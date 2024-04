GIGABYTE G6X 2024, análisis: valor a un precio ajustado

Tras más de dos semanas de pruebas intensivas hoy os traigo, por fin, el análisis del GIGABYTE G6X 2024, un portátil de gama media que tiene un objetivo tan ambicioso como importante, maximizar el valor por euro invertido ofreciendo una buena relación calidad-precio, y un rendimiento excelente a su resolución nativa.

El GIGABYTE G6X 2024 es una evolución del GIGABYTE G6 2023, y a su vez podemos considerarlo como una versión superior del GIGABYTE G5 KF5 que también tuvimos la oportunidad de analizar en su momento. Solo tenemos que ver el diseño de estos equipos, y sus especificaciones, para darnos cuenta de que tienen muchas cosas en común.

A priori la propuesta de GIGABYTE es interesante, sobre todo porque el GIGABYTE G6X 2024 viene con una configuración de hardware equilibrada, y porque cuenta con un sistema de refrigeración mejorado que ha permitido montar una GeForce RTX 4060 Mobile con un TGP de hasta 105 vatios.

Ya sabéis lo importante que puede ser la refrigeración cuando hablamos de rendimiento. Un sistema de disipación insuficiente puede acabar derivando en un estrangulamiento térmico muy marcado, y esto puede llevarnos en última instancia a problemas de estabilidad que afecten al correcto funcionamiento del equipo, e incluso a su vida útil.

El GIGABYTE G6X 2024 viene equipado con un nuevo sistema de refrigeración WINDFORCE mejorado, y os puedo adelantar que desde el primer momento este se deja notar ofreciendo un funcionamiento óptimo y permitiendo que todos los componentes escalen sin problema. Sobre este tema, y sobre el rendimiento, hablaremos más adelante.

GIGABYTE G6X 2024: análisis externo, primer contacto y claves

Nada más sacarlo de la caja queda claro que el GIGABYTE G6X 2024 es un portátil de 16 pulgadas bastante tradicional en todos los sentidos, tanto por peso y tamaño como por diseño. Este modelo tiene un peso de 2,5 kilogramos, lo que lo aleja del espacio ocupado por los ultraligeros, y tiene un diseño discreto y sobrio con una terminación en color negro que le permite encajar en cualquier sitio.

Para que podáis tener una imagen más precisa de sus dimensiones os comparto la habitual foto comparativa con mis dedos. Este equipo tiene un grosor aproximado de dos dedos en su extremo inferior, es decir, en la zona de apertura de la pantalla, lo que significa que a pesar de su formato y peso tiene unas medidas bastante contenidas.

GIGABYTE ha apostado por líneas angulosas y esquinas ligeramente redondeadas, y por un enfoque minimalista que solo se rompe con pequeños detalles «cibernéticos» en color gris acompañados de la letra «X», que diferencia a este modelo frente al de la generación anterior. El portátil está fabricado en plástico, un material ligero, resistente y económico que permite reducir el precio, y que se ve menos afectado por el calor.

Con esto quiero decir que, cuando un portátil trabaja a plena carga y genera calor, un chasis en plástico normalmente estará menos caliente al tacto que otro acabado en aluminio. No obstante, la tapa está fabricada en aluminio, una decisión muy acertada por parte de GIGABYTE, ya que esta es una de las partes del portátil que más expuesta está al desgaste por el uso diario.

Las sensaciones que transmite al tacto son buenas. Cómo es lógico en el interior no tenemos la solidez estructural que aportaría una aleación de aluminio o magnesio, pero como dije anteriormente esto tiene también sus ventajas, y es que al usar plástico es posible reducir costes y mejorar otros aspectos del equipo.

En mis pruebas de presión y de movilidad sujetando el equipo con una mano no he notado ninguna fragilidad estructural preocupante, ni siquiera en la zona de las bisagras ni en la pantalla, cuya tapa está terminada en aluminio como dije anteriormente, y la terminación del teclado y de la almohadilla táctil está a la altura de lo que cabe esperar de un portátil de su gama y de su rango de precios.

