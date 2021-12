Continuamos con los mejores de 2021… según MC y lo hacemos con una categoría que parece haber quedado relegada al ostracismo porque las novedades se mueven en otro ámbito. Sin embargo, ¿qué sería del hardware sin software? ¡No valdría para nada! A pesar de lo cual, no es tan común como antaño hablar de aplicaciones, mucho menos de aplicaciones nuevas que estén sorprendiendo a propios y extraños.

Es por ello que en este especial con las mejores aplicaciones de 2021… según MC, cambia un poco la forma del mismo, que no el fondo: lo que podéis ver a continuación incluye las aplicaciones que más nos han gustado este año al equipo de redacción de MC, por el motivo que sea; y, ojo, porque lo que cada uno entiende por aplicación puede variar un tanto.

Las mejores aplicaciones de 2021… según MC

Para elegir las mejores aplicaciones de 2021 no nos hemos marcado más que un límite, propiciado por lo complicado del asunto. Todo lo demás está permitido: plataforma (PC, smartphones…), modelo (aplicación local, servicio…). Tal y como lo dijimos el año pasado, es más fácil cambiar de hardware que de software, así que hemos optado por, simplemente, compartir contigo las aplicaciones que más nos han gustado este año.

Yuka

Categoría: Nutrición, alimentación

Plataforma: Google Play y App Store

Precio: Gratis con versión de pago por 15€/mes

Recomendado por Vero Cabezudo Rey

Si te interesa saber qué estás comiendo y lo realmente sano y nutrititvo que es, esta es tu aplicación. Yuka es un proyecto francés que realmente se puede convertir en una adicción en el supermercado o en tu despensa.

La forma de uso es muy sencilla: simplemente escaneas con la aplicación el código de barras del alimento en cuestión y te valora su calidad nutricional y te explica el por qué de esa calidad. Además de alimentos, también incluye cosmética o productos de higiene personal con los que te puedes llevar una sorpresa.

La app cuenta con 1,5 millones de alimentos y unas 500.000 referencias de cosmética. Pero si aun así, el producto escaneado no está en el listado, puedes añadirlo y el equipo de nutrición de la app se encarga de valorar su índice nutricional. Con ello se consigue ampliar la base con unos 800 productos nuevos diarios.

Aunque se puede usar de forma gratuita desde Google Play y App Store, la app cuenta con una versión de pago en la que se desbloquea la búsqueda de productos sin escaneo de código de barras, solo con una fotografía, o se personaliza las recomendaciones o alertas. Una opción que te permite tener casi un nutricionista en tu bolsillo por 15 euros al mes.

En definitiva, una app perfecta para cuidar tu alimentación y por ende, tu salud que nunca está de más tener en el móvil.

Panels

Categoría: Cómics

Plataforma: iOS, macOS

Precio: Gratis con versión de pago por 4,99 euros

Recomendado por Tomás Cabacas

Desde hace años el iPad es mi plataforma preferida para disfrutar de cómics y novelas gráficas pero, hasta hace muy poco, no encontraba ninguna aplicación con la que organizar, clasificar y, sobre todo, disfrutar de una experiencia de lectura cómoda de mis cómics.

Panels, de Produkt Studio, tiene todo es y mucho más. Para empezar, es compatible con los formatos de cómic más habituales y con PDF (que uso mucho para revistas antiguas escaneadas, por ejemplo), cuenta con una interfaz cuidada y cómoda y sincronización entre dispositivos gracias a iCloud.

Además, al contrario que otras soluciones, es una opción “abierta” a conectarse con casi cualquier servicio de la nube (Google, Microsoft , Dropbox, …) o incluso a dispositivos externos como un pendrive o un disco duro. La tediosa tarea de importar cómics y comprobar que todo está donde debería estar es un juego de niños con Panels.

La app es gratuita, pero si quieres aprovecharla al máximo merece la pena pagar los 4,99 euros que cuesta. Además, sus desarrolladores la actualizan constantemente, solucionando pequeños fallos y añadiendo mejoras. La tienes en la App Store.

Tails

Categoría: Seguridad

Plataforma: Windows-macOS-Linux

Precio: Gratis

Recomendado por Juan Ranchal

Actualizada este mismo mes de diciembre, es un desarrollo que no falta en mi arsenal de herramientas de software y la recomiendo siempre que tengo ocasión para tareas de seguridad y privacidad. Y es que poder llevar en un bolsillo una solución como esta distribución GNU/Linux de código abierto y totalmente gratuita basada en Debian y conectarla a cualquier equipo con USB es una garantía para varias tareas.

En formato «Live» y autoarrancable, su funcionamiento es independiente del sistema operativo que tenga el PC donde lo conectemos, Windows, macOS o Linux, funcionando directamente desde el medio externo sin tener que instalar nada en la unidad de almacenamiento interna y con ello sin afectar al sistema principal instalado.

