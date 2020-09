Super Mario 3D All-Stars viene con polémica: gráficos, precio, estrategia de venta…

Super Mario 3D All-Stars llegará a Nintendo Switch el próximo 18 de septiembre como parte de la celebración del 35 aniversario de Super Mario, el mítico personaje de la compañía japonesa e icono de los videojuegos. Como te contamos ahí, será una celebración larga e intensa, con todo tipo de lanzamientos, esperados e inesperados, con los que rememorar la figura del fontanero saltimbanqui como corresponde y de paso, cabe repetir, hacer caja.

De todos los lanzamientos que prepara Nintendo, sin embargo, Super Mario 3D All-Stars es el que más polémica está generando por diversos motivos que van de lo técnico a lo espurio. De hecho, el mismo anunció creó descontento entre muchos fans al no incluirse en la recopilación a Super Mario Galaxy 2, una absoluta genialidad plataformera que se queda fuera del paquete sin que se haya dado una razón para ello. Pero hay más.

Super Mario 3D All-Stars: mucho, poco y nada

Citando la entradilla que le dediqué, «Super Mario 3D All-Stars es lo que Super Mario All-Stars a las 2D, para las 3D y recopila Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy«. Y aunque se sabía que la recopilación estaba en marcha, que no se haya incluido Super Mario Galaxy 2 ha sido, como digo, un movimiento que no se entiende. Motivos técnicos no hay y, por el contrario, se trata junto a su primera parte y Super Mario Odyssey, del título principal de la franquicia mejor valorado.

Otra decisión que no está sentando nada bien es la ventana de compra, y es que Super Mario 3D All-Stars tendrá edición física y digital, pero ninguna de las dos ‘durará mucho’: la primera será una serie limitada hasta agotar existencias y la segunda dejará de estar a la venta a partir del 31 de marzo de 2021. ¿Por qué? Lo único que ha dejado entrever Nintendo es que es un lanzamiento ligado a la celebración de marras, algo especial para un momento concreto. El gancho es evidente: o lo compras ahora, o te quedas sin él.

Ergo, solo quienes compren el juego mientras está disponible, podrán jugarlo y seguir jugándolo. Y hay que comprarlo, claro. Hay que pagar los 59,99 euros que costará Super Mario 3D All-Stars, una recopilación con tres juegos de los cuales el primero va camino del cuarto de siglo, el segundo salió hace dieciocho años y el tercero cumplirá trece años en noviembre. La excusa de este lanzamiento, no lo olvidemos, es una celebración y Nintendo una empresa con gran salud económico que no se estira ni en sus mejores momentos.

Pero si hay algo que está generando controversia, son los gráficos del juego. Los tres títulos que componen Super Mario 3D All-Stars no vendrán a modo de remake o de remasterización, sino como una reedición al uso cuyo único cambio consiste en haber adaptado los gráficos a la alta definición. Todo lo demás es exactamente igual a como lo vimos en las ediciones originales. Considerando todo lo anterior, hay mucha gente a la que no gusta esta aparente mezcla de desidia y usura de Nintendo.



¿Hasta qué punto hay que respetar a los clásicos, es la pregunta? ¿Acaso no se merecían estos juegos un refresco mínimo, a tenor del tiempo que ha pasado desde que vieron la luz por primera vez y de que, supuestamente, se lanzan para las nuevas generaciones, cuyo apego por los gráficos poligonados de Super Mario 64 es ninguno, sin importar que se le considere un clásico que marcó época? A buen seguro que a Nintendo le encanta eso de venderle el mismo juego a quienes ya lo han comprado una o quizás varias veces, pero…

La versión que se lanzó de Super Mario 64 para Nintendo DS, de hecho, actualizó sus gráficos… como lo hizo la remasterización de The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Nintendo Switch… claro que en ambos casos el precio de cada artículo era la clavada habitual en juegos de estreno. ¿Hubiese sido mejor así? Nadie duda de la calidad de los juegos que se incluyen en Super Mario 3D All-Stars porque son de sobresaliente los tres, pero el afán recaudatorio de Nintendo, hay que repetir de nuevo, no gusta.