Cuando abrimos el equipo nos da la bienvenida una pantalla de 16 pulgadas de grado IPS que tiene una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, lo que significa que utiliza el formato 16:10, que nos deja más espacio en vertical. La pantalla tiene unos bordes muy contenidos que le confieren una relación del 90% con respecto al cuerpo, y una tasa de refresco de 165 Hz. Este panel puede reproducir el 45% del espacio de colores NTSC.

En el marco superior tenemos una cámara frontal con resolución HD y una matriz de micrófonos integrada, lo que significa que disponemos de todo lo que necesitamos para hacer videollamadas sin tener que añadir nada más. Si nos vamos a la parte inferior nos encontramos con un teclado de membrana equipado con iluminación LED RGB personalizable.

Dicho teclado incluye el pad numérico, tiene un tamaño bastante generoso y un recorrido por tecla de 1,5 mm, lo que significa que disfrutaremos de una buena retroalimentación en cada pulsación. Esto nos permitirá escribir más rápido reduciendo los errores. Contamos también con la tecla dedicada de Microsoft Copilot, y tenemos una almohadilla táctil bastante grande de tacto suave que ofrece un buen deslizamiento y unos clics precisos.

El GIGABYTE G6X 2024 está configurado con un procesador Intel Core i7-13650HX, un chip potente que está acompañado de una GeForce RTX 4060 Mobile con un TGP máximo de 105 vatios. La configuración de memoria es de 16 GB de DDR5, suficiente para jugar y trabajar con garantías, y en este modelo disponemos también de un SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB de capacidad.

Para mantener las temperaturas bajo control GIGABYTE ha integrado un sistema de refrigeración WINDFORCE que consta de dos ventiladores de tipo turbina con 67 aspas cada uno. Estos van montados sobre un radiador de gran tamaño que hace contacto con los componentes clave del sistema, y que está comunicado a través de cinco tubos conductores de calor. En total el radiador tiene 219 aletas con un grosor de 0,15 milímetros cada una.

El sistema de refrigeración introduce aire a través del teclado, lo que le permite crear un gran flujo de aire en vertical que ayuda a mejorar la disipación del calor, y que permite una expulsión del aire caliente por las aperturas traseras de la cara posterior del chasis, manteniendo el calor lejos de las zonas de contacto como el teclado y las de apoyo de las muñecas.

En cuanto al sonido, el GIGABYTE G6X 2024 viene con dos altavoces estéreo de dos vatios que son compatibles con Dolby Atmos, y que pueden crear un efecto de sonido virtual 5.1.2. A nivel de conectividad ofrece un abanico bastante completo de puertos y salidas distribuidos en los laterales y en la parte trasera.

En el lado izquierdo tenemos un conector USB 3.2 Gen1 Type-A y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido. Saltando al lado derecho contamos con un puerto USB 3.2 Gen2 Type-C y un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A, y en la parte trasera se encuentran un conector USB 3.2 Gen2 Type-C compatible con DisplayPort 1.4, la toma de alimentación, una salida HDMI 2.1 y un puerto RJ-45.

GIGABYTE G6X 2024: especificaciones

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en plástico y tapa superior en aluminio.

Pantalla de 16 pulgadas de grado IPS con resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, ángulos de visión de 178 grados y un brillo superior a los 300 nits.

Reproduce un 45% del espacio de color NTSC, y contamos con interruptor MUX para deshabilitar la GPU integrada y mejorar el rendimiento.

La pantalla tiene una relación de tamaño del 90% con respecto al cuerpo, utiliza el formato 16:10, tiene una tasa de refresco de 165 Hz y soporta Adaptive Sync.

Acabado mate para reducir los reflejos de las fuentes de luz externas.

Componentes clave

Procesador Intel Core i7-13650HX con seis núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a una frecuencia de hasta 4,9 GHz en modo turbo, y ocho núcleos de alta eficiencia basados en la arquitectura Gracemont a un máximo de 3,8 GHz en modo turbo.

El procesador cuenta en total con 14 núcleos y 20 hilos, y tiene 24 MB de caché L3.

GPU integrada Intel Graphics UHD (Gen12) con 16 unidades de ejecución a un máximo de 1.450 MHz.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 4060 Mobile con un TGP de 105 vatios capaz de alcanzar 2.300 MHz en modo turbo, una cifra que se puede superar gracias al turbo dinámico.

La GeForce RTX 4060 Mobile cuenta con 3.072 shaders, 96 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 24 núcleos RT de tercera generación, 96 núcleos tensor de cuarta generación, 24 MB de caché L2, tiene un bus de 128 bits y 8 GB de memoria gráfica GDDR6 a 16 GHz (ancho de banda de 256 GB/s).

16 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz en doble canal ampliable a 64 GB.

SSD PCIe Gen4 de 1 TB.

Dos ranuras para unidades SSD M.2 PCIe Gen4 x4.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: un puerto USB 3.2 Gen1 Type-A, un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-C, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A, conector USB 3.2 Gen2 Type-C compatible con DisplayPort 1.4, salida HDMI 2.1 y un puerto Gigabit LAN.

Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Sistema de refrigeración WINDFORCE mejorado con entrada de aire a través del teclado, dos ventiladores de tipo turbina que suman 67 aspas cada uno, radiador con 219 aletas y cinco tuberías de cobre para acelerar la conducción del calor.

Batería de 73 Wh.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de membrana completo con pad numérico. Recorrido por tecla de 1,5 mm e iluminación LED RGB personalizable.

Almohadilla táctil con un tamaño de 121 x 83 mm.

Cámara frontal con resolución HD (1.280 x 720 píxeles).

Altavoces estéreo de 2 vatios cada uno compatibles con sonido Dolby Atmos, capaces de crear un efecto de sonido envolvente 5.1.2.

Matriz de micrófonos integrada.

Software integrado GIGABYTE para controlar, personalizar y visualizar aspectos esenciales del portátil, incluyendo las temperaturas de trabajo, el perfil de rendimiento y el color de la iluminación del teclado. También podemos utilizarlo para activar el interruptor MUX.

Medidas y peso: 36,1 x 25,9 x 2,89 cm, 2,5 kilogramos.

Sistema operativo: la versión probada venía con Windows 11, pero las unidades que se venden en tiendas vienen sin sistema operativo preinstalado.

Precio: desde 1.299 euros.

Experiencia de uso y valoración del GIGABYTE G6X 2024

Nada más empezar a utilizar el GIGABYTE G6X 2024 tuve una sensación de «déjà vu», y es normal porque al final estamos ante un equipo que, como dije anteriormente, tiene muchos puntos en común con el GIGABYTE G5 KF5. No obstante, las diferencias entre ambos también son evidentes, y se dejan notar tanto en la calidad de construcción como en algunos detalles a nivel de diseño, y también en la experiencia de uso y el rendimiento en general.

En términos de diseño el GIGABYTE G6X 2024 me gusta. Es un portátil clásico y elegante con una buena terminación que presenta una solidez estructural correcta, y que combina plástico y aluminio para conseguir una buena calidad de acabados sin hacer que el precio de venta se dispare. Los bordes de la pantalla se han ajustado muy bien para mejorar la inmersión, y la disposición del teclado y de la almohadilla táctil hacen que las interacciones con el equipo sean muy cómodas.

El teclado responde a la perfección, el feedback por pulsación es bueno y permite escribir con rapidez, y los deslizamientos y clics de la almohadilla táctil se marcan a la perfección. GIGABYTE ha hecho un buen trabajo, y el sistema de iluminación LED RGB siempre es un valor añadido, aunque en este equipo está limitado a una zona, así que solo podemos cambiar el color de forma global, y no tecla por tecla.

Las dimensiones y el tamaño del GIGABYTE G6X 2024 dejan claro que estamos ante un equipo que prioriza el rendimiento sobre la movilidad. Sus 2,5 kilogramos de peso se dejan notar cuando tenemos que moverlo de un lado a otro, pero es razonable para un portátil de 16 pulgadas que como dije se centra más en la potencia, algo que como veremos más adelante se deja notar en el buen rendimiento que ofrecen sus componentes.

Trabajando con Windows 11 y con aplicaciones básicas el rendimiento del GIGABYTE G6X 2024 es excelente. Tenemos unos tiempos de ejecución de aplicaciones y de apertura de archivos y documentos prácticamente instantáneos, y siempre tendremos la sensación de interactuar con el equipo disfrutando de una fluidez total. En este tipo de tareas el sistema de refrigeración es bastante silencioso, pero cuando elevamos la carga el ruido se dispara y sí, llega a ser molesto.

La pantalla tiene una reproducción del color modesta, pero los ángulos de visión son perfectos en 178 grados, contamos con una tasa de refresco de 165 Hz respaldada por Adaptive Sync y encima viene configurado con un interruptor MUX, lo que nos permite mejorar el rendimiento al eliminar la mediación de la GPU integrada. Haciendo clic en la galería adjunta podéis ver la calidad de la pantalla desde diferentes ángulos.

Tanto la cámara frontal como la matriz de micrófonos y los altavoces hacen un papel discreto. No destacan, pero cumplen con su función, y al final lo importante es que nos permitirán hacer videollamadas sin tener que invertir en periféricos adicionales. Tampoco podemos pedir más teniendo en cuenta la configuración del equipo y su precio de venta.

El software preinstalado de GIGABYTE nos permite visualizar el estado del equipo, cambiar entre los diferentes perfiles de rendimiento, realizar distintos ajustes que afectarán al rendimiento, activar el interruptor MUX, personalizar la iluminación del teclado y hacer otros ajustes centrados, por ejemplo, en la batería. Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella para ver con más detalle cómo luce dicho software.

Rendimiento en pruebas y aplicaciones sintéticas y profesionales

Profundizamos ahora en el rendimiento del GIGABYTE G6X 2024, y empezamos con nuestra clásica ronda de pruebas sintéticas y profesionales. Con estas podemos llevar a componentes como la CPU, la GPU y el SSD al límite de su capacidad, lo que nos permitirá descubrir de qué son capaces realmente, y poner a prueba tanto el sistema de refrigeración como la estabilidad del equipo.

Cinebench 2024

Empezamos con la prueba de renderizado Cinebench 2024, y vemos que los valores de rendimiento que consigue el Intel Core i7-13650HX que monta el GIGABYTE G6X 2024 son muy buenos, tanto en monohilo como en multihilo. Lo mismo podemos decir del resultado que ha obtenido en la prueba GPU, ya que supera claramente a otras configuraciones basadas en la GeForce RTX 4060 Mobile.

La diferencia de rendimiento en multihilo que presenta el Intel Core i7-13650HX entre la prueba de estrés de 10 minutos y la de una sola pasada es mínima, ya que este se reduce de 1.063 puntos a 1.053 puntos. Esto quiere decir que el sistema de refrigeración es capaz de mantener totalmente bajo control a dicha CPU, y que no se produce ningún tipo de estrangulamiento térmico. La estabilidad fue perfecta en todo momento.

Cinebench R23

Esos buenos resultados que obtuvimos en Cinebench 2024 se repiten en Cinebench R23, que es otra prueba de renderizado exigente capaz de llevar al Intel Core i7-13650HX al 100% de uso. Además de unas buenas puntuaciones este procesador también se mantuvo estable en todo momento, confirmando con ello el buen trabajo que ha hecho GIGABYTE con el sistema de refrigeración de este equipo.

Blender

Otra prueba de renderizado, aunque en esta ocasión nos centramos en la GPU. La GeForce RTX 4060 Mobile consigue unas puntuaciones que entran dentro de lo esperado para un modelo con un TGP máximo de 105 vatios, ya que supera claramente a otras configuraciones con TGPs más bajos. Recordad que el rendimiento aquí se mide en muestras por minuto, y que por tanto más es mejor.