Además de incluir un paquete de aplicaciones básicas Linux instaladas como navegador web, cliente de correo electrónico, herramientas ofimáticas o reproductores/editores multimedia, su punto fuerte radica en la protección de la privacidad en línea que ofrece. Su navegador por defecto es Tor Browser y utiliza la red Tor redirigiendo las comunicaciones alrededor de una red distribuida de relevos realizados por voluntarios de todo el mundo.

Todas las aplicaciones de Tails están configuradas para conectarse a través de Tor mientras que las conexiones directas (no-anónimas) son bloqueadas. Además, incluye herramientas de cifrado para protección de archivos o documentos, correos electrónicos o mensajería instantánea.

Si quieres un sistema operativo seguro y privado, aquí tienes uno de los mejores. Y transportable en un bolsillo a cualquier parte, conectable por USB en millones de equipos sin tener que modificar nada en el sistema anfitrión (si no quieres) y sin dejar rastro una vez termines.

Clubhouse

Categoría: Redes sociales

Plataforma: iOS y Android

Precio: Gratuito

Recomendado por David Salces

Lanzar al mercado una nueva red social a estas alturas parece un tanto descabellado. Y es que por una parte ya tenemos un ecosistema superpoblado por las mismas y por otra este tipo de servicios empieza a experimentar un cierto desgaste, en parte por las polémicas que suelen rodear a las mismas, y por otra parte porque cada vez son más los usuarios que toman consciencia del valor de la privacidad y, en respuesta, evitan exponerse en las mismas, como sí que ocurrió en los primeros años de las redes sociales.

Así, para crear un nuevo servicio de este tipo en estos tiempos, es necesario que la propuesta sea realmente innovadora y, claro, que dicha innovación resulte atractiva para todos sus potenciales usuarios que, en resumen, son prácticamente cualquier persona con una conexión a Internet. Y esa es la parte más complicada, tener una idea innovadora y que funcione. Y eso es lo que ha hecho que Clubhouse haya brillado tanto este 2021.

Su propuesta de salas de voz con uno o varios oradores y asistentes que, por norma general, solo pueden escuchar, sumado a lo efímero de dichas charlas (que slo pueden ser escuchadas cuando se producen, no se guardan para su «consumo» a posteriori y una política de acceso con invitación durante sus primeros meses, conformaron el cocktail perfecto. Así, Clubhouse logró, sobre todo durante los primeros meses de 2021, rodearse de un halo de misterio e interés que provocó que las (escasas) invitaciones al servicio cotizaran muy al alza.

Y no es solo eso, también hemos visto como varios servicios han optado por reproducir la funciones de Clubhouse, lo que demuestra que su propuesta resultaba realmente interesante y novedosa. Es cierto que durante estos últimos meses ya no ha dado tanto de qué hablar, por lo quizá el año que viene termine por caer en el olvido. Pero, incluso si ocurre esto, Clubhouse ya ha identificado una nueva tendencia y ha servido de ejemplo para otras muchas redes sociales.

Atom

Categoría: Editores de texto

Plataforma: PC (Linux, Windows, Mac)

Precio: Gratis

Recomendado por J.Pomeyrol

Se hace complicado elegir la mejor aplicación del año por lo que comentaba en la introducción: cambiamos más de hardware que se software y que a día de hoy aparezca una aplicación de nuevas que sorprenda es cada vez más difícil, por eso en este artículo nos tomamos las licencias mencionadas… y más que me voy a tomar yo, porque no solo voy a hablar de una aplicación que uso desde ahora, sino desde hace mucho.

Me refiero a Atom, el editor de código desarrollado por GitHub con Electron, el framework basado en Chromium y Node.js que ha revolucionado en los últimos años el desarrollo de aplicaciones multiplataforma para PC. Gracias a Electron podemos disfrutar de aplicaciones como Skype, Microsoft Teams, Simplenote, Evernote, WordPress Desktop, Slack… y aunque es cierto que Electron tiene sus inconvenientes, sus aciertos los compensan en gran medida.

Pero hablemos de Atom… ¿Para qué uso yo un editor si hace años que no programo ni media línea de código? Para escribir, tan sencillo como eso. Si por el motivo que sea escribes mucho y necesitas darle formato al texto, tienes muchas posibilidades a tu alcance, incluyendo los potentes, pero sobrecargados, incómodos y poco efectivos procesadores de texto… Que sí, son la herramienta más potente para escribir, pero fallan en todo lo demás.

Así, cuando quieres tomar -y guardar- notas rápidas, cuando quieres escribir textos largos con forma sin ocupar media pantalla o perder gran parte de la barra de herramientas y las opciones que esta contiene, cuando quieres poder exportar rápidamente y sin exceso de basura un texto con formato a otro, pero sobre todo cuando quieres que el formato de tus archivos de texto no se pierda, entonces usas editores de texto plano… con soporte de Markdown, a ser posible.

Una vez te introduces en la edición con el lenguaje de marcado Markdown no hay marcha atrás y hace que así lo hice yo. Lo único que varía desde entonces es el editor elegido… y hay mil. Pero he aquí el consejo de un veterano en estas lides: no hay mejor editor de Markdown que un edit de código para programadores, y por muchas razones, yo no he encontrado ninguno hasta la fecha que me guste más que Atom.

