Teufel, una vieja conocida en la industria del audio con más de cuatro décadas de experiencia, ha lanzado sus nuevos auriculares in-ear, los Teufel AIRY TWS 2. Estos auriculares son la evolución de sus predecesores AIRY TWS, adaptados para la vida activa y diversa de sus usuarios gracias a una mejor batería, cancelación de ruido y una mayor resistencia a las salpicaduras, entre otras novedades. Con características mejoradas y nuevas funcionalidades, estos auriculares prometen ser unos dignos sucesores.

Especificaciones Teufel AIRY TWS 2

Dimensiones 2,2×3,1×2,6 cm Peso 4,7g Compatibilidad Android, iOS, Mac OS, Microsoft Cancelación de ruido Sí Autonomía Hasta 9 horas con volumen medio y sin ANC Rango de frecuencia de/a 10 – 20000 Hz

Los AIRY TWS 2 cuentan con un diseño todoterreno que se adapta a cualquier circunstancia, ya sea estar en casa o, por supuesto, en el exterior. Su ergonomía es bastante buena y se adapta prácticamente a cualquier oído. En mi caso, tengo el oído bastante pequeño y muchos auriculares in-ear me resultan molestos tras un uso prolongado o directamente no puedo usarlos porque no terminan de ajustarse. Además, vienen acompañados de un pack bastante amplio de almohadillas (5 pares) para adaptarse a un rango amplio de usuarios, y sus correspondientes oídos.

Gracias a esta ergonomía y comodidad podrás usarlos haciendo deporte, en largas sesiones de trabajo o disfrutando de una película o serie. En cuanto a su uso en exteriores, sobre todo, cuentan con una certificación IPX4, por lo que están protegidos contra salpicaduras de agua, lo que los hace ideales para el uso diario sin preocupaciones por daños por humedad. Una mejora con respecto a la IPX3 de sus predecesores.

En cuanto a la funda, es bastante gruesa, pero tiene un formato compacto con acabado mate que me convence bastante. Quizás no son los más cómodos para bolsillos de pantalón (aunque cabrían perfectamente), así que si sueles ir acompañado de mochila o bolso encajarán mejor contigo. El sistema de almacenaje de los auriculares me gusta bastante y el cierte se nota robusto, así que no hay miedo de que los auriculares salgan volando.

Calidad de Sonido

Pero vamos a lo importante en unos auriculares, y los Teufel AIRY TWS 2 no iban a ser menos: el sonido. El salto en calidad de sonido se atribuye a sus transductores de 10 milímetros, que casi duplican el tamaño de los del modelo anterior, ofreciendo graves más profundos y agudos cristalinos. La ecualización a través de la app también es un plus en este sentido, permitiendo unos ajustes que se adaptan a lo que estés escuchando en cada momento. No es la mejor calidad de audio del mercado, pero en cuanto a calidad-precio no podríamos pedir más.

La tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) permite una inmersión total en el sonido, bloqueando el ruido ambiental indeseado, otra de las novedades con respecto al modelo anterior y que se ha convertido en un imprescindible en el mundo del audio. Sin embargo, al estar muy enfocados para su uso en exteriores también disponen de un modo transparencia, así podremos utilizarlos con seguridad mientras vamos por la calle. De este modo los auriculares permiten percibir los sonidos del entorno cuando sea necesario, sin interrumpir nuestra reproducción, proporcionando una experiencia más segura y consciente del entorno.

Control y conectividad

Los controles táctiles se han convertido en imprescindibles en este sector. Todos tenemos interiorizados esos gestos para pausar, subir volumen, pasar a la siguiente canción… Se han convertido en una especie de lenguaje que ya ningún auricular puede permitirse ignorar. Así que, por supuesto, los Teufel AIRY TWS 2 integran controles táctiles para simplificas la gestión de reproducción de audio y llamadas, sin necesidad de recurrir al dispositivo conectado.

En relación con este tema he echado en falta una opción presente en otros dispositivos similares, e incluso en otros de la misma marca, y es la detención automática de la reproducción al quitarte los auriculares. Con esto me refiero a que te los quites y no los guardes en la funda, claro. Por supuesto que si los guardas en la funda se detiene la reproducción. Pero, a veces, me quito los auriculares momentáneamente y tengo la funda en la mochila, por ejemplo, así que los echo al bolsillo durante un momento, y cuando me los vuelvo a poner me doy cuenta de que he perdido el hilo del podcast que estaba escuchando. Esto por ser muy concreta. Entiendo que es realmente un detalle sin apenas importancia, ya que con los controles táctiles puedes parar la reproducción, pero son ese tipo de detalles los que se echan en falta cuando no están.

En cuanto a conectividad, la compatibilidad con Bluetooth 5.2 promete una conexión estable y rápida con dispositivos. Sin embargo, este es un detalle que me llamó la atención durante mi experiencia con estos auriculares, y es que puntualmente sufrían breves desconexiones, apenas unos segundos, pero que afectaban a la experiencia de sonido. Todo ello en un rango superreducido en exteriores y, aunque es cierto que ha sido algo puntual que ha podido deberse a factores externos, creo que es importante mencionarlo.

Autonomía y carga

Uno de los puntos fuertes de los Teufel AIRY TWS 2 es su autonomía, también muy mejorada con respecto a la versión anterior de estos auriculares. Con hasta 9 horas de reproducción continua con una sola carga (a volumen medio y sin ANC), y 42 horas adicionales proporcionadas por el estuche de carga. Esto se traduce en que puedes usarlos durante largas jornadas e incluso olvidarte de cargarlos durante un tiempo, siempre en función del uso que hagas de ellos.

Además, la función de carga rápida permite que en apenas 10 minutos consigas autonomía de hasta una hora, ideal si andas despistado y necesitas ese sprint de batería.

A través de la aplicación Teufel Headphones, que ya nos suena de otros dispositivos de la marca, podemos personalizar la experiencia auditiva. Podrás ajustar el ecualizador en función de lo que estés escuchando, configurar el control de ruido o establecer un tiempo de auto-apagado. Por supuesto, podrás utilizar los auriculares sin necesidad de descargar la app, pero tenerla siempre es un plus para sacarles el máximo partido posible a tus Teufel AIRY TWS 2.

Conclusiones

Los AIRY TWS 2 de Teufel representan un equilibrio perfecto entre tecnología mejorada con respecto a sus predecesores, diseño ergonómico y precio asequible. Son un accesorio ideal para el día a día gracias a su autonomía, carga rápida y modos de cancelación de ruido y transparencia. Aunque tienen algunos peros, como algún detalle de conectividad y la falta de “pausa inteligente” (por llamarlo de alguna forma), son una opción muy a considerar en su rango de precio. Están disponibles en cinco colores: night black, pure white, ruby red, sage green y space blue. Tienen un precio de 99,99€ y están disponibles en la web oficial de Teufel.