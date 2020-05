iD Software eliminará el Denuvo Anti-Cheat de DOOM Eternal

Denuvo Anti-Cheat será eliminado de DOOM Eternal en la próxima actualización v1.1 del juego. Una respuesta adecuada anunciada por el productor ejecutivo de id Software, Marty Stratton, a una polémica que nunca se tuvo que haber producido.

¿Cómo destrozar el funcionamiento y la imagen de un juego sobresaliente, el mejor shooter publicado en lo que va de año? ¿Por qué los desarrolladores siguen empeñados en utilizar los servicios de una compañía (Denuvo) que se ha convertido en el gran enemigo de los jugadores del PC, incorporando herramientas inútiles que tienen efectos negativos en los juegos donde se incluye y que implica un coste para las distribuidoras que terminan repercutiendo en el precio final de venta de los videojuegos?

DOOM Eternal es un juego excelente y lo esperábamos después del seguimiento que le habíamos dedicado desde el anuncio de su desarrollo. Las buenas impresiones quedaron confirmadas por nuestro análisis y por los elogios de críticos y seguidores por igual, con valoraciones medias de la versión en PC del 90% en metacritic y del 91% en Steam. Los jugadores respondieron y las ventas habrían duplicado las del lanzamiento del DOOM 2016.

A pesar de Denuvo. En un error monumental en algún lugar de la cadena de suministro, los primeros compradores del juego descubrieron una carpeta en el directorio del juego que contenía un archivo ejecutable .exe que se podía usar para reemplazar el original protegido por Denuvo. Bethesda había pirateado su propio juego y el título estuvo disponible en canales pirata desde el minuto uno del lanzamiento oficial. No era fallo directo de Denuvo, pero todo lo que alcanza esta compañía termina provocando efectos negativos.

Bethesda anunció una actualización gratuita con nuevos contenidos, mejora de la experiencia en algunos apartados y la corrección de errores correspondiente. Y también el sistema Denuvo Anti-Cheat dedicado a impedir el uso de «tranpas» en el juego. Su implementación ha traído una gran polémica por la absurda obligatoriedad de uso en el modo campaña para un solo jugador, los fallos en el funcionamiento, críticas gruesas en materia de privacidad por la supuesta recopilación de datos, y de seguridad, con unas «llamadas» al kernel de Windows realmente peligrosas como para que el mismo Windows Defender lo detectase como malware.

La respuesta de los jugadores fue contundente y de las valoraciones positivas pasaron a un ‘review bombing’ con 5.000 valoraciones negativas. iD Software ha tenido que responder y el Denuvo Anti-Cheat desaparecerá de DOOM Eternal en la próxima actualización 1.1.

We’re currently working on PC only Update 1.1 for DOOM Eternal that will remove Denuvo anti-cheat and address a number of crashes. https://t.co/EpiK3URxvn

— id Software (@idSoftware) May 20, 2020