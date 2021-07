Apple carga contra los filtradores

El problema de Apple con las filtraciones viene de bastante lejos, y empezaron a proliferar como las flores en primavera a partir de la llegada del iPhone. Ya fuera por descuidos de empleados, como ocurrió con el iPhone 4 y el iPhone 5 o por filtraciones con origen dentro de la compañía o en alguno de sus proveedores, año tras año se ha ido incrementando la cantidad de información que recibimos sobre sus dispositivos antes de que éstos sean presentados.

Durante mucho tiempo ha existido la duda de si estas filtraciones beneficiaban o perjudicaban a Apple, e incluso ha habido momentos en los que daban la sensación de ser elementos de una campaña de marketing cuidadosamente orquestada por la compañía para obtener titulares y, con los mismos, mantener el interés en dispositivos que todavía no habían sido anunciados. ¿La verdad? Salvo una sorpresa inesperada, nunca la sabremos.

Ahora bien, hay una diferencia entre el goteo de algunos datos y la velocidad que han alcanzado los filtradores en lo referido a la obtención y difusión de información sobre los dispositivos de Apple. El año pasado, pocas semanas antes de la presentación del iPhone 12, ya se estaban empezando a dar algunos datos que, supuestamente, adelantaban aspectos clave del iPhone 13. Es decir, no se estaban filtrando datos sobre la generación que todavía no había sido presentada, no, eran datos sobre la siguiente.

Así, cuesta poco imaginar que semejante volumen de filtraciones no debe hacer ninguna gracia a Apple, que ve como aspectos que deberían resultar una sorpresa en las presentaciones, a la hora de la verdad son acogidos con un «Ahh sí, lo que ya dijo tal o cual filtrador hace un par de meses», sin duda el mensaje pierde bastante fuerza, y parece que Apple está decidida a acabar con ésto.

Según podemos leer en Wccftech, Apple ha decidido endurecer su perfil con respecto a las filtraciones y, en los últimos días, ha emitido varias comunicaciones a filtradores solicitando que se abstengan de seguir compartiendo detalles sobre productos futuros. Y, para tal fin, se apoya en varias razones.

La clave, sin duda, está en el impacto que tienen las filtraciones en los lanzamientos. Y es que, como ya comentaba anteriormente, la presentación de un nuevo iPhone (por poner un ejemplo) resulta muchísimo menos impactante de lo que a Apple le gustaría si, a consecuencia de los adelantos de información, los usuarios ya saben, en algunos casos prácticamente al milímetro, en qué va a consistir el anuncio de los de Cupertino.

Pero esta no es la única razón alegada para pedir el cese de estas publicaciones. Según plantea Apple, la divulgación de datos erróneos sobre dispositivos que no han llegado todavía al mercado puede tener efectos nocivos para terceras partes, más concretamente para las empresas que, dando por ciertos los rumores, inician la fabricación de productos (como por ejemplo fundas) que, debido al error, finalmente no pueden ser comercializadas, planteando un problema comercial, así como un uso innecesario de recursos.

Este último punto, en honor a la verdad, tiene bastante sentido. Y es que en la carrera comercial por llegar de los primeros para ofrecer complementos, se pueden iniciar muchas producciones que emplearán recursos finitos en procesos contaminantes. Y es más común de lo que parece, basta con asistir a una presentación de Apple y, a los pocos minutos u horas después, acceder a sitios como Aliexpress en busca de complementos, ya a la venta, para los dispositivos recién anunciados.

No obstante, y aunque estoy totalmente de acuerdo en este punto, que Apple haya enviado comunicaciones de cese de actividad a algunos filtradores parece que tiene más que ver con el impacto económico que tienen las filtraciones, que con la producción de fundas que finalmente no servirán para nada. Sea como fuere, habrá que comprobar si estas medidas tienen algún resultado o, por el contrario, seguimos recibiendo filtraciones de manera habitual.