la actualización de la consola o el lanzamiento de una Nintendo Switch Pro. En ambos casos se espera una mejora de la potencia, probablemente en un intento de no descolgarse de las próximas consolas de Sony y Microsoft, y eso que Nintendo ha decidido jugar en su propia liga con Switch.

Según informaciones del medio taiwanés DigiTimes, Nintendo tendría la intención de empezar la producción del futuro modelo de Switch durante la primera mitad del año 2020, por lo que podría ver la luz en los próximos meses. Esto va en la línea de lo que publicó el reportero Takashi Mochizuki, del Wall Street Journal, quien informó el pasado mes de agosto de 2019 que la veterana compañía de videojuegos estaba planeando actualizar su exitosa consola portátil y sobremesa.

La aparición de una presunta Nintendo Switch Pro podría tener sentido desde distintos frentes. Primero sería evitar a toda costa el pasar de moda frente al lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X, y es que si bien Nintendo juega en su propia liga, las consolas next gen de Sony y Microsoft pueden hacer que caiga el interés por Switch. Segundo, una actualización a nivel de hardware podría mantener a Switch (sea una versión Pro o no) a rebufo de las tecnologías que surgen para las “plataformas grandes”, evitando que se cierre totalmente la puerta a recibir ports de juegos AAA como The Witcher 3, Doom 2016 y Doom Eternal.

A nivel de características se especula que la futura Nintendo Switch podría soportar la resolución 4K, sin embargo, esto es por ahora bastante inverosímil viendo las limitaciones técnicas que arrastran las versiones comercializadas, aunque posiblemente a la compañía le convenga hacer esfuerzos para soportar de manera más efectiva los motores modernos y en ofrecer una experiencia a 1080p consistente.