Windows 11 alertará de la falta de compatibilidad

Prácticamente desde el anuncio de Windows 11, uno de los temas que más ruido generaron fue el de los requisitos técnicos necesarios para poder instalar la nueva versión del sistema operativo. Tanto es así que pocos días después de su presentación, ya tuvimos que publicar un artículo en profundidad aclarando dudas. El problema, no obstante, es que durante los meses que transcurrieron desde el anuncio hasta el lanzamiento de Windows 11, se generaron bastantes informaciones contradictorias.

Desde qué hardware sería compatible hasta a qué actualizaciones se tendría acceso, sin duda lo más relevante a este respecto fue un cambio de postura, desde la firme determinación de que solo los sistemas totalmente compatibles podrían actualizarse a Windows 11, hasta terminar por aceptar que esa falta de flexibilidad era dispararse en un pie, y permitir que sí que se pudiera instalar en sistemas no compatibles, aunque con la advertencia de que no se harían cargo de los potenciales problemas.

Y así, finalmente, Windows 11 llegó el pasado mes de octubre y, desde entonces, los usuarios han podido instalarlo en sus sistemas, ya fuera por la vía más cómoda, es decir, la actualización, si sus sistemas eran compatibles con el sistema, o con un proceso un tanto más arduo, instalando desde cero, si sus equipos no cumplían con los requisitos técnicos. No hay números que nos cuenten la proporción de unos y otros, pero no cuesta imaginar que debe haber una proporción significativa de equipos «incompatibles» corriendo Windows 11 en estos momentos.

Upcoming Windows 11 builds will include a small reminder about system requirements atop System Settings in case your device doesn’t meet them. pic.twitter.com/KZ4NkqB7wq — Albacore (@thebookisclosed) February 8, 2022

Sin embargo, pese a que Microsoft finalmente abriera la mano, eso no significa que en Redmond ya no le concedan importancia a los requisitos y la compatibilidad de Windows 11 y, lo que es más importante, que hayan desistido de recordárselo a los usuarios. Muy al contrario, y como ha publicado Albacore en su cuenta de Twitter, Windows 11 empezará a mostrar a los usuarios un recordatorio de que su PC no es compatible con el sistema operativo.

Este aviso se mostrará cuando accedamos a la configuración de Windows y, junto con el mensaje, situado en la parte superior de la ventana, se mostrará un enlace que nos llevará a una página en la que podremos obtener más información y, con toda seguridad, Microsoft nos recomendará actualizar nuestro sistema (si es que esto resulta posible, claro) para adaptarnos a las exigencias de Windows 11 para ofrecer todas funciones y su fiabilidad.

La clave, no obstante, llegará dentro de unos pocos meses, pues será cuando podremos comprobar si las actualizaciones mayores, de momento Sun Valley 2, llegarán a esos dispositivos o, por el contario, se confirmará lo que Microsoft planteó hace ya unos meses, es decir, que los equipos que no cumplieran las especificaciones técnicas de Windows 11 no tendrían acceso a las actualizaciones.