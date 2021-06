Este junio ha sido, sin duda, el mes de Windows 11. Y e es que hemos pasado de esperar la llegada del ya difunto Windows 10X en algún momento del año y de Windows 10 21H2 para entre octubre y noviembre, a contar los días hasta el próximo 24 de junio, fecha elegida por Microsoft para el evento en el que, con prácticamente total seguridad, viviremos el esperado anuncio de Windows 11. Una versión de la que, en realidad, ya hemos podido ver una buid filtrada, y hoy mismo hemos sabido de sus supuestos requisitos mínimos, aunque la información que ha circulado no parece demasiado fiable.

A falta de poder dedicarle algo más de tiempo a la build 21996.1 de Windows 11, y teniendo en cuenta que todavía quedan muchos meses por delante hasta que la versión definitiva llegue al mercado, ya podemos empezar a hacernos una idea de lo que está preparando Microsoft y, por lo tanto, cómo será la experiencia de usuario en la futura versión de Windows.

Así pues, la pregunta es evidente: ¿qué esperas tú de Windows 11? Esto, claro, tiene dos enfoques, por una parte lo que puedes extrapolar a partir de lo que ya se conoce (las primeras informaciones sobre la build 21996.1 y la supuesta integración en el mismo de las tecnologías de Windows 10x), y por otra los cambios que esperas y que piensas que Microsoft podría introducir. Hace unos días, en los comentarios, leí algunas reflexiones muy interesantes sobre la posibilidad de que Windows 11 tenga más de Linux que ningún otro Windows hasta la fecha, ¿piensas que los de Redmond avanzarán en este sentido? Y, claro, ¿crees que te gustará o piensas que te decepcionará?

Si quieres sabes lo que pienso yo, aunque todavía es pronto para hacer un juicio bien informado, las primeras sensaciones que me ha transmitido Windows 11 son positivas. Quizá tenga que ver con que también soy usuario de macOS, pero el caso es que haber movido todos los elementos de la barra de Inicio (excepto la bandeja de sistema, eso sí) al centro de la misma me recuerda bastante al Dock de Apple y es un cambio que me gusta.

El menú de Inicio también me resulta bastante más limpio, y ver que la barra de información que ha debutado en Windows 10 21H1 se mantiene, pero ahora de una forma un tanto más limpia, también me ha gustado bastante. A la espera de ver los cambios estéticos definitivos de Sun Valley, el salto entre Windows 10 21H1 y Windows 11 me parece destacable, y creo que Microsoft avanza en buen sentido, aunque evidentemente esto es algo subjetivo, y apuesto a que habrá muchas personas a las que no les gustará en absoluto.

Todavía no he tenido tiempo de prueba como para poder hacer una valoración más en profundidad de Windows 11, pero al menos en primera instancia tengo la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, Microsoft va a lograr romper la tradición-maldición que indica que tras una buena versión de Windows, viene otra con bastante peor acogida. Hagamos memoria…

Windows 98 : Recuerdo que la sensación que me dejó tras probarlo por primera vez fue «Vaya, esto es lo que tenía que haber sido Windows 95». Es cierto que no aportó grandes novedades con respecto a su predecesor, pero sí que trajo todo aquello que le faltaba a Windows 95 para haber sido sobresaliente.

Windows ME (Millenium Edition) : Creo que sobre ME está todo dicho, y que no hay que hacer leña del árbol caído. Sigo sin entender por qué lo hicieron, pero bueno, todos hemos cometido errores en el pasado.

Windows XP : En octubre se cumplirán 20 años desde su lanzamiento y, a día de hoy, todavía hay personas que lo emplean… y que no quieren cambiar. Debería, y en especial si lo comparamos con su predecesor, estar expuesto en museos de bellas artes.

Windows Vista : ¿El peor Windows de la historia? No lo creo, me parece que esa medalla le sigue correspondiendo a ME. Sin embargo, y aunque en rigor no era tan malo, Microsoft nos acostumbró demasiado bien con XP, y con este salto no fue capaz de mantener el nivel.

Windows 7 : Con Windows XP no, pero si hablamos de Windows 7 sí que conozco a personas a las que les gusta tanto que lo siguen empleando a día de hoy. Y no me extraña en absoluto, pues también supuso una enorme mejora con respecto a su predecesor.

Windows 8 : Aquí Microsoft se pasó de innovadora. Y es que, y sé que esta opinión no es demasiado popular, pero pienso que los de Redmond fueron muy valientes con esta apuesta. Sin embargo no era el momento, y aunque técnicamente no era un mal sistema operativo, que lo más buscado por sus usuarios fuera cómo recuperar el botón de Inicio, al punto de que la propia Microsoft se viera forzada a recuperarlo en Windows 8.1, ya es una señal clara del sabor de boca con el que quedó mucha gente.

: Aquí Microsoft se pasó de innovadora. Y es que, y sé que esta opinión no es demasiado popular, pero pienso que los de Redmond fueron muy valientes con esta apuesta. Sin embargo no era el momento, y aunque técnicamente no era un mal sistema operativo, que lo más buscado por sus usuarios fuera cómo recuperar el botón de Inicio, al punto de que la propia Microsoft se viera forzada a recuperarlo en Windows 8.1, ya es una señal clara del sabor de boca con el que quedó mucha gente. Windows 10: Calificado por algunos como «un paso atrás», en lo referido a que recuperaba el modelo de interfaz clásica de Windows, a lo largo de todos estos años no ha dejado de mejorar y, aunque algunas de sus actualizaciones han sido problemáticas, una vez pulidos los problemas nos encontramos con un sistema operativo destacable. Es más, en mi caso diré que es el responsable de que, después de una larga temporada usando solamente macOS, haya decidido volver a Windows. Y si le sumamos el sabor a Linux que va tomando, creo que es el mejor Windows hasta la fecha.

Así, siguiendo con la secuencia bien-mal, Windows 11 caería en el grupo de los que no dejan buen recuerdo. Sin embargo, y como comentaba antes, la primera sensación es buena, bastante buena, tanto como para acabar con la maldición y hacer que Microsoft concatene, con Windows 10 y Windows 11 dos sistemas operativos exitosos. Pero en fin, todavía quedan muchos meses y pueden ocurrir muchas cosas, por lo que esto es solo una estimación inicial.

Pero bueno, esta es solo mi opinión personal, y lo que me interesa es la tuya: ¿Qué expectativas e impresiones tienes tú con respecto a Windows 11?