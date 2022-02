NVIDIA Game Ready ya es compatible con Elden Ring

Evidentemente, en NVIDIA son muy conscientes de que Elden Ring no es ya uno de los lanzamientos más importantes de este mes de febrero, sino de todo este año. Esperado desde 2019, y con la firma de excepción de George R.R. Martin, hay muy pocas razones para dudar de que las expectativas que se han ido generando estos años no se cumplan. Más bien al contrario, por lo que sabemos hasta el momento (aunque a estas alturas ya no ponemos la mano en el fuego por ningún lanzamiento), parece que finalmente será el juegazo que muchos esperamos.

Hace solo unas semanas entró en la fase Gold, es decir, la versión final y lista para distribución, y hace solo dos días pudimos, finalmente, confirmar sus requisitos técnicos, unos datos que nos confirman que, sin exigir un PC de última generación, sí que necesitaremos un equipo en condiciones para poder jugarlo, aunque sea en su configuración más básica. Así, cualquier optimización será más que bienvenida, y hoy NVIDIA le ha dado una muy buena noticia a sus usuarios.

Y es que, a unos días de la llegada del juego, NVIDIA ha lanzado una nueva versión de sus controladores Game Ready compatibles con Elden Ring. Esto, como ya imaginarás, se traduce en que, desde el primer día, los jugadores que cuenten con un adaptador gráfico de las series RTX 30 y RTX 30 podrán hacer uso de NVIDIA DLSS, el sistema de resampleado de imagen basado en inteligencia artificial, que permite renderizar frames de menor tamaño y luego incrementar su tamaño sin que esto se traduzca en una merma de calidad de la imagen.

Al contrario, gracias a lo depurados que están sus algoritmos de IA y al entrenamiento de los mismos, la imagen no tienen nada que envidiar a la renderizada, inicialmente, a tamaño completo, pero descargando a la GPU de una parte importante de su carga de trabajo. Así, gracias a este sistema, podremos obtener una mayor tasa de frames por segundo sin que la calidad de los mismos se resienta ni un ápice.

Elden Ring no es el único título, no obstante, que podrá emplear DLSS con los nuevos controladores NVIDIA Game Ready. Esta es la lista de los juegos a los que se añade soporte en esta nueva versión:

Dying Light 2 Stay Human : Dobla su rendimiento activando DLSS. La combinación de DLSS y RTX, que incluye la iluminación global, las sombras del sol, reflejos y oclusión ambiental con trazado de rayos.

: Dobla su rendimiento activando DLSS. La combinación de DLSS y RTX, que incluye la iluminación global, las sombras del sol, reflejos y oclusión ambiental con trazado de rayos. Martha is Dead : Disponible a partir del 24 de febrero, incluirá sombras y reflejos con trazado de rayos, por lo que DLSS asegurará una gran calidad gráfica sin perjudicar al rendimiento.

: Disponible a partir del 24 de febrero, incluirá sombras y reflejos con trazado de rayos, por lo que DLSS asegurará una gran calidad gráfica sin perjudicar al rendimiento. Phantasy Star Online 2 New Genesis : DLSS mejora el rendimiento hasta un 45% con las configuraciones gráficas más exigentes, permitiendo que los usuarios con una GeForce RTX 3060, o superior, puedan jugar a 4K y con más de 60 FPS.

: DLSS mejora el rendimiento hasta un 45% con las configuraciones gráficas más exigentes, permitiendo que los usuarios con una GeForce RTX 3060, o superior, puedan jugar a 4K y con más de 60 FPS. SCP: Pandemic : Llegará el 22 de febrero, mejorará su rendimiento hasta un 90% a resolución 4K si se activa DLSS, permitiendo que cualquier tarjeta GeForce RTX supere los 100 FPS.

: Llegará el 22 de febrero, mejorará su rendimiento hasta un 90% a resolución 4K si se activa DLSS, permitiendo que cualquier tarjeta GeForce RTX supere los 100 FPS. Shadow Warrior 3 : Programado para el 1 de marzo, llegará con DLSS.

: Programado para el 1 de marzo, llegará con DLSS. Sifu : Mejora su rendimiento hasta un 45% con DLSS, permitiendo a todos los usuarios de tarjetas GeForce RTX jugar a 4K y más de 100 FPS y la configuración gráfica más exigente.

: Mejora su rendimiento hasta un 45% con DLSS, permitiendo a todos los usuarios de tarjetas GeForce RTX jugar a 4K y más de 100 FPS y la configuración gráfica más exigente. Supraland Six Inches Under: Mejorará su rendimiento hasta un 65% gracias a DLSS, permitiendo a todos los usuarios con GPU RTX jugar a más de 60 FPS y resolución 4K.

Con esta nueva actualización, NVIDIA Game Ready ya ofrece DLSS para más de 150 juegos, en una lista que no cabe duda de que seguirá creciendo durante los próximos meses.

