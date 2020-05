Doom Eternal estrena nuevo enemigo: Denuvo Anti-Cheat

Doom Eternal era, sin duda, uno de los títulos más esperados del año, y la respuesta a su lanzamiento, medida en el volumen de ventas, no pudo ser más positiva. Y así iban de bien las cosas hasta que hace unos días, se anunció el inminente lanzamiento de la primera gran actualización del juego con, como se anunció, nuevos contenidos. Lo que no se esperaban los jugadores, y no han recibido con demasiado agrado, es la presencia de Denuvo Anti-Cheat, una nueva solución del polémico fabricante.

Tal y como informa Bethesda en su publicación sobre la actualización, la relación entre Doom Eternal y Denuvo no solo se mantiene, pese al enorme fallo que se produjo en el lanzamiento, es que además se estrecha porque, desde esta actualización, es imprescindible la presencia del sistema para evitar el uso de cheats para poder jugar. Una medida que, claro, pretende evitar que los jugadores puedan hacer trampas empleando software que añade nuevas funciones o mejora las ya existentes al juego.

Nada que objetar, claro, a que se tomen medidas para evitar el uso de cheats (chetos, como se suele decir en parte de la comunidad gamer). El problema es que Denuvo ya arrastra muy mala imagen en la comunidad, y la implementación de su sistema anti-cheats en Doom Eternal tiene algunos elementos que hacen que los jugadores no confíen en absoluto en este software. Bethesda afirma que el controlador solo se iniciará cuando se inicie el juego y se detendrá cuando el juego lo haga «por cualquier motivo», y que atampoco tomará capturas de pantalla, escaneará sistemas de archivos o recopilará información del usuario.

El primer problema surge porque Bethesda dice que este software de Denuvo es necesario para jugar en la modalidad Battlemode de la versión de Doom Eternal para PC, pero en realidad se mantiene siempre abierto, aunque no estés jugando online, y es más, algunos jugadores se han quejado ya de no poder acceder a este modo si cierran el anticheat. Algo que no tiene sentido porque, ¿qué problema hay en que un jugador emplee cheats cuando juega en modo de un solo jugador?

Otros usuarios, y esto es una señal de una implementación un tanto chapucera, indican que Windows Defender detecta el sistema anti-cheats de Doom Eternal como una aplicación peligrosa y, por lo tanto, la bloquea, impidiendo de este modo que las personas puedan jugarlo con normalidad, salvo que desactiven la protección de sus sistemas, algo nada recomendable en todos los casos.