Uno de los principales problemas de Windows 10, y en realidad de la inmensa mayoría de los sistemas operativos, es la enorme dispersión de versiones en uso. Y es que esto obliga a las empresas responsables de los mismos, en este caso Microsoft, a publicar actualizaciones específicas para cada versión, dedicando a este fin recursos que en otro caso podrían emplearse para mejor el sistema operativo.

Y no, no hablo ya de grandes saltos generacionales, como el de Windows 8 a Windows 10, sino de distintas versiones de Windows 10 en base a la actualización más reciente del sistema operativo con la que cuentan. Es por ello que los de Redmond suelen buscar la manera de empujar a sus usuarios, siempre que sea posible, a la versión más reciente o, como mínimo, una de las más cercanas. ¿El problema? Que algunas actualizaciones de Windows han sido muy problemáticas en su momento, como ocurrió con Windows 10 20H1, también conocida como 2004 y May 2020 Update.

Ya te informamos, en su momento, de los múltiples problemas que tuvo Windows 10 2004 tras su publicación, si bien lo justo es reconocer que la compañía se puso las pilas, y que pocos meses después prácticamente todos los problemas estaban resueltos. Y con respecto a la segunda «gran» actualización de 2020, Windows 10 20H2, el año pasado fue en realidad un service pack con pocas novedades y, eso sí, muchos menos problemas en su lanzamiento que su predecesora.

Así pues, y cuando estamos pendientes de la cada vez más inminente llegada de Windows 10 21H1, que repetirá el formato de su inmediata predecesora, sabemos por AdDuplex que las dos últimas actualizaciones del sistema operativo de Microsoft ya aglutinan a más del 80 por ciento de los usuarios de Windows 10. Más concretamente, los usuarios de 20H1 suman un 40,6% mientras que los de 20H2 son otro 40,1% para un total del 80,7%.

El 20% restante se reparte entre 1909 (segunda mitad de 2019), con un 11,1%, 1903 (principios de 2019) con un 3,3%, un 4,2% para versiones de 2018 y anteriores y un 0,7% para los insiders, es decir, las versiones beta de Windows 10. Por cierto, por si te estás preguntando qué versión de Windows 10 tienes instalada en tu sistema, en este artículo te explicamos cómo averiguarlo, además de contarte los riesgos a los que te expones de permanecer en las mas antiguas.

Esto es, sin duda, una buena noticia, pues nos indica que ante el cada vez más cercano final del soporte de la actualización de noviembre de 2019, los usuarios empiezan a moverse hacia alguna de las versiones de 2020, reduciendo el nivel de dispersión que hemos visto en meses anteriores.

Y es que hasta el mes pasado, no eran dos sino tres las versiones que se repartían el grueso de las instalaciones de Windows 10. Claro, que para cuando llegue el final de soporte de 1909, también debería haberse iniciado el despliegue de Windows 10 21H1, por lo que es posible que esta concentración sea solo un espejismo, y que en tres o cuatro meses volvamos a ver que son tres las versiones que se reparten a la mayoría de los usuarios.