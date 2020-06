No es la primera vez que hablamos de Resident Evil 4 Remake, un juego muy esperado que fue objeto de una filtración casi conjunta con Resident Evil 8. La fuente de la filtración original ha ganado mucha credibilidad tras el anuncio de Resident Evil 8, ya que prácticamente toda la información que vertió se acabó confirmando, y por ello queremos compartir con vosotros las últimas novedades que ha dejado caer sobre ese esperado remake.

Lo primero que debemos tener claro es que Resident Evil 4 Remake mantendrá la esencia del título original, es decir, no será un remake con una reinterpretación profunda de la historia y cambios muy marcados, sino que seguirá la línea que hemos visto en Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3Remake. Esto quiere decir que volveremos a visitar un poblado del norte de España (esperamos que esta vez acierten con el acento de sus habitantes), y que la historia volverá a girar en torno a las plagas.

No habrá cambios importantes en la ambientación y tampoco en la historia, al menos en su base, pero la fuente de esta información ha comentado que podríamos ver ampliaciones en ambos puntos. Si estas se producen estarán centradas, sobre todo, en desarrollar el guión y los escenarios originales, dando una mayor profundidad al conjunto, y no en añadir localizaciones o nuevos hechos.

Ha sido otro de los comentarios más interesantes que nos ha dejado esta nueva filtración. Según la fuente Capcom no se limitará a adaptar la jugabilidad del remake a lo que hemos visto en Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake, sino que mantendrá las bases del clásico. Esto quiere decir que mantendrán tanto la cámara como las posibilidades de disparar a enemigos en puntos débiles para propinar un ataque cuerpo a cuerpo.

Aunque este proyecto no contará con la participación directa de Shinji Mikami, creador del original, este ha dado el visto bueno al desarrollo de Resident Evil 4 Remake, un detalle importante que nos invita a ser positivos. De momento Capcom acumula dos remakes casi perfectos, Resident Evil Remake, que llegó a GameCube hace ya muchos años, y Resident Evil 2 Remake, que aterrizó el pasado año. Resident Evil 3 Remake es, por contra, un juego de notable alto con defectos que son consecuencia de un desarrollo «con prisas».

Esperemos que con Resident Evil 4 Remake nos encontremos con un juego al nivel de Resident Evil 2 Remake, un juego que se ha convertido en todo un ejemplo de lo que debe ser un remake bien hecho, tanto por calidad gráfica como por optimización, jugabilidad y contenido. Si todo va según lo previsto llegará en 2022, y será exclusivo de las consolas de nueva generación, es decir, llegará a PS5, Xbox Series X y PC.

(1/2) Okay, LAST RE4 Remake question & then I’m not answering anything more for a few months. Now is NOT the time to talk about the game, much can still change anyways. But neither of what you described. RE4 back when it came out revolutionized the series & the gaming landscape https://t.co/PVTEcGwrk7

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 24, 2020