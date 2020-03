Todos los juegos y anuncios del Nintendo Direct Mini

Tras varios meses sin ningún Nintendo Direct, ayer mismo tuvo lugar por sorpresa una de las ya conocidas mini conferencias y presentaciones de Nintendo. Sin embargo, contra todo pronóstico y en contraposición del propio nombre «Mini», resultó en el anuncio de una buena cantidad de títulos, no sólo de desarrolladoras indies, sino incluso de alguna de sus grandes IP.

Así pues, a continuación podréis encontrar un pequeño resumen de cada uno de los juegos presentados para Nintendo Switch, con su fragmento correspondiente del vídeo de presentación:

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

En un formato más corto y rápido, este Nintendo Direct abrió con un nuevo tráiler de la versión remasterizada de este JRPG, que volverá con unos gráficos mejorados, una nueva interfaz y menús que facilitarán su uso, y una banda sonora regrabada para acompañar el salto gráfico. Además, también se ha revelado que esta edición de Xenoblade Chronicles incluirá un nuevo epílogo llamado «Futuros conectado», en el que se ampliará un poco más la historia principal.

Por último, se ha confirmado su fecha lanzamiento para el 29 de mayo, con la llegada de dos ediciones estándar y coleccionista, en la que se incluirá una caja metálica, un vinilo con algunos temas de la banda sonora, un código de descarga para la banda sonora en formato digital, un póster, y un libro de arte de 256 páginas.

BioShock: The Collection

Otro gran pack que se une al catálogo de Nintendo Switch, con las versiones remasterizadas de BioShock y BioShock 2, y una copia del exitoso BioShock Infinite, todos ellos con sus respectivos contenidos adicionales descargables.

Ya sea por nostalgia, o si todavía no conoces los secretos ocultos de la ciudad submarina de Rapture y la ciudad aérea de Columbia, este pack estará disponible de forma digital a través de la Nintendo eShop a partir del mismo 29 de mayo.

Borderlands Legendary Collection

Y seguimos con las colecciones, en este caso con otra saga más actual pero también considerada ya un clásico. Con la ausencia de su último título, este pack reunirá Borderlands, Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel, con todos los contenidos adicionales de las campañas principales y todos sus DLC’s estrenados hasta la fecha.

Remarcando todavía más este día en el calendario, está previsto que Borderlands Legendary Collection también se estrene el próximo 29 de mayo.

XCOM 2 Collection

A diferencia de las anteriores colecciones presentadas, en este caso sólo contaremos con el juego de estrategia XCOM 2, aunque sí que podremos disfrutar de su expansión War of the Chosen, donde se incluyen nuevas clases de personajes, misiones y lugares para explorar.

Siendo el último título presentado de 2K Games, y para que sea más fácil de recordar, la XCOM 2 Collection estará disponible a partir del próximo 29 de mayo.



Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Con un juego ya estrenado durante el pasado mes de junio, en esta ocasión nos encontramos con la presentación y disponibilidad inmediata del tercer y último contenido de expansión de este juego de superhéroes. Así pues, bajo el nombre «Shadow of Doom», los jugadores podrán tomar el control de cualquiera de los Cuatro Fantásticos para hacer frente una vez más al malvado Dr. Muerte.



Shinsekai: Into the Depths

Tras una primera exclusividad en Apple Arcade, finalmente este título de Capcom comienza a llegar al resto de consolas. Nos encontramos así con una aventura de exploración submarina al más puro estilo plataformero de desplazamiento lateral, donde encarnaremos al último ser humano con vida que se refugiará en las profundidades del mar buscando recursos y haciendo frente a las horribles criaturas que se esconden.



Animal Crossing: New Horizons

Recién estrenado en la Nintendo Switch, y sin llegar a tratarse de un DLC propiamente dicho, este Nintendo Direct también aprovechó para anunciar la llegada de un inminente evento especial dentro de Animal Crossing, la «Caza del Huevo», donde deberemos buscar los huevos de pascua escondidos alrededor de toda nuestra isla. Así mismo, también se ha anunciado la llegada de una actualización gratuita de contenido, dedicada al Día de Tierra, que incluirá algunas novedades todavía por revelar.

Mientras que el primer evento ya está fechado para los días del 1 al 12 de abril, se espera que la actualización no llegue hasta el propio día homenajeado, que tendrá lugar el próximo 22 de abril.



Good Job!

Siguiendo un poco la línea «simpática» del anterior título, en esta ocasión nos encontramos con un juego de acción y puzles en el que controlaremos a uno de estos stick-man reconvertido en un peón de su empresa, ayudándolo a cumplir todo tipo de encargos y tareas, con una total libertad de actuación: se organizado y coherente, o desata tu imaginación.

Good Job! ya está disponible para su compra digital a través de la Nintendo eShop, bajo un precio de 9,99 euros.

