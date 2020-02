Router y juegos online: cosas que debes saber

Los juegos online se han convertido en un fenómeno de masas. Para disfrutar de ellos de forma óptima necesitamos un PC que cumpla de manera holgada con sus requisitos, unos periféricos apropiados, una conexión a Internet estable y con una velocidad mínima, y, como no, un router que ofrezca el rendimiento y la estabilidad necesaria.

Podemos contar con un PC de última generación y una conexión a Internet muy rápida, pero si no contamos con un router acorde nuestra experiencia en juegos online puede acabar siendo terrible.

Somos conscientes de que muchos de nuestros lectores utilizan su PC para disfrutar de juegos online, y que estos se han convertido no solo en una forma de ocio muy popular, sino también en una manera de socializar y de entablar nuevas amistades (y rivalidades).

La creciente complejidad de los juegos online, unida a la evolución de los entornos multidispositivo en el hogar, ha traído nuevos retos al sector. El fabricante alemán AVM, han «recogido el guante» y ha superado sin problemas este desafío con soluciones como el FRITZ!Box 7590, un router de gama alta que está diseñado para ofrecer una experiencia totalmente óptima tanto con juegos online como en entornos multidispositivo.

Elegir un buen router es fundamental para disfrutar de nuestros juegos online, y por ello hemos querido compartir con vosotros este artículo, donde os daremos una serie de consejos clave para que acertéis a la hora de elegir vuestro nuevo router.

Juego online y router: un vistazo previo

A la hora de jugar online tiene lugar un proceso en el que nuestro PC se conecta a los servidores dedicados del juego, que actúan como intermediarios entre todos los jugadores. Aquí entra en juego nuestra conexión a Internet y también nuestro router. Ambos jugarán un papel clave, ya que influirán en la experiencia que vamos a tener durante el desarrollo de las partidas multijugador.

Es muy fácil de entender, todos sabemos que el router actúa como elemento de comunicación bidireccional con los servidores del juego online, y precisamente en esa comunicación entra en juego uno de los aspectos que más puede influir en nuestra experiencia, la latencia, que se define como el retraso en la comunicación entre los servidores y nuestro equipo, es decir, el tiempo que transcurre para que se complete el envío y la recepción de paquetes de red.

Si la latencia es alta sufriremos retrasos que pueden llegar a ser muy graves. Lo entenderemos mejor con dos ejemplos que seguro que te suenan: ¿has disparado a un enemigo y no moría? ¿O quizá has visto a tu personaje moverse a saltos y no responder a tiempo a tus comandos? Pues ambos casos se han producido por una latencia alta.

Este problema se conoce popularmente como «tener lag», y puede arruinar totalmente la experiencia de juego. Si queremos disfrutar al máximo de nuestras partidas online es vital contar con un router de calidad que garantice una latencia mínima en todo momento, y también con una conexión a Internet estable.

Otros problemas que pueden afectar a nuestras partidas online son la pérdida de paquetes y las interferencias por ruidos en la señal. Ambos son más comunes en redes Wi-Fi y se producen sobre todo en routers antiguos. Cambiar el router y recurrir a una conexión cableada nos permitirá solucionar este problema.

Quiero recordaros que para jugar online no necesitamos una conexión a Internet muy rápida. Lo importante es que esta sea estable y que cuente con el respaldo de un router gaming de calidad, ya que cuando jugamos por Internet se establece una conexión permanente entre nuestro equipo y los servidores del juego en la que se manejan paquetes muy pequeños y la más mínima interferencia o error puede tener consecuencias muy negativas y fastidiarnos la partida.

Router para gaming: ¿qué debo valorar?

Si queremos acertar en la elección de nuestro router y tenemos pensado utilizarlo, principalmente, para jugar online debemos tener en cuenta una serie de puntos fundamentales que determinarán su potencial real a la hora de afrontar dicha tarea.

En contra de la creencia popular no basta con apostar por un modelo que tenga más velocidad que otro, de hecho ya hemos visto que los juegos priorizan la calidad y la estabilidad de la conexión sobre el rendimiento bruto. Por lo general estas son las características más importantes que debemos buscar en un router para jugar online

Procesador de doble núcleo: el corazón del router y el encargado de gestionar las tareas intensivas que utilizan un gran ancho de banda, que generan altos niveles de tráfico y/o requieren un trabajo de red intensivo, como los envíos constantes de paquetes en ambas direcciones. Una CPU de doble núcleo en un router asegura un buen nivel de rendimiento y hace posible conseguir una conexión muy estable y con latencias bajas. Estándar Wi-Fi AC: es mejor utilizar conexiones cableadas para jugar online, pero entendemos que no siempre es posible conectar por cable todos nuestros dispositivos gaming. Por ello es importante elegir un router gaming que sea capaz de trabajar en la de 5 GHz con Wi-Fi 5. Dicha banda está menos saturada que la de 2,4 GHz, tiene menos interferencias y permite conseguir una conexión de mayor calidad. Beamforming: una tecnología que concentra de forma automática la señal Wi-Fi y la orienta directamente hacia los dispositivos conectados, de manera que éstos la reciben de forma más intensa. El router identifica dónde está cada dispositivo y envía directamente la información en esa dirección, lo que reduce el efecto rebote y mejora la estabilidad y la calidad de la señal. Puertos Gigabit: los puertos estándar ofrecen velocidades de transferencia de 100 Mbps mientras que en los puertos Gigabit la tasa es de 1.000 Mbps (1 Gbps). La diferencia es muy grande como podemos apreciar. Sé que hemos dicho que la velocidad de la conexión no es tan importante cuando jugamos en línea, pero reducirá los tiempos de espera a la hora de descargar juegos, actualizaciones pesadas y parches, así que vale la pena tenerlo en cuenta. Calidad de servicio: se conoce también por sus siglas en ingles “QoS”. Esta característica actúa priorizando el tráfico en función de la configuración que tengamos aplicada. Podemos establecer, por ejemplo, una preferencia a favor del juego online. Así, si tenemos muchos dispositivos conectados a nuestra red nos aseguraremos de que el router priorice los juegos online para que estos tengan todo el rendimiento y estabilidad que necesitan. Seguridad avanzada: el cifrado WPA2 es imprescindible, y es recomendable buscar modelos que permitan establecer configuraciones diversas de forma sencilla, como por ejemplo filtrado MAC con listas negras, que nos ayudarán a acabar con posibles intrusos, y listas de invitados, que nos permitirán por ejemplo facilitar la entrada a amigos y familiares cuando vengan a jugar con nosotros y traigan su portátil o su consola. Un intruso que consuma todo nuestro ancho de banda dará como resultado unas latencias tan elevadas que jugar será imposible. Protección contra ataques DoS (Denegación de Servicio): una función de seguridad muy importante que permite bloquear paquetes de red intrusos para así evitar desconexiones de red. Con esta protección podemos evitar que en una partida online (por ejemplo, en un juego competitivo), alguien bloquee la conexión del router y éste quede sin conexión a Internet, haciendo que perdamos la partida. Virtual Server (Apertura de Puertos): esta función facilita la apertura segura de puertos que normalmente están cerrados, pero que debemos abrir para asegurar el correcto funcionamiento de ciertos juegos o consolas. Si los mismos están cerrados es posible que éstos no funcionen, o lo que hagan de forma errática o inapropiada. UPnP (Universal Plug and Play): Es un complemento de la anterior, ya que se trata de una funcionalidad que reconoce automáticamente los programas/juegos que necesiten aperturas de puertos concretos.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!