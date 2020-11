Xbox Series S: ¿solo 364 gigas de espacio libre?

La revelación de un usuario de Reddit sobre la Xbox Series S me recuerda, a falta de ser confirmada, a los tiempos en los que un megabyte era un megabyte, y cuando te vendían un dispositivo con capacidad de 200 megas, eran 200 megas lo que obtenías. El primer cambio a peor llegó cuando se empezó a denominar como un giga a mil megabytes, «robándonos» 24 megas por cada giga (que en realidad era más, puesto que en algunos casos cada uno de esos mil «megas» estaba compuesto de mil kilobytes, que a su vez estaban compuestos de 1.000 bytes… no llegaron a quitarle ningún bit a los bytes, pero solo porque era mucho lío.

Lo siguiente fue contabilizar la capacidad total de almacenamiento de los dispositivos, sin descontar de la misma el espacio ocupado por el software necesario para que estos funcionen. Algo que todavía puede tener un pase si hablamos de una fracción mínima, pero que gana relevancia a medida que ese espacio «perdido» va creciendo de tamaño. Y es ese el problema que según el usuario de Reddit afecta a la Xbox Series S, ya que de sus teóricos 512 gigabytes de capacidad, solo 364 son utilizables por el usuario para instalar juegos y aplicaciones, así como para guardar partidas y otros recursos y archivos. Algo de lo que ya te avisamos en su momento.

Y por si te estás preguntando si eso es mucho o es poco, te recuerdo que Call of Duty Black Ops Cold War, si queremos disfrutarlo en su máximo explendor, necesita alrededor de 250 gigabytes. O que Flight Simulator, de salida, ya supera los 100 gigas. Y el problema es que, recordemos, Xbox Series S es la edición digital de la nueva generación de Xbox, es decir, la versión que no cuenta con unidad óptica y en la que, por lo tanto, el 100% de los archivos del juego deben instalarse en la SSD de la consola.

Así pues, y esto es algo a lo que hay que dedicarle al menos unos minutos de reflexión, hablamos de una consola que puede no tener la capacidad de almacenamiento necesaria para tener instalados dos juegos exigentes en lo referido a capacidad. Y sí, seguro que hay otros muchos más títulos más modestos en este sentido, pero me parece una limitación enorme, que ya puede tener cierto impacto en el presente, y que sin género alguno de duda ganará mucho más peso en el futuro, forzando a los usuarios de Xbox Series S a adquirir una unidad de almacenamiento externa.

Y es que si el punto de partida de la Xbox Series S a este respecto ya es malo, hay tres puntos que debemos tener en cuenta de cara a futuro:

Las futuras actualizaciones del sistema operativo de la Xbox Series S podrán incrementar el tamaño ocupado. dejando aún menos espacio disponible para el usuario.

de la Xbox Series S podrán incrementar el tamaño ocupado. dejando aún menos espacio disponible para el usuario. Ocurre exactamente lo mismo con las actualizaciones de los juegos . Salvo las contadas excepciones en las que el desarrollador optimiza un juego reduciendo su tamaño, lo más común es que las actualizaciones sumen más gigas a la lista de requisitos.

. Salvo las contadas excepciones en las que el desarrollador optimiza un juego reduciendo su tamaño, lo más común es que las actualizaciones sumen más gigas a la lista de requisitos. A medida que aparezcan nuevos títulos específicos para esta nueva generación, es indudable que también crecerá la media del espacio de disco necesario por título.

Seamos claros, para gran parte de los usuarios de la Xbox Series S, la ampliación de la misma con una unidad externa será una acción imprescindible en el medio plazo. Y sí, es cierto que será posible emplear unidades externas con conexión USB 3.2, pero la merma que éstas pueden provocar en el rendimiento global de la consola hacen que no sea la opción más aconsejable. Es decir, para mantener rendimiento y ganar en capacidad, será necesario invertir no menos de 200 euros en una tarjeta de expansión, lo que nos lleva, directos, al precio de la Xbox Series X que, visto lo visto, al final parece ser la mejor compra de la nueva generación de Microsoft.

Sea como fuere, y vista esta enorme limitación, no deja de llamarme la atención que Microsoft no optara por dotar con un terabyte de capacidad (menos el espacio tomado por el operativo) para la Xbox Series S, tal y como ha hecho Sony con las dos ediciones de PS5. Y sí, sé que Series S es 100 euros más barata que su homóloga de Sony, algo que me parece un gran golpe por parte de Microsoft. El problema es que, aun ahorrándome cien euros, si tengo que ir instalando los juegos de dos de dos, para mí pierde gran parte del atractivo.

¿Qué piensas tú? ¿Crees que Microsoft se ha quedado corta con la SSD de la Xbox Series S o, por el contrario, piensas que los cien euros de diferencia con su «par» de Sony y los 200 con respecto a Xbox Series X lo justifican?