Catherine: Full Body

Abandonando la exclusividad temporal de PS4, finalmente llega a Nintendo Switch está edición ampliada del juego de citas, puzles y horror en el que contaremos con una nueva china, Rin, que se sumará a la ya enrevesada historia de amor de nuestro protagonista, abriendo un nuevo marco de historia y nuevos finales.

No obstante, su exclusividad todavía se mantendrá un poco más, habiéndose fechado su lanzamiento para el próximo 7 de julio.

Ring Fit Adventure

Tal y como ya vimos en nuestro especial sobre cómo no aburrirse en casa, el ejercicio es sin duda uno de los grandes pilares. Razón por la cual Nintendo acaba de anunciar una actualización gratuita para Ring Fit Adventure, en la que se añadirán un nuevo minijuego, una nueva voz femenina para Ring, y hasta 17 nuevos temas musicales entre los que se incluyen algunas pistas de otros juegos como Super Mario Odyssey, The Legend ff Zelda: Breath of the Wild, o Splatoon 2.

King’s Bounty II

Siendo la última plataforma en estrenase, finalmente este juego de estrategia por turnos hace su llegada a la consola portátil, con una secuela que continuará la historia de la entrega original añadiendo tres historias y caminos distintos, impulsados por las elecciones que vayamos tomando durante nuestra partida.

Por desgracia, por el momento no se ha confirmado ninguna fecha de lanzamiento, aunque se espera que sea dentro de este mismo año.

Super Smash Bros. Ultimate

El icónico juego de luchas también tuvo su presencia en este Nintendo Direct, anunciando que el próximo DLC de personaje ya está en proceso, y que la llegada del primer personaje del segundo pase de temporada es inminente, confirmando así también que se tratará de un crossover con su juego de luchas ARMS.

Bravely Default II

Uno de los grandes protagonistas de la presentación, y el que más minutos ha acaparado durante este Nintendo Direct, confirma la continuación normal de su desarrollo, mostrándonos algunos nuevos detalles sobre la jugabilidad y el sistema de combate de esta secuela de rol protagonizada por los cuatro Héroes de la Luz.

Así pues, mientras que el juego todavía no ha confirmado más que un lanzamiento dentro de 2020, desde hoy mismo estará disponible para descarga una demo gratuita del mismo.

51 Worldwide Games

Una colección de juegos de mesa clásicos que engloba billar, backgammon, damas, domino, ajedrez, bolos, cuatro en raya, blackjack y muchísimos más, en los que podremos participar de dos a cuatro jugadores tanto en modo multijugador local, como a través del emparejamiento online.

Por desgracia, si bien nos encantaría contar con este título para pasar estos días de confinamiento, su lanzamiento no tendrá lugar hasta el próximo 5 de junio.

Ninjala

También dentro del marco multijugador competitivo, nos llega el anuncio de este juego de acción con batallas campales para ocho personas que lucharán por ser el mejor ninja de todos. Pero lo mejor de todo es que se trata de un juego Free-to-Play, por lo que podremos descargarlo y jugarlo de manera totalmente gratis a partir del próximo 27 de mayo.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Antes de llegar a ser los caballeros mostrados en las películas, la mayoría de Jedis tuvieron que pasar por la escuela. Una academia en la que nos uniremos al mismísimo y jóven Luke Skywalker para aprender los caminos de la fuerza, o bien batirnos en duelos multijugador para luchar con otros 15 jugadores.

Mientras Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ya está disponible para para su descarga desde la Nintendo eShop, las noticias no acabaron aquí. Y es que Nintendo también ha confirmado que próximamente llegará a su consola portátil otro gran clásico de esta saga: Star Wars: Episode I Racer.

Panzer Dragoon Remake

Con una pequeña exclusividad y lanzamiento inmediato para Nintendo Switch, nos llega la renovada versión de este clásico juego de acción en el que nos montaremos en un dragón azul que manejaremos a través de unos escenarios fantásticos en los que nos enfrentaremos a enemigos como naves gigantes, gusanos de arena y otras criaturas.

Pokémon Espada y Escudo

Pokémon Espada y Escudo también estuvo presente en este Nintendo Direct para revelar nuevos detalles de lo que podemos esperar de «La Isla de la Armadura», la primera gran expansión de estas dos ediciones. Con una nueva isla por explorar, llena de nuevos desafíos y entrenadores, también contaremos con la llegada del nuevo Pokémon legendario Kubfu, así como las nuevas formas Gigamax de los tres Pokémon iniciales Rillaboom, Cinderace e Intelleon.

Sin embargo, todavía nos tocará esperar un poco más para poder jugar a estos contenidos, fechada la expansión para finales de junio.

Otros títulos para 2020

Terminando la presentación, Nintendo dedicó unos instantes para recordarnos algunas fechas y títulos que se estrenarán durante estos meses, y algunos de los títulos previstos para finales de año: