Twitter Circle, o cómo Twitter se fija en Facebook

Twitter Circle, de momento una función en pruebas, es una muestra más de lo muy activa que está la red social estos últimos dos-tres años en lo referido al crecimiento del servicio. Crecimiento en funciones, se entiende, dirigido claramente a retener a sus usuarios actuales, así como a intentar atraer a más personas al servicio. No son sus mejores tiempos en lo referido a la imagen pública de Twitter, y en consecuencia se muestran muy activos buscando soluciones.

El último ejemplo (por el momento) como decía se llama Twitter Circle y ya podemos encontrar información oficial sobre el mismo en las páginas de ayuda de su web. Así es cómo se describe Twitter Circle:

«Twitter Circle es una forma de enviar tweets a personas seleccionadas y compartir sus pensamientos con una multitud más pequeña. Usted elige quién está en su Círculo de Twitter, y solo las personas que ha agregado pueden responder e interactuar con los Tweets que comparte en el Círculo.»

Si profundizamos un poco más en la información publicada al respecto, vemos que el tamaño de los círculos que ofrece Twitter Circle es de un máximo de 150 personas, que el usuario habrá de escoger manualmente, con la posibilidad de modificar dicho listado siempre que lo desee. Y una vez configurado el círculo, cada vez que vaya a publicar un tweet podrá elegir si quiere que lo pueda ver todo Twitter o, por el contrario, que solo sea visible para esas personas en concreto.

Dicho de otra manera, Twitter Circle muestra bastante semejanza con las publicaciones en Facebook, que solo pueden ser vistas por aquellas personas que el usuario desea. Con una importante diferencia, eso sí, y que tiene que ver con la no necesaria bidireccionalidad propia de Twitter. Es decir, que mientras en Facebook el alcance se limita a las amistades, que son definidas por ambas partes, en el caso de los círculos es posible añadir en los mismos a personas que no nos sigan.

Una duda que seguramente te habrás planteado es si puedes controlar tu presencia en los grupos de Twitter Circle, y la respuesta es que no. Solo el responsable del círculo puede administrar qué personas forman parte del mismo y, por lo tanto, la audiencia de los mensajes que envíen al mismo. No obstante, formar parte de un círculo no significa, necesariamente, que vayamos ver los mensajes del mismo, especialmente si no seguimos a su responsable.

Cada usuario podrá crear solo un círculo, y los mensajes que envíe al mismo, de igual modo que ocurre con las cuentas protegidas (candado), no pueden ser retuiteados. No obstante, la red social aclara que a diferencia de las mismas y de las comunidades, Twitter Circle se dirige a compartir contenidos de carácter general, no de una temática específica, a una audiencia de pequeño tamaño (entiéndase esto en contraposición al alcance potencialmente global de cualquier otro mensaje de Twitter).