V-Ray

V-Ray es una prueba de renderizado muy especial, porque está optimizada para trabajar con CUDA y porque es capaz también de aprovechar la aceleración por hardware de las tarjetas gráficas GeForce RTX de NVIDIA. En la prueba bajo CUDA tenemos 1.164 vpaths, y en la prueba bajo RTX tenemos 1.773 vrays.

Para que podáis comparar una GeForce RTX 4060 Mobile con un TGP de 65 vatios consigue en estas pruebas 971 vpaths y 1.471 vrays, respectivamente.

CPU-Z

Esta es una prueba sencilla, pero me gusta pasarla porque nos permite hacernos una idea del rendimiento comparativo que puede ofrecer un procesador frente a otros. En este caso vemos que el Intel Core i7-13650HX supera al Ryzen 9 5950X en monohilo, y queda solo un poco por detrás en la prueba multihilo.

3D Mark CPU

Con esta prueba podemos analizar a fondo el rendimiento de un procesador con diferentes cargas que estresan uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis y el máximo número de hilos posibles. Esas pruebas son representativas de distintos tipos de aplicaciones, ya que por ejemplo los juegos más antiguos paralelizan en dos y cuatro hilos, y los juegos actuales utilizan entre ocho y doce hilos.

El Intel Core i7-13650HX tiene 14 núcleos y 20 hilos, así que con esta prueba podemos cubrir el espectro completo de su capacidad de paralelizado. Es importante que os recuerde que este chip tiene un modo turbo muy agresivo que normalmente escala la frecuencia en función del número de hilos activos. Cuantos menos hilos activos tengamos mayor será la velocidad de trabajo.

Al tratarse de pruebas individualizadas podemos valorar tanto la estabilidad como el escalado de frecuencias y la temperatura al utilizar diferentes hilos, aunque debemos tener en cuenta siempre que las pruebas con mayor número de hilos duran muy poco tiempo, y que por eso no suelen llevar al procesador a su pico máximo de temperatura. Para ello tenemos otras pruebas, como Cinebench R23.

En términos de rendimiento este procesador ha conseguido un buen resultado, las puntuaciones están dentro de lo esperado y muestran una diferencia clara frente a los Core i5 Gen 13, que son los modelos inmediatamente inferiores. Con el Intel Core i7-13650HX tenemos asegurado un buen rendimiento tanto en monohilo como en multihilo.

A continuación vamos a analizar los valores de frecuencia y temperatura registrados en cada una de las pruebas que integra este benchmark:

Con un hilo activo tenemos una velocidad de trabajo que oscila entre los 4,8 y los 4,7 GHz, y una temperatura máxima de 83 grados.

tenemos una velocidad de trabajo que oscila entre los 4,8 y los 4,7 GHz, y una temperatura máxima de 83 grados. Con dos hilos activos la frecuencia de trabajo fluctúa un poco más, pero registra picos de hasta 4,88 GHz, y la temperatura alcanza los 88,94 grados.

la frecuencia de trabajo fluctúa un poco más, pero registra picos de hasta 4,88 GHz, y la temperatura alcanza los 88,94 grados. Con cuatro hilos activos aumenta el grado de paralelización, y esto hace que la frecuencia de trabajo siga oscilando considerablemente. A pesar de todo alcanzamos un pico de 4,88 GHz y la temperatura sube hasta los 91 grados.

aumenta el grado de paralelización, y esto hace que la frecuencia de trabajo siga oscilando considerablemente. A pesar de todo alcanzamos un pico de 4,88 GHz y la temperatura sube hasta los 91 grados. Con ocho hilos activos la velocidad de trabajo cae a un máximo de 4,68 GHz, y la temperatura alcanza un pico máximo de 97,76 grados, un valor alto aunque en ningún momento tuve problemas de estabilidad.

la velocidad de trabajo cae a un máximo de 4,68 GHz, y la temperatura alcanza un pico máximo de 97,76 grados, un valor alto aunque en ningún momento tuve problemas de estabilidad. Con 16 hilos activos el valor de la frecuencia de trabajo llega a un máximo de 4,68 GHz y la temperatura alcanza los 97,48 grados.

el valor de la frecuencia de trabajo llega a un máximo de 4,68 GHz y la temperatura alcanza los 97,48 grados. Con todos los hilos activos tenemos una frecuencia máxima de 4,68 GHz y la temperatura alcanza los 96,80 grados.

