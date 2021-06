Hace solo unos días supimos de la filtración de una versión de desarrollo de Windows 11, la 21996.1, una señal más, y probablemente la más clara hasta el momento, de que la presentación del próximo jueves 24 de junio será la puesta de largo de la nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Bueno, la segunda señal, si contamos como primera el hecho de que sea un evento que protagonizarán Satya Nadella y Palos Panai, CEO de Microsoft y principal responsable de Windows, respectivamente. No imagino a dos primeras espadas presentando una actualización de Windows 10, francamente.

Sea como fuere, la circulación de la build 21996.1 de Windows 11 ya nos está permitiendo obtener información sobre el futuro Windows 11. No obstante, sé que soy un tanto insistente en este punto, pero pienso que conviene recordarlo constantemente: estamos hablando de una versión muy previa, todavía pueden cambiar bastantes cosas de aquí a su lanzamiento oficial. Así, a la hora de valorar lo que podemos ver, debemos ser muy conscientes de que nada tiene que ser necesariamente definitivo.

Un ejemplo claro de ello, de que debemos coger con pinzas toda la información que nos proporciona esta versión previa de Windows 11, lo tenemos en los requisitos técnicos de la misma, y es que durante las últimas horas ha empezado a circular una lista de cuatro condiciones que, en principio, son imprescindibles para poder instalar y utilizar Windows 11. Enfatizo en que serían imprescindibles, no recomendables. Esta es la lista:

4 gigabytes de RAM .

gigabytes de . Disco duro de 64 gigabytes .

. Soporte de TPM 2.0 .

. Soporte de Secure Boot.

Esto, claro, ha provocado que muchos usuarios se pregunten si sus sistemas son compatibles con TPM 2.0 y con Secure Boot, dos sistemas de seguridad que dependen del hardware del equipo. En concreto, Secure Boot se activa y desactiva desde la UEFI, e impide la ejecución de software no seguro durante el arranque. Por su parte, TPM (Trusted Platform Module) es un conjunto de hardware (un chip específico) y software diseñado para crear y proteger el sistema. Si eres usuario de Apple, TPM es la versión de Windows de Secure Enclave de los Mac.

¿Y qué ocurre entonces con los sistemas antiguos? ¿Qué pasa si un PC no cuenta con alguna de ambas tecnologías, está limitado a dos gigas de RAM (el mínimo recomendado por Microsoft para Windows 10) y/o su disco duro no llega a los 50 gigabytes? ¿Se quedará sin poder actualizarse a Windows 11? Soy consciente de que para muchos usuarios esos requisitos son poca cosa, pero hay otros muchos para los que no es así.

Como ya te contamos hace unos días, Microsoft planea extender el soporte de Windows 10 hasta 2025, por lo que todavía quedarían años de vida para esos equipos. Pero, incluso así, ¿sacrificaría Microsoft a esos usuarios? Recordemos,al hacernos esta pregunta, que muy probablemente una buena parte de Windows 11 se basa en lo desarrollado hasta hace unos meses para Windows 10X, uno de cuyos puntos clave iba a ser la compatibilidad con sistemas bastante modestos en lo referido al hardware. ¿No heredará esto Windows 11?

Llegados a este punto, y para responder a esta pregunta, creo que es importante mencionar algo, y es que en estos días, por lo visto, están circulando varias versiones de la build 21996.1 de Windows 11, con distintas exigencias en lo referido a requisitos mínimos. Y en concreto, mientras escribo esta entrada estoy probando Windows 11 en una máquina virtual de VirtualBox. Resumiré los puntos más destacables de la misma en la siguiente lista:

2 gigabytes de RAM .

gigabytes de . Disco duro de 50 gigabytes .

. Sin soporte de TPM 2.0 .

. Sin soporte de Secure Boot.

Sí, efectivamente, la máquina virtual no cumple ninguna de las cuatro condiciones que, según la build de Windows 11 probada por otros, son imprescindibles para instalar y ejecutar el sistema. Y no, evidentemente no es una máquina apta para jugar a Microsoft Flight Simulator, pero la he probado unos minutos para navegar por Internet y acceder a la versión online de Microsoft Office y editar unos documentos, y el resultado obtenido ha sido más que aceptable.

Me costaba creer que los de Redmond pensaran en cerrarle las puertas a los usuarios sin TPM 2.0 y Secure Boot a Windows 11, y al menos en la build que he podido probar, no es así.

Entiendo que la versión que sí que cuenta con esas limitaciones puede corresponder, por ejemplo, a la que entregará Microsoft a los fabricantes de ordenadores que quieran certificar sus equipos para Windows 11, y es que a día de hoy, para equipos nuevos, sin duda son unos requisitos razonables. Pero de ahí a cerrarle la puerta a los usuarios va un trecho muy largo, y dudo que Microsoft tenga el más mínimo interés en recorrerlo. Pero bueno, lo más probable es que salgamos de dudas el próximo día 24.