LG V60 ThinQ, un superphone con 5G y Snapdragon 865

El LG V60 ThinQ es un smartphone que está en camino, o eso es al menos lo que da a entender una imagen filtrada por Android Headlines que presuntamente es de dicho smarphone.

El LG V60 ThinQ iba a ser presentado en un principio en el MWC de Barcelona, pero dicho evento ha quedado cancelado. En la imagen se puede apreciar la fecha de 24 de febrero de 2020 y las 9 de la mañana como hora, que podría ser indicativa de una presentación vinculada al mencionado evento.

Por lo demás parece que la compañía no ha introducido cambios revolucionarios con respecto a anteriores generaciones del mismo dispositivo, aunque para el LG V60 ThinQ parece que han reducido el tamaño de los biseles de la pantalla, por lo que esta podría ocupar todavía más espacio de la parte frontal. La cámara frontal está introducida en una muesca con forma de gota agua similar al formato empleado por el LG G8X, así que esa parte verá reducida su tamaño en comparación con el V50 ThinQ.

Por lo que se puede apreciar, también contará (o al menos eso parece indicar) con un botón dedicado a Google Assistant y el control de volumen en el lado izquierdo del smartphone. El botón de encendido permanecería en el lado derecho, si bien ese detalle no se puede ver viendo el ángulo de la imagen. El marco, por su parte, se ve de color dorado, pero eso no quiere decir que LG no vaya a poner a disposición más colores.

No solo del aspecto externo se ha filtrado información, sino también las características internas más importantes del LG V60 ThinQ. Lo primero que se puede destacar son las altas probabilidades de que soporte conexión 5G, algo que empieza a resultar imprescindible para posicionar los smartphones tope gama actuales, además de haber sido una de la características del V50 ThinQ. La batería, por su parte, sería de 5.000mAh para otorgar al dispositivo de bastante autonomía.

En la parte trasera el LG V60 ThinQ contará con una configuración de cuádruple cámara, mientras que los micrófonos adicionales que incorporará deberían de mejorar la calidad de la grabación del audio. Otras características que se especulan son la inclusión de un SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno para datos (contando el sistema operativo), aunque de las dos últimas podrían existir diferentes combinaciones que marcarían las variantes del dispositivo.

Viendo que el 24 de febrero corresponde a una fecha relacionada con el Mobile World Congress, todo apunta a que el LG V60 ThinQ será presentado en el mes de marzo de 2020 para ser puesto al a venta poco después.