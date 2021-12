Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y No mires arriba, porque el año se acaba y no merece la pena amargarse más de la cuenta. O sea, que esta es la última edición de Novedades VOD de 2021. Disfrútala.

Netflix

Comenzamos rápidamente el repaso semanal con la oferta de Netflix, que entre otras cosas nos trae uno de sus grandes estrenos del año, al menos por el reparto que lo encabeza. Hablamos de No mires arriba, aunque no es lo único que tiene por ofrecerte la gran N del VOD.

No mires arriba es una comedia tranquila de reparto estelar en el que destacan nombres como el dúo protagonista, formado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, a quienes acompañan de manera más o menos seguida otros de la talla de Meryl Streep, Cate Blanchet o Ron Perlman, rodeados a su vez por un buen número de cameos de más estrellas hollywoodienses como Chris Evans o Matthew Peery, entre otras. Es ese tipo de peli.

No mires arriba gira en torno a la premisa de un par de astrofísicos que descubren un cometa en dirección de colisión hacia la Tierra con resultados catastróficos… Pero nadie parece hacerles caso, hasta que se lo hacen, para mal. Pero No mires arriba no es una película de catástrofes, sino una sátira del mundo tan estúpidamente polarizado en el que vivimos actualmente y en el que participamos cada uno de nosotros.

No mires arriba no es la mejor película del año, ni siquiera es una gran comedia, pero a pesar de sus numerosos fallos, y entre los que más pesa es un metraje más alargado de lo necesario, es interesante por todos los palos que toca, incluido el garrulismo político y el borreguismo tecnológico, que tampoco falta. Además, al contrario de lo que suele suceder en este tipo de historias, el final no defrauda.

Por cierto, que aunque en No mires arriba se habla en todo momento de un cometa, por la descripción que hacen de él en la película, para más inri motivo del desastroso giro de los acontecimientos, bien podría considerarse un meteorito. Ese meteorito que nos merecemos, sí.

Por otro lado, siguiendo el éxito de las producciones surcoreanas Netflix estrena esta semana Mar de la Tranquilidad, una serie de ciencia ficción en la que reconocerás a uno más de sus protagonistas de cosas ya vistas como el mismísimo El juego del calamar, pero también de exclusivos de Netflix como Sense 8.

Más contenidos exclusivos:

A 1000 km de la Navidad . «Un auditor que odia profundamente la Navidad va a trabajar a un pueblo. Y allí conoce a una mujer que se propone cambiar su opinión sobre las fiestas.»

. «Un auditor que odia profundamente la Navidad va a trabajar a un pueblo. Y allí conoce a una mujer que se propone cambiar su opinión sobre las fiestas.» Así se hizo The Witcher (T2). «Una mirada detrás de las cámaras a la segunda temporada de ‘The Witcher’ y sus secretos: desde los nuevos monstruos y lugares hasta la armadura rediseñada de Geralt.»

(T2). «Una mirada detrás de las cámaras a la segunda temporada de ‘The Witcher’ y sus secretos: desde los nuevos monstruos y lugares hasta la armadura rediseñada de Geralt.» Emily en París (T2). «Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.»

(T2). «Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.» La chica de Oslo (T1). «Cuando secuestran a su hija, una diplomática noruega viaja a Oriente Medio decidida a liberarla con la ayuda de sus viejos amigos… y un gran secreto.»

(T1). «Cuando secuestran a su hija, una diplomática noruega viaja a Oriente Medio decidida a liberarla con la ayuda de sus viejos amigos… y un gran secreto.» La II Guerra Mundial en color: El camino a la victoria (T1). «El impactante metraje histórico y los comentarios de expertos permiten ahondar en las figuras decisivas y los momentos clave de la Segunda Guerra Mundial.»

(T1). «El impactante metraje histórico y los comentarios de expertos permiten ahondar en las figuras decisivas y los momentos clave de la Segunda Guerra Mundial.» Madre solo hay dos (T2). «Dos mujeres se dan cuenta de que les intercambiaron a sus hijas al nacer y deciden ajustarse a su nueva vida. ¿Cómo? Creando una sola —y peculiar— familia.»

(T2). «Dos mujeres se dan cuenta de que les intercambiaron a sus hijas al nacer y deciden ajustarse a su nueva vida. ¿Cómo? Creando una sola —y peculiar— familia.» Rayo Murali . «Un sastre adquiere poderes especiales tras ser alcanzado por un rayo. Pero, para ser el superhéroe que su ciudad necesita, antes debe acabar con un enemigo inesperado.»