Atom es verdaderamente a hackable text editor for the 21st Century y esto mola demasiado. Si a ello le sumas el soporte de extensiones con el que ampliar las funcionalidades de la aplicación, se convierte en mi editor favorito por mucho. El porqué hablo de Atom ahora es porque está de capa caída en lenta agonía, todo por culpa de otro magnífico editor de código como es Visual Studio Code, la apuesta de Microsoft para la multiplataforma, creado también sobre Electron.

Sin embargo, e incluso aunque VSCode supera a Atom en varios aspectos, a destacar su endiablado ritmo de desarrollo, no es lo mismo. Pero Microsoft compró GitHub… y es lo que hay. Quede aquí, pues, mi humilde homenaje a Atom, en el caso de que 2022 sea el año de su despedida definitiva, que no me extrañaría (la última actualización fue en julio con apenas un puñado de correcciones). Si no has llegado a probarlo, lo tienes aquí.

Flatpak

Categoría: Distribución de software

Plataforma: Linux

Precio: Gratuito

Recomendado por Eduardo Medina

Flatpak puede ser definido como un marco genérico para el despliegue de aplicaciones en sistemas GNU/Linux, aunque también es conocido por ser un formato de paquetes “universales” debido a que sirve las mismas compilaciones de las aplicaciones para todas las distribuciones (al menos sobre el papel).

Oficialmente, Flatpak es un proyecto comunitario, pero detrás tiene la mano de Red Hat, lo que quiere decir que cuenta con muchos medios para su desarrollo y mejora. Por otro lado, compite con el Snap de Canonical, otro formato de paquetes “universales” con el que tiene algunas semejanzas, pero también notables diferencias, como el hecho de que Flatpak está orientado a aplicaciones gráficas, mientras que Snap tiene un propósito más general.

Más allá del debate sobre si los formatos de paquetes universales son beneficiosos o no para GNU/Linux, la gran ventaja de Flatpak es que permite ofrecer compilaciones oficiales de las aplicaciones que sobre el papel deberían de funcionar en cualquier distribución que soporte la utilidad de despliegue. Esto permite romper las barreras que han presentado los formatos de paquetes “tradicionales” en Linux, que, en el caso de Debian Stable, impedían la obtención de la última versión de muchas aplicaciones.

Otra característica destacada de Flatpak es que no interacciona con los paquetes en formato tradicional, o dicho con otras palabras, funciona de forma aislada de los componentes básicos del sistema. Este enfoque permite obtener aplicaciones sin comprometer el sistema, haciendo que este último pueda centrarse en ofrecer componentes que funcionen. Eso sí, las aplicaciones Flatpak sí interaccionan con servicios y funciones servidos por los paquetes “tradicionales”. Por ejemplo, la versión Flatpak de OBS Studio interacciona con PipeWire en formato Deb si es instalada en Debian o Ubuntu.

Sin embargo, no todas son maravillas en torno a Flatpak, ya que todavía adolece de problemas de integración con el sistema y algunas aplicaciones no funcionan del todo bien, pero el formato de paquetes va mejorando con el paso de los meses y, viendo el lugar preponderante que ocupa en Fedora Silverblue y Kinoite, a buen seguro que en pocos años terminará erigiéndose como un sustituto completo para los paquetes “tradicionales”.

NieR Re[in]carnation

Categoría: Juegos

Plataforma: iOS

Precio: Gratis con micropagos

Recomendado por Isidro Ros

NieR Re[in]carnation ha sido, para mí, una grata sorpresa. Este título sorprende, de primeras, con su excelente calidad gráfica. Tengo claro que es uno de los juegos para smartphones con mejor factura técnica que he tenido la oportunidad de probar hasta ahora, y la optimización en iOS es simplemente fantástica. Lo he jugado en un iPhone 8 Plus y funciona de maravilla.

El hecho de que sea gratuito es un importante aliciente, ya que esto significa que podemos jugarlo sin tener que gastar un céntimo, y si nos gusta, podemos “premiar” a los desarrolladores con los diferentes micropagos que ofrece el título.

Como ya he dicho al principio, el apartado técnico es muy bueno, pero el gran protagonista es la historia, y en este sentido, hay que reconocer que NieR Re[in]carnation no solo está muy bien resuelto, sino que además ofrece un planteamiento muy ingenioso gracias al cambio de planos.

Los momentos de exploración se disfrutan mucho, y los combates también son muy divertidos. Estos mantienen un enfoque clásico basado en los juegos de rol por turnos, y en ellos también disfrutaremos de una calidad gráfica muy buena. No es para nada, y encima contamos con la posibilidad de activar el modo automático, y de acelerar el ritmo de los combates, si vamos mal de tiempo.

Sin duda uno de los mejores juegos que han llegado a iOS este año, y sí, se puede disfrutar sin problemas sin tener que estar gastando dinero. No es un “pay to win”. Lo tienes en la App Store y en Google Play.