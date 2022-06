Goat Simulator 3 es real y es una noticia maravillosa

El mundo se divide entre quienes han jugado en algún momento a Goat Simulator y quienes no saben lo que se están perdiendo. Hace solo unos meses se lo regalé a una amiga que no lo conocía, y la experiencia iniciática de jugarlo por primera vez fue, sencillamente, sensacional. Y es que hay pocas cosas más infravaloradas en la vida que ponerse en la piel de una cabra.

Por si eres de las personas que no conocen Goat Simulator, del que ya te hablamos cuando llegó a PlayStation y que ganó un merecidísimo galardón en los premios de Steam a los mejores títulos de 2016, concretamente en la categoría «Lo mejor que se puede hacer con un animal de granja», hablamos del juego que lanzó al estrellato a Cofffee Stain Studios, que luego nos han sorprendido con títulos tan interesantes como Satisfactory.

Como su propio nombre indica, Goat Simulator es un simulador de cabra, pero no de una cabra cualquiera, no. Hablamos de una cabra cuya principal habilidad es sembrar el caos, y que además, para ello, puede contar con un sinfín de complementos. El objetivo del juego es… bueno, digamos que demostrar, en un escenario de mundo libre, el nivel de caos que eres capaz de generar. Las físicas son absolutamente irreales, los efectos de los golpes son mucho más demoledores que en la vida real, y al menos durante las primeras horas de juego te hará oscilar entre la boca abierta por la incredulidad y la carcajada tras la aceptación del sinsentido.

El Goat Simulator original se publicó en 2014, y posteriormente se editaron algunos DLC con nuevos mapas y mecánicas, además de habilitar un modo online con el que podíamos combinar el efecto destructivo de varias cabras. Fue todo un éxito que a día de hoy todavía podemos encontrar en las tiendas digitales, y al que cada cierto tiempo apetece volver unas horas para hacer el cafre con la excusa de que no somos nosotros, que es una iletrada cabra la que tiene a media ciudad llorando.

Y, en una noticia que llenará de alegría a muchas personas, entre las que sin duda me incluyo, Coffee Stain Studios y Epic Games han anunciado, con un prometedor tráiler, que Goat Simulator 3 será publicado el próximo otoño. Sí, leíste bien, Goat Simulator 3, lo que seguramente hará que te preguntes por Goat Simulator 2, ¿verdad? Pues como quizá ya hayas podido intuir, y no te sorprenderá si ya conocías el original o ya te estás empezando a hacer una idea de cómo funciona este estudio, la repuesta es que no hubo segunda parte, Goat Simulator 3 es la segunda parte del Goat Simulator original.

No es mucho lo que nos cuenta el tráiler, y parece que al menos en su debut en el mercado la versión del juego para PC solo llegará a Epic Games Store. También llegará a PlayStation y Xbox y, aunque no se aclara a qué versiones de las mismas, podemos imaginar que será tanto a la generación actual como a la anterior, pues no debemos esperar un título diseñado para sacar el máximo partido a la nueva generación.