Antes de entrar en harina, me aseguro de aclarar que hablo de planes de pensiones, no de jubilados y pensionistas, aunque evidentemente existe una importante relación bidireccional. Lo aclaro porque no vamos a hablar de la implantación de la tecnología entre nuestros mayores y las personas que, por cualquier razón, ya han dejado atrás su periodo laboral. Este es también, sin duda, un tema realmente interesante, y ya lo abordamos hace unos meses al hablar de la brecha digital.

No es eso, hoy hablamos de los planes de pensiones, ya sean privados, públicos o semipúblicos, que se apoyan total o parcialmente en inversiones en el sector privado. Debido a que están dirigidos a intentar garantizar la estabilidad económica de sus inversores llegado el momento, los gestores de planes de pensiones suelen priorizar la seguridad, aunque esto suponga renunciar a operaciones potencialmente muy rentables, pero que conllevan un nivel de riesgo elevado.

Esto no significa, claro, que los planes de pensiones privados sean algo 100% seguro. Desde inesperados giros en los acontecimientos que repercuten de manera dramática en el rendimiento de la inversión, hasta estafas que prometen ser muy rentables hasta que su responsable o desaparece súbitamente con el dinero o acaba entre rejas, los planes de pensiones basados en fondos de inversión no se pueden escapar de la dinámica de los mercados.

Así, se entiende que los gestores de dichos planes de pensiones sean particularmente reacios a las potenciales repercusiones de determinadas operaciones, como fusiones o adquisiciones, y que en determinadas ocasiones y circunstancias no escatimen en medidas para intentar evitar que éstas puedan llegar a buen puerto. Y no siempre, pero sí en ocasiones, cuando hay puntos grises en las mismas, la vía judicial puede incluirse entre sus planes.

Planes de pensiones y Microsoft-Activision Blizzard

Antes de que la operación de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft saltara a los titulares, te contamos que varios tesoreros estatales de Estados Unidos se habían sumado a la petición de medidas radicales, que mitigaran los efectos de las políticas tóxicas de la compañía en la cotización de sus acciones. Y es que algunos de ellos son responsables de planes de pensiones, que se estaban viendo afectados por la pésima gestión del CEO de la compañía en lo referido a la cultura laboral tóxica imperante en la compañía durante años.

Pues bien, esta semana hemos sabido que el Sistema de Jubilación de Empleados de la Ciudad de Nueva York (un fondo de planes de pensiones para los bomberos, policías y maestros de la ciudad) ha decidido llevar a los tribunales la operación de compra. La demanda alega que el CEO y la junta directiva apresuraron la operación de venta para intentar eludir sus responsabilidades en la gestión interna de la compañía, que se tradujo en que sus acciones cayeran en picado, afectando de este modo a sus planes de pensiones.

«Dada la responsabilidad personal de Kotick y la responsabilidad por el entorno de trabajo «roto» de Activision, debería haber estado claro para la junta que no era apto para negociar una venta de la empresa«, dice la demanda. «La fusión no sólo ofrecía a Kotick y a sus compañeros directores un medio para escapar de la responsabilidad por sus atroces incumplimientos del deber fiduciario, sino que también ofrecía a Kotick la oportunidad de obtener importantes beneficios no rentables.»

Planes de pensiones y Twitter

Por otra parte, hoy también hemos sabido de otra acción en este sentido, pero que apunta a la compra de Twitter por parte de Elon Musk. En este caso la demanda tiene su origen en el Fondo de Pensiones de la Policía de Orlando, responsable de los planes de pensiones de dicho cuerpo. En su caso, eso sí, no se oponen a la operación de compra en sí misma, sino a los plazos con los que ambas partes pretenden llevarla a cabo.

Y es que, como te contamos, los planes de Musk pasan por comerse el turrón las próximas navidades siendo ya el dueño, y probablemente también CEO, de la red social. El fondo responsable de los planes de pensiones de la policía de Orlando, sin embargo, rechaza que se pueda llevar a cabo en menos de un año, un periodo que consideran insuficiente para que sea posible determinar todas las implicaciones de la operación, y que se pueden traducir en que su inversión en Twitter no sea tan rentable como habría podido llegar a serlo.

En este caso la demanda del gestor de los planes de pensiones se dirige a Parag Agrawal, CEO de la red social desde la salida de Jack Dorsey de la compañía, ha sido presentada en el estado de Delaware, al igual que la de Nueva York contra la compra de Activision Blizzard, y se basa en que la normativa legal de dicho estado impide una fusión rápida, dado que e Musk tenía acuerdos con otros grandes accionistas de Twitter para apoyar la compra, incluidos Morgan Stanley, su asesor financiero y el fundador de Twitter, Jack Dorsey. Su objetivo es que la operación no se complete hasta el año 2025.

Con información de Digital Trends y Business Insider