En general podemos sacar en claro que los valores de temperatura que alcanza el Intel Core i7-13650HX son altos, pero esto es una consecuencia clara de su agresivo modo turbo. La estabilidad de frecuencias que es capaz de mantener este procesador en todas las pruebas es muy buena, y explica por qué ha sido capaz de conseguir unos resultados tan altos y consistentes.

3D Mark DLSS 3

Esta prueba mide el rendimiento utilizando una escena con una alta carga gráfica y aplica posteriormente DLSS 3 para volver a medir el rendimiento. Sin dicha tecnología el GIGABYTE G6X 2024 registra una media de 12,62 FPS, pero al activar DLSS 3 la media sube hasta los 62 FPS. Gracias a dicha tecnología hemos multiplicado por cinco la tasa de fotogramas por segundo.

CrystalDisk Mark

Vamos ahora a descubrir de qué es capaz la unidad SSD del GIGABYTE G6X 2024. Tenemos unos valores de 5,1 GB/s en lectura secuencial y 4,8 GB/ en escritura secuencial, cifras muy buenas que confirman ese equilibrio de componentes al que hice referencia anteriormente, y que nos garantizan unos tiempos de carga mínimos y una fluidez total en cualquier cosa en la que tenga que intervenir la unidad de almacenamiento.

Octanebench

Otra prueba de renderizado compuesta de varias subpruebas con diferente grado de exigencia. Esta aprovecha la aceleración por hardware de la GeForce RTX 4060 Mobile que integra el GIGABYTE G6X 2024, y se luce con unas puntuaciones muy buenas.

PassMark

Esta es otra prueba sencilla pero útil para comparar diferentes sistemas entre sí. El GIGABYTE G6X 2024 logra una puntuación excelente en todos los niveles y se coloca como un equipo más potente que el 95% de los que tiene PassMark en su base de datos.

Procyon IA

Terminamos con una prueba centrada en la generación de imágenes por IA que utiliza la aceleración que ofrecen los núcleos tensor de la GeForce RTX 4060 Mobile. La puntuación es buena, y curiosamente en este caso no tuve ningún problema para poder pasar la versión para tarjetas gráficas con 8 GB de memoria gráfica, cosa que no pude hacer con la versión de 65 vatios que monta el OMEN Transcend 14.

Resultados de las pruebas de rendimiento en juegos

Los resultados que ha obtenido el GIGABYTE G6X 2024 en las pruebas sintéticas y profesionales han sido muy positivos. Queda claro que es un equipo potente y equilibrado, ¿pero qué podemos esperar de él en juegos? Es una buena pregunta, y vamos a descubrirlo ahora mismo.

Empezamos con Ghostwire: Tokyo, que es un juego muy exigente cuando activamos el trazado de rayos. La GeForce RTX 4060 Mobile que monta el GIGABYTE G6X 2024 hace un trabajo excelente en nativo, incluso con dicha tecnología activada, ya que como podemos apreciar registra 138 FPS sin trazado de rayos y 60 FPS con trazado de rayos. Si activamos DLSS 2 en modo calidad podemos subir a 185 FPS y 98 FPS, respectivamente.

Starfield es un juego exigente, y la verdad es que todavía tiene una optimización mejorable. En nativo tenemos una media de 36 FPS con calidad máxima, pero si activamos DLSS 3 en modo calidad podemos subir hasta 71 FPS, lo que hace que la experiencia sea totalmente fluida. Como tenemos una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles no es recomendable utilizar el modo rendimiento, aunque os dejo los datos en todas las pruebas para que veáis cómo puede mejorar la tasa de fotogramas por segundo.

