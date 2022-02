The Legend of Zelda: Majora’s Mask es una de las entregas más incomprendidas de la franquicia, pero también una de las más interesantes y atrapantes una vez le has cogido el tranquillo a la propuesta, y a partir de este mismo mes de febrero estará a disposición de los usuarios de la consola que están suscritos a Nintendo Switch Online y el paquete de expansión.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask es solo una de las novedades que recibirá la consola de Nintendo este mes. Otras incluyen Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, disponible a partir del 11 de febrero, o Assassin’s Creed: The Ezio Collection, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 17 de febrero. Sin embargo, es el lanzamiento del viejo título de Zelda resulta más atractivo.

Que sí, que Nintendo va a seguir haciendo el cutre y ofreciendo una versión que apenas adapta el original a la nueva realidad en alta definición de Switch, sobre un emulador que va peor que los que te puedes descargar por ahí, en lugar de hacer un port en condiciones de The Legend of Zelda: Majora’s Mask que recoja al menos la remasterización que se hizo del juego para Nintendo 3DS.

O sea, la misma cutrada que hicieron con The Legend of Zelda: Ocarina of Time; pero es un aliciente más para pagar por el paquete de expansión de Nintendo Switch Online, con el que se aumenta la colección de títulos disponibles a Sega Mega Drive y Nintendo 64… Lo cual también es una cutrada, en este caso bandolera, a la que nos tiene acostumbrados la compañía nipona: 19,99 euros al año cuesta la suscripción corriente, 39,99 euros con el paquete de expansión. ¿Entonces?

Pues resulta que tras el increíble éxito – un éxito muy pocas veces visto, como atestiguan premios y valoraciones como esta, esta, o esta otra, que no solo es cosa mía– que tuvo The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo 64, hacia el final del ciclo de vida de la consola, Nintendo lanzó The Legend of Zelda: Majora’s Mask, una «continuación» que no era tal y que por lo dicho -el tipo de historia que plantea- no llegó a cautivar al personal como lo hizo la entrega original, pero para tratarse de un título inesperado por aquel entonces, ha quedado como uno de los Zelda favoritos de muchos precisamente por su carácter atípico y los elementos que introdujo.

Pues bien, para este 2022 se espera también la «segunda parte» de una maravilla como fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild y, no nos engañemos: si la hay, es debido al impresionante éxito del anterior. Ergo, quizás los astros se alineen y podamos disfrutar de un Breath of the Wild 2 tan bueno como lo fue Majora’s Mask. ¡Quién sabe! Con Super Mario Galaxy parecía imposible y pasó. Pase lo que pase ahora, será una excusa para seguir vendiendo consolas, que es donde está el beneficio.

¿Llegaste a jugar The Legend of Zelda: Majora’s Mask en su día, o más tarde, en su versión para Nintendo 3DS? ¿Qué recuerdo guardas? Te dejamos con el tráiler de la portáil, que el original salió en el 2000, por lo que el juego cumple este 2022, 22 años. Que no se diga que no es momento para recuperarlo, aunque sea de mala manera.