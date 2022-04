Twitter estaría probando una función de estados

Aunque Twitter suele protagonizar titulares cada cierto tiempo, y de manera mucho más frecuente si sumamos a los mismos aquellos protagonizados por algún mensaje publicado en la red social, lo cierto es que las últimas semanas estamos viviendo una sobresaturación de información sobre este servicio, al punto de que no hay prácticamente ni un solo día en el que no se produzca, al menos, una nueva noticia protagonizada por el servicio.

En gran medida esto se ha debido a los movimientos de Elon Musk para hacerse con el control de Twitter. Primero con un incremento en su participación accionarial que le habría abierto las puertas a la junta directiva de la red social, pero después con la renuncia a este nombramiento y la propuesta de hacerse con el control total, como accionista, de la compañía. Una operación complicada que, como ya te contamos ayer, podría terminar por salirle muy, muy cara a Elon Musk.

Entre medias, es decir, entre todas estas noticias sobre los movimientos de Elon Musk alrededor de Twitter, también hemos tenido algunas noticias relacionadas con el propio servicio, que al final son las que más interesan a la mayoría. Y a este respecto, el foco lo ha tenido la más que esperada función de edición de los mensajes ya publicados, que primero fue confirmada, luego supimos que conservaría el historial de ediciones, y más adelante pudimos ver qué aspecto tendrá.

Y hoy de nuevo, afortunadamente, tenemos noticias sobre el propio servicio, no sobre el culebrón de la OPA. La popular analista Jane Manchun Wong, a la que casi podemos considerar ya como el oráculo de esta red social, ha publicado un tweet en el que afirma, y muestra imágenes, de que Twitter estaría trabajando en implementar una función de estados, con la que los usuarios podrían desde indicar su estado de ánimo en ese momento, hasta qué música están escuchando en su servicio de streaming.

