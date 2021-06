Windows 11: se confirma la autenticidad de la build 21996.1

La aparición, a principios de esta semana, de la que hasta ahora era una supuesta versión de desarrollo de Windows 11, ha sido sin ninguna duda uno de los eventos informativos de la semana. La build 21996.1, que lleva una semana circulando por las redes en forma de ISO, nos ha ofrecido la primera aproximación a un sistema operativo que todavía no ha sido presentado (su puesta de largo se producirá el día 24), pero que ya está en boca de todo el mundo.

A lo largo de esta semana hemos podido ver desde sus atractivos fondos de escritorio, que aquí te contamos cómo puedes instalar en tu PC hasta unos hipotéticos requisitos mínimos que, al menos en las pruebas que he hecho personalmente, no parecen corresponderse con la realidad. Incluso hemos podido comprobar, gracias a las opiniones de nuestros lectores, que ya se han generado bastantes expectativas (tanto positivas como negativas, todo hay que decirlo) con respecto a Windows 11.

Ahora bien, de la mano de dicha versión de desarrollo, llegaron también algunos rumores que apuntaban a que, en realidad, no se trataría de Windows 11, sino de una versión de Windows 10 modificada para, hablando claro, tomarle el pelo a todo el mundo. Y es que algunos de los elementos de dicho Windows se identifican como parte de Windows 10, aunque hay diferencias sustanciales en el sistema, y al acceder a la información del mismo sí que se identifica como Windows 11. Y, siendo honestos, es una posibilidad que tenía sentido y, por lo tanto, merecía la pena valorar.

Windows 11: confirmado por Microsoft

Sin embargo, hoy nos ha llegado una confirmación de que realmente se trata de una versión de desarrollo de Windows 11, y la fuente no podría ser más fiable, pues no es otra que la propia Microsoft. Sí, has leído bien, Microsoft nos ha confirmado que la build 21996.1 nos ha permitido verle por primera vez la cara a Windows 11. Ahora bien, no lo ha hecho de manera directa y, en verdad, probablemente sus planes no pasaran por ahí.

Pero entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que según ha detectado Fossbytes, Microsoft ha remitido a Google Japón una solicitud de retirada de un enlace, en base a la DMCA. Se trata de un enlace a una página web desde la que es posible descargar la ISO, y el texto de la misma es el siguiente: «Beebom.com’s article is distributing Windows 11 ISO(copyrighted to Microsoft). Please remove their article from the search. It is a leaked copy of the unreleased Windows 11«. Puedes ver la reclamación en Lumen Database.

Es de agradecer que Microsoft haya sido tan explícita en el texto enviado a Google para que se retirara el enlace, pues por dos veces, en dicho texto, nos confirma que efectivamente se trata de Windows 11. Da la sensación de que en Redmond no contaban con que Lumen Database fuera supervisado de este modo, y que por lo tanto fuera a difundirse su reclamación y, con ella, la confirmación de que realmente nos encontramos frente a una versión del futuro sistema operativo de Microsoft.