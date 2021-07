El conocido fabricante alemán AVM tiene un catálogo bastante completo de dispositivos PLC. Esto es positivo, ya que significa que en él podremos encontrar soluciones variadas que se ajustarán, de forma efectiva, a las necesidades de prácticamente cualquier tipo de usuario. Sin embargo, también supone una pequeña complicación, y es que tener muchas opciones entre las que elegir hace que, al final, nos cueste más tomar una decisión.

Soy consciente de ello, y por eso me he animado a escribir este artículo, en el que vamos a descubrir las características clave de los dos PLCs más populares de AVM, los FRITZ!Powerline 1260E o FRITZ!Powerline 510E, y os ayudaremos a descubrir cuál de los dos se ajusta mejor a vuestras necesidades y, por tanto, cuál sería la mejor opción para vosotros.

Como siempre, vamos a partir de una premisa simple y clara, vuestras necesidades. Para acertar en la elección de un PLC no basta con apostar por el modelo más caro, sino que debemos ir a por aquel que pueda satisfacer nuestras necesidades manteniendo un precio lo más ajustado posible. Así, por ejemplo, no tendría sentido comprar un PLC tope de gama si tenemos una conexión a Internet con unas velocidades muy limitadas, ya que no le sacaremos partido.

Especificaciones del FRITZ!Powerline 1260E

El FRITZ!Powerline 1260E de AVM es un PLC que nos permitirá superar sin problema cualquier obstáculo utilizando la red eléctrica de nuestro hogar. Este modelo ofrece un alto nivel de rendimiento y puede trabajar, además, como repetidor Wi-Fi, lo que lo convierte en una de las mejores opciones que podemos encontrar actualmente, ya que nos permitirá disfrutar de conexiones cableadas e inalámbricas de alto rendimiento en cualquier rincón de nuestro hogar u oficina.

Funciones de PLC y repetición Wi-Fi.

Enchufe integrado y filtro de interferencias.

Utiliza los tres conductores del circuito eléctrico, de manera que dos emisores y receptores intercambian datos respectivamente de forma simultánea. Esto mejora la velocidad de transmisión en hasta un 78%.

Hasta 1.266 Mbps de velocidad en doble banda: 866 Mbps en la banda de 5 GHz (Wi-Fi 5) y 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz (Wi-Fi 4).

Compatible con Wi-Fi Mesh.

Fácil de vincular al router gracias a la tecnología WPS. Podemos conectarlo también por cable.

Cifrado AES de 128 bits.

Conector Gigabit LAN.

Compatibilidad total con el ecosistema de aplicaciones FRITZ!Apps de AVM y con otros dispositivos y routers de la compañía.

Funciones avanzadas con el programa FRITZ!Powerline para Windows.

Tecnología Quality of Service, que permite establecer prioridades en la transmisión de los datos para conseguir una experiencia de uso óptima en cualquier entorno.

Tecnología MIMO 2×2 para conseguir un mayor alcance.

Debes comprar el FRITZ!Powerline 1260E si: buscas un PLC de alto rendimiento que integre, además, funciones de repetidor Wi-Fi, y que te permita mantener el enchufe que va a utilizar. Su precio es de 127,46 euros en un pack de dos unidades.

Especificaciones del FRITZ!Powerline 510E

Nos encontramos ante el «benjamín» de la familia. Este PLC no puede trabajar también como repetidor Wi-Fi, lo que significa que está limitado a conexiones cableadas. Por ello, debemos afinar al máximo la colocación, y asegurarnos de que lo situamos en un enchufe donde podamos llegar con el cable de aquellos dispositivos que queremos conectar a Internet. Ofrece un buen rendimiento, es compacto y muy económico.

Funciones de PLC.

Hasta 500 Mbps de velocidad.

Se vincula al router mediante cable.

Cifrado AES de 128 bits.

Conector Fast Ethernet LAN.

Compatibilidad total con el ecosistema de aplicaciones FRITZ!Apps de AVM y con otros dispositivos y routers de la compañía.

Funciones avanzadas con el programa FRITZ!Powerline para Windows.

Tecnología Quality of Service, que permite establecer prioridades en la transmisión de los datos para conseguir una experiencia de uso óptima en cualquier entorno.

Debes comprar el FRITZ!Powerline 510E si: tienes un presupuesto muy ajustado, cuentas con una conexión a Internet de 100 Mbps o inferior, y tienes claro que no vas a necesitar disponer de funciones de repetición Wi-Fi. Tiene un precio de 42,48 euros en un pack de dos unidades.

Contenido ofrecido por AVM FRIZ!