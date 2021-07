Cuando se anunciaron los requisitos para instalar Windows 11 nos quedamos un poco sorprendidos. Entiendo que, aunque mantiene la base de Windows 10, supone una importante renovación, y que Microsoft ha querido aprovechar para dar un paso adelante muy marcado, aunque esto implique dejar fuera a una gran cantidad de usuarios.

El gigante de Redmond lo tiene claro, y ha pensado en todo. Aquellos que no cumplan con los requisitos mínimos, y que no puedan actualizar a Windows 11, podrán seguir utilizando Windows 10 durante un periodo de tiempo bastante largo, ya que ambos sistemas operativos coexistirán hasta octubre de 2025. A partir de esa fecha, Windows 10 dejará de recibir actualizaciones de seguridad, y quedará abandonado, como ya ocurrió en su momento con Windows XP y Windows 7, por ejemplo.

Volviendo al tema de los requisitos, una de las dudas más importantes que teníamos era si estos iban a ser obligatorios, es decir, si actuarían como una limitación absoluta o si, en algunos casos, podríamos superarlos con un simple aviso. Tras repasar la lista de procesadores compatibles y ver que muchos chips que todavía ofrecen un buen rendimiento, y que son perfectamente viables, quedaba fuera de aquella, llegué a inclinarme seriamente a favor de la segunda opción, pero parece que, al final, no será así.

Windows 11 no te permitirá completar la instalación si no cumples los requisitos

Así de claro ha sido el gigante de Redmond. En una ronda de preguntas y respuestas (AMA, siglas de «Ask Microsoft Anything»), la compañía ha lanzado los siguientes comentarios:

«Sabemos que no es bueno que algunos usuarios no vayan a poder actualizar a Windows 11, pero debemos recordar la razón por la que hemos tomado esta decisión, y es mantener los dispositivos más productivos, seguros y protegidos, incluso en esta nueva etapa laboral […] No queremos que los administradores o los usuarios tengan que preocuparse por la compatibilidad, ni que pierdan el tiempo, y por eso sus dispositivos podrán determinar por sí mismos si son compatibles con Windows 11 […] No será posible esquivar los requisitos de hardware de Windows 11, estos serán obligatorios. Nos aseguraremos de ello porque queremos que vuestros dispositivos estén protegidos».

Os he querido adjuntar un resumen con los puntos clave para que conozcáis la postura oficial de Microsoft sobre los requisitos de Windows 11, y para que tengáis claros los motivos por los que han tomado esa decisión.

¿Qué supone esto para mí, como usuario?

Pues muy sencillo, que si no cumples los requisitos de Windows 11, de forma íntegra, no podrás actualizar a dicho sistema operativo, sin más. Basta con que no cumplas uno solo de los requisitos para que acabes estancado en Windows 10, algo que, para la mayoría de los usuarios, no debería suponer ningún tipo de problema, ya que dicho sistema operativo seguirá ofreciendo una experiencia óptima.

Con todo, si no cumples algún requisito concreto y estás pensando actualizar tu PC para poder instalar Windows 11, te recomiendo que eches un vistazo a esta guía que publicamos hace cosa de un mes, donde encontrarás cinco consejos que serán de gran ayuda. Y si tienes alguna duda, también puedes repasar este otro artículo donde analizábamos a fondo los requisitos de dicho sistema operativo, y hablamos del tema del fTPM 2.0.

Antes de terminar quiero recordaros que ese papel limitante de los requisitos de Windows 11 también incluye, de momento, el listado de procesadores que dio Microsoft, lo que significa que solo los equipos que cuenten con un Ryzen serie 2000 (Zen+) o un procesador Core de octava generación podrán actualizar a dicho sistema operativo. No obstante, esto podría cambiar, ya que la propia Microsoft anunció que no descarta ampliar la lista para incluir los Ryzen serie 1000 y los Core de sexta y séptima generación.