En Resident Evil 4 Remake conseguimos 83 FPS en nativo y 68 FPS con trazado de rayos. En este juego el trazado de rayos no vale la pena, y el FSR 2 reduce demasiado la nitidez de la imagen, así que lo ideal es jugarlo en nativo y sin trazado de rayos. Tened en cuenta que estamos utilizando calidad máxima, y que esto no supone ningún problema.

A Plague Tale: Requiem es uno de los juegos más exigentes de la comparativa, pero la GeForce RTX 4060 Mobile del GIGABYTE G6X 2024 no tiene ningún problema para moverlo a 45 FPS en nativo. Si activamos DLSS 3 en modo calidad pasamos a 89 FPS, es decir, hemos doblado el rendimiento. Con trazado de rayos la media es de 30 FPS, pero con DLSS 3 en modo calidad disfrutaremos de 66 FPS, más del doble de FPS.

Alan Wake 2 es el juego más exigente de la comparativa. En este título la media es de 33 FPS en nativo, y con trazado de rayos activado y al máximo esta se hunde a solo 2 FPS. Con DLSS 3 en modo calidad podemos doblar la tasa de FPS y llegar a los 68 FPS, y con trazado de rayos activo podemos pasar a 41 FPS con DLSS 3.5, una mejora enorme que hace que la experiencia sea jugable.

Cyberpunk 2077 es coser y cantar para la GeForce RTX 4060 Mobile del GIGABYTE G6X 2024, que registra 65 FPS en nativo con calidad ultra. Si activamos DLSS 3 en modo calidad el rendimiento sube hasta unos impresionantes 121 FPS. Con trazado de rayos en demencial la media baja a 26 FPS, pero podemos utilizar DLSS 3 para subir hasta los 78 FPS.

Al activar el trazado de trayectorias tenemos solo 14 FPS de media, pero con DLSS 3.5 en modo calidad la media se dispara hasta los 58 FPS, casi cuatro veces más.

Dying Light 2 es uno de los abanderados del trazado de rayos, y con dicho ajuste es uno de los juegos más exigentes. En nativo tenemos una media de 69 FPS, que podemos subir hasta los 124 FPS con DLSS 3 en modo calidad. Si activamos trazado de rayos la media cae a 36 FPS, pero con DLSS 3 podemos subirla hasta los 90 FPS.

Terminamos con Red Dead Redemption 2, un juego que ya tiene unos años pero que sigue siendo uno de los mejores en calidad gráfica de su generación. En nativo tenemos 53 FPS de media con calidad máxima, que podemos elevar a 62 FPS con DLSS 2 en modo calidad. Este sería el nivel óptimo, es decir, no vale la pena ir más allá porque el escalado de rendimiento es bajo al producirse un cuello de botella por CPU.

El rendimiento en juegos es excelente. Incluso sin utilizar NVIDIA DLSS tenemos resultados muy buenos en la mayoría de los juegos a resolución nativa y con calidad máxima. Con dicha tecnología podemos mejorar mucho el rendimiento y disparar la tasa de fotogramas por segundo a valores que serían propios de configuraciones más potentes, lo que nos permite disfrutar de una mayor fluidez y activar el trazado de rayos sin problemas.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias y autonomía

El Intel Core i7-13650HX puede alcanzar temperaturas elevadas, ya lo vimos en la prueba CPU de 3DMark, y en el mundo real ocurre exactamente lo mismo. Con un nivel de uso básico las temperaturas se mantienen en niveles bajos, y en juegos alcanzan una media de 80 grados. Cuando ponemos la CPU al 100% de uso de forma sostenida esta registra picos de 99 grados, aunque esta temperatura se va reduciendo y se estabiliza en torno a los 92 grados.

Esto es consecuencia del modo turbo, y de su propio diseño. Es un procesador que está hecho para alcanzar frecuencias muy elevadas, lo que acaba disparando la temperatura. Con todo, los valores son seguros y en ningún momento he tenido problemas de estabilidad.