. «Un sastre adquiere poderes especiales tras ser alcanzado por un rayo. Pero, para ser el superhéroe que su ciudad necesita, antes debe acabar con un enemigo inesperado.» The Witcher: Chimenea . «Esas llamas que han calentado a tantos brujos en el gran salón de Kaer Morhen pueden ser el telón de fondo de una velada acogedora. Así es la magia del fuego.»

. «Esas llamas que han calentado a tantos brujos en el gran salón de Kaer Morhen pueden ser el telón de fondo de una velada acogedora. Así es la magia del fuego.» Una Navidad no tan padre. «Un viaje en familia a la playa da paso a la locura cuando Servando y Alicia (la tozuda tía de Alma) se embarcan en una competición para ver quién controla la Navidad.»

Entra en catálogo:

American Crime Story: El caso Lewinsky (T1)

Badanamu Pop (T1)

Bicicletas vs coches

Bowie: The Man Who Changed the World

D’Artacán y los tres mosqueperros

Death of a Gentleman

El ciclo infinito

El fiscal, el defensor, el padre y su hijo

El Rey (Elvis Presley)

Foul Play

Home Games

Los últimos balleneros de São Miguel

¿Quieres ser mi vecino?

STAND BY ME Doraemon

STAND BY ME Doraemon 2

The Stone Speakers

Uradi

Vilsen: La pérdida

Disney+

Si lo tuyo es Disney+ tendrás en cambio otro tipo de propuesta encabezada por…

Llega a la plataforma Encanto, una de las últimas películas de animación de la propia Disney con una sabor netamente colombiano, por lo que si te apetece una sesión de buen cine para todos los públicos en formato dibujo animado y nada menos que en clave de realismo mágico, Encanto es una elección que ha gustado allá por donde ha pasado.

Más contenidos exclusivos:

Aquellos maravillosos años (T1). «»La historia de la familia Williams a finales de la década de 1960 narrada desde el punto de vista de un imaginativo Dean, de 12 años.»»

Entra en catálogo:

A Christmas Carol (T1)

Black Nativity

Car S.O.S. (T8)

Amazon Prime Video

Continuamos con Amazon Prime Video, que estrena un par de cosas en exclusiva y lo demás es carne de catálogo, pero en plan batiburrillo en el que cabe un poco de todo…

El gran estreno de la semana en Prime Video es Being the Ricardos, un drama biográfico en torno a la figurea de Lucille Ball, una de las pioneras de la televisión estadounidense de los años 50. Dirigida por Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago, The Newsroom), Being the Ricardos se apoya en sus dos principales protagonistas, una irreconocible -por exigencias del guion, no te asustes- Nicole Kidman y Javier Bardem.

Más contenidos exclusivos:

LCD Soundsystem Holiday Special . «LCD Soundsystem realiza un set eléctrico en vivo desde Brooklyn, NY.»

. «LCD Soundsystem realiza un set eléctrico en vivo desde Brooklyn, NY.» Yearly Departed (T2). «Quedan invitados a la fiesta anual más desternillante. El rompedor especial de comedia vuelve con un elenco estelar de las mujeres más divertidas del año, que despiden el 2021 por todo lo alto.»

Entra en catálogo:

Anna Karenina

Antebellum

Backstage (Miniserie)

(Miniserie) Como un adiós

Déjame entrar

Don Jon

El borracho

El caso Sloane

El último lobo

Entropy

Fresa y chocolate

High Life

Housebound

Kenshin, el guerrero samurái

La decisión del rey

La pesca del salmón en Yemen

La tribu de los Aurones (T1)

Metallica: 40 Years of Metallica

Metallica: Orgullo Pasión y Gloria. Tres Noches en la Ciudad de México

Nada que declarar

Nameless Gangster

Outrage

Rumbo a Java

The Yellow Sea

Tres colores: Azul

Tres colores: Rojo

Trophy Wife (T1)

Última misión en Afganistán

Un profeta

Un verano loco

Unas navidades junto a ti

Why Hide?

Woochi, cazador de demonios

HBO Max

Y terminamos el repaso semanal con HBO Max, que sigue rellenando por aquí y por allá su catálogo en España y uno ya no sabe bien si se repite o se sigue dejando cosas fuera, porque da la sensación de lo uno y de lo otro.

Entra en catálogo: