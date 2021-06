Cómo instalar los fondos de escritorio de Windows 11

Windows 11 ha llegado como un ciclón al panorama mediático. Y eso que aún no ha sido anunciado (ni siquiera confirmado) por Microsoft, algo que esperamos suceda el próximo jueves 24 de junio en el evento programado para hablar de «el futuro de Windows» y que como novedad de ayer mismo, contará con una segunda conferencia separada de la principal y dedicada a desarrolladores. A nadie escapa que el soporte de software será clave.

Lo que comenzó como un mero rumor, continuó con señales cada vez más precisas hasta que terminó filtrándose la primera versión de este Windows 11. Sí, parece que Microsoft está dispuesto a dar el golpe en la mesa que pedíamos y cambiar el rumbo de su sistema operativo de escritorio, aunque está por ver cómo hace la ‘revolución’ manteniendo el soporte actual para el enorme ecosistema de Windows.

Por lo visto hasta ahora, Windows 10X será el punto de partida. Aunque fue cancelado hace unos meses cuando se esperaba su estreno para gobernar la nueva generación de plegables y portátiles básicos, todo el trabajo de desarrollo se aprovechará para la versión general del próximo Windows de escritorio. Teniendo en cuenta que Windows 10 tendrá soporte oficial hasta octubre de 2025 Microsoft tiene tiempo para producir el «Windows del futuro» que deseamos sus usuarios.

Fondos de escritorio de Windows 11

La versión filtrada de Windows 11 surgió por primera vez en un foro de origen chino. Aunque parece legítima, no se puede asegurar que no haya sido manipulada (por ejemplo para incluir malware) y además es tan preliminar que no se recomienda su instalación salvo para los más entusiastas y solo cargada en máquinas virtuales para cuidar la seguridad. Y cuidado con las descargas de las imágenes ISO en la red Torrent, porque vemos algunas con muy mala pinta… Nosotros lo probaremos a fondo cuando Microsoft publique la primera versión previa.

Lo que sí podemos hacer ya es utilizar algunos de sus componentes. Cualquier gran renovación tiene que ‘entrar por el ojo’ y Microsoft está poniendo el acento en el apartado visual. Lo vemos en el nuevo menú de inicio que flota sobre la barra de tareas y que por defecto está centrado en medio de la pantalla (¿te suena al dock de macOS?) o en los fondos de escritorio de Windows 11 que podemos instalar en Windows anteriores (u otras plataformas).

La colección se ve genial, tanto los dos fondos que por defecto se verán en la primera instalación como los otros cuatro grupo de imágenes que lo acompañan:

Papel tapiz predeterminado para los modos claro y oscuro del sistema.

La colección ‘Captured Motion’ muestra un fotograma fijo de diferentes formas mientras están en movimiento.

La colección de papeles pintados ‘Flow’ muestra un flujo de formas delgadas en diferentes formas y colores.

La colección ‘Glow’ consta de cuatro fondos de pantalla que muestran un objeto circular que brilla en diferentes colores.

La colección ‘Sunrise’ es un conjunto de cuatro fondos de pantalla que muestran la salida del sol sobre varios paisajes escénicos.

La instalación de cualquier de ellos es muy sencilla. Los chicos de ChangeWindows nos han facilitado la tarea, recopilando en un archivo comprimido .ZIP todas estas imágenes en alta resolución. Pueden descargarse desde este link de OneDrive y una vez en nuestro PC usarlos es tan fácil como seleccionarlos:

Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte del escritorio.

Selecciona ‘Personalizar’.

En ‘Fondo’ selecciona ‘Imagen’ y ‘Examinar’.

Busca la ruta de la imagen que acabas de descargar y deseas usar. Aplica y verás la imagen deseada.

Bastante chulos estos fondos de escritorio de Windows 11 que confirman la renovación del apartado visual que busca Microsoft. No descartamos que haya bastante más en la versión final del sistema de la que desconocemos fecha de lanzamiento. A Windows 10 le quedan años de soporte. Sabremos más en el evento del día 24. ¡No te lo pierdas!