La GeForce RTX 4060 Mobile registra valores óptimos y totalmente seguros, lo que le permite escalar perfectamente en frecuencias a través de su turbo dinámico. De media, tenemos una temperatura aproximada de 70 grados en juegos, y con un uso básico esta gráfica se mueve a un nivel simplemente perfecto.

El consumo de la GeForce RTX 4060 Mobile que monta el GIGABYTE G6X 2024 también entra dentro de lo esperado. Tenemos un pico máximo de 105 vatios, que es el TGP tope que puede alcanzar esta gráfica, y un mínimo de 77 vatios, que se registra con DLSS 3 en modo rendimiento. De media, se suele mantener entre los 90 y los 100 vatios.

En cuanto al escalado de frecuencias, este oscila bastante, pero si os fijáis la diferencia entre la media más estable y la media estable más alta es pequeña, lo que asegura un rendimiento estable y consistente en juegos. El pico máximo lo registré ocasionalmente no volvió a repetirse durante el resto de mis pruebas.

GIGABYTE ha hecho un buen trabajo con el sistema de refrigeración del GIGABYTE G6X 2024, eso está claro, ya que puede mantener bajo control tanto al Intel Core i7-13650HX como a la GeForce RTX 4060 Mobile. La única pega es que cuando el equipo trabaja con cargas intensivas es bastante ruidoso, pero al final esto es algo que se ha convertido en habitual cuando hablamos de portátiles gaming.

Con respecto a la autonomía, la verdad es que no está mal para un portátil de este tipo, ya que podemos conseguir unas siete horas por carga de batería con el brillo de la pantalla al mínimo y el perfil silencioso realizando tareas muy básicas, como editar texto. Si utilizamos una conexión Wi-Fi y reproducimos vídeo o hacemos otras cosas más exigentes la autonomía bajará a las 6 horas o menos.

Notas finales

El GIGABYTE G6X 2024 es un portátil con una configuración de componentes acertada y equilibrada que hace gala de un buen diseño, y también de una calidad de construcción bastante cuidada. Este equipo combina plástico y aluminio para ofrecer lo mejor de esos dos mundos, y su pantalla de 1.920 x 1.200 píxeles y 165 Hz es ideal para acompañar a la GeForce RTX 4060 Mobile que incluye.

Dicha tarjeta gráfica está muy cómoda a esa resolución, y esto se ha dejado notar en las pruebas de rendimiento, especialmente en juegos, donde ha mostrado un comportamiento excelente. La CPU también raya a un gran nivel, gracias a su configuración de 6 núcleos P y 8 núcleos E, y los 16 GB de memoria DDR5 le permiten desarrollar todo su potencial. Al ser un portátil gaming esto influye mucho en la puntuación final, ya que su objetivo principal es ese, ofrecer un buen rendimiento en juegos.

El sistema de refrigeración hace bastante ruido cuando el equipo trabaja a plena carga, pero es capaz de mantener unas temperaturas óptimas a nivel de GPU, y no he identificado ningún problema de estabilidad con la CPU a plena carga durante periodos largos de tiempo, así que está claro que funciona y que puede con ambos componentes sin ningún problema. Estos además desarrollan todo su potencial y no se ven constreñidos en ningún momento.

La inclusión de un interruptor MUX, el panel de 165 Hz y la tecnología Adaptive Sync representan un claro valor añadido, y convierten al GIGABYTE G6X 2024 es un portátil gaming muy competitivo dentro de su rango de precios. Solo puedo ponerle una nota negativa, y es que la reproducción del espacio de color no es demasiado alta. Con todo, los ángulos de visión en 178 son perfectos, y al final la pantalla nos deja un buen sabor de boca cuando la utilizamos en juegos.

En líneas generales el GIGABYTE G6X 2024 es una opción interesante dentro de su gama y rango de precio. Ofrece una experiencia perfecta en juegos a resolución nativa, tiene un rendimiento excelente en casi cualquier tipo de tarea y aplicación, ofrece una autonomía más que aceptable dentro de su gama y tiene una calidad de construcción general equilibrada y bien afinada. Recomendable, sin ninguna duda.