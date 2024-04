Cómo desactivar «Ok Google» en Android TV

¿Estás cansado de que sin venir a cuento aparezca el Asistente de Google en tu tele Android cuando no has dicho nada ni remotamente similar a «Ok Google»? ¿De que tu hijo pequeño se pase el rato intentando que el «gulel» le ponga dibujos? ¿Has intentado desactivarlo, sin conseguirlo? Vamos a ver cómo se hace y, mejor todavía, sin perder la capacidad de poder seguir utilizando la voz en otras aplicaciones.

De hecho, es probable que si te molesta el Ok Google y has intentado quitarlo de en medio, ya sepas que no sirve de nada ir a las opciones del televisor y desactivar el Asistente de Google, porque conforme te escucha aparece de nuevo en pantalla a dar la tabarra. Como tampoco sirve desactivar Talkback en las opciones de accesibilidad, como se suele leer por ahí al buscar solución a este incordio.

¿Cómo se hace, entonces? A través de los permisos del micrófono, una vía que además es más común en la mayoría de televisores con Android TV, ya que las mencionadas u otras no son siempre compartidas entre marcas. En el caso de los permisos es más sencillo encontrarlos, si no exactamente en el mismo sitio, casi, puesto que se trata de una características del propio sistema operativo.

A grandes rasgos tienes que:

Entrar en los ajustes y buscar la sección de « Aplicaciones «.

«. Entrar en el apartado de «Permisos de aplicaciones» y buscar «Micrófono«.

Una vez dentro, podrás elegir qué aplicaciones pueden usar el micrófono, aunque para desactivar los permisos del Asistente de Google puedes tener que entrar en el subapartado «Mostrar aplicaciones del sistema«, que es donde encontrarás la preferencia de marras. Ahí están también otras aplicaciones de Google que pueden estar activadas y puedes querer desactivar… y viceversa; y algunas que no se pueden tocar. la que hay que desmarcar es «Google«, obviamente.

Y eso es todo. Ya te has librado del Asistente de Google, del pesado y meticón Ok Google… Y si por alguna casualidad lo echas en falta, para volver a ponerlo solo tienes que desandar lo andado y volver a activar el permiso. Esto no va de privacidad: es molestia pura y dura.