Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, las cosas como son, destacamos Pinocho por ser lo más destacable, pero…

Disney+

Así que abrimos la veda con Disney+, que lo cierto es que estrena un montón de contenido original y exclusivo, aunque como estreno puro y duro, Pinocho es lo más destacable, valga la redundancia. Pero, ojo, porque también llega a la plataforma Thor: love and Thunder u otras cosas que te pueden interesar y que se salen de la norma, si es que eres suscriptor, como la serie Pistol o el documental Mike.

Comenzando por Pinocho, se trata de la película de acción real basada en el clásico personaje de cuento. Dirige Robert Zemeckis (Regreso al futuro, Forrest Gump, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?) y protagoniza Tom Hanks en el papel de Gepetto… pero ni el regreso de este combo de prestigiosos y eficaces veteranos parece salvar una película que la crítica casi en pleno califica de basura. Y cuidado, porque en muchos casos apuntan al «refresco generacional forzado» para hacerlo, esto es… lo que te imaginas y más. Pero como yo no la he visto ni la voy a ver, he aquí como plato fuerte de la jornada.

El segundo lanzamiento a destacar en Disney+ para esta semana es Thor: Love and Thunder, la cuarta entrega del superhéroe de Marvel y -como esta sí la he visto, lo digo- la más bochornosa hasta la fecha. En este caso, además, no lo es por postrarse ante la fiebre posmo, sino porque todo lo que funcionaba en Thor: Ragnarok ha dejado de hacerlo. Digamos que Taika Waititi se ha pasado de frenada y ha terminado cruzando esa delgada línea que separa la comedia de la vergüenza ajena, en lo que se supone es una película de acción.

Más contenidos exclusivos:

Así se hizo’ Thor: Love and Thunder’ . «Siéntete en familia con estrellas como Taika Waititi, Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson y Natalie Portman mientras revelan los secretos que se ocultan tras el rodaje de la película.»

. «Siéntete en familia con estrellas como Taika Waititi, Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson y Natalie Portman mientras revelan los secretos que se ocultan tras el rodaje de la película.» Aventuras épicas (T1). «Programa sobre naturaleza y exploración que narra las aventuras de un joven explorador que viaja por el mundo grabando unas imágenes extraordinarias de los animales salvajes.»

(T1). «Programa sobre naturaleza y exploración que narra las aventuras de un joven explorador que viaja por el mundo grabando unas imágenes extraordinarias de los animales salvajes.» BTS: Permission to Dance – La película . «La ciudad de Los Ángeles se tiñe de morado con la llegada del concierto «Permission to Dance» de BTS en el SoFi stadium por primera vez en dos años.»

. «La ciudad de Los Ángeles se tiñe de morado con la llegada del concierto «Permission to Dance» de BTS en el SoFi stadium por primera vez en dos años.» Bodas de infarto (T1). «Stefan, un romántico empedernido, conoce a la carismática Katie y, a pesar de que ella está comprometida con el hijo de un adinerado magnate inmobiliario, tienen una aventura vertiginosa durante un verano lleno de bodas.»

(T1). «Stefan, un romántico empedernido, conoce a la carismática Katie y, a pesar de que ella está comprometida con el hijo de un adinerado magnate inmobiliario, tienen una aventura vertiginosa durante un verano lleno de bodas.» Cars: en la carretera (T1). «La nueva serie original de Pixar Animation Studios sigue a Rayo McQueen y su mejor amigo Mate mientras se dirigen hacie el este desde Radiador Springs en un viaje a través del país para reunirse con su hermana.»

(T1). «La nueva serie original de Pixar Animation Studios sigue a Rayo McQueen y su mejor amigo Mate mientras se dirigen hacie el este desde Radiador Springs en un viaje a través del país para reunirse con su hermana.» Grid (T1). «‘Grid’ es una serie de suspense que busca la misteriosa verdad sobre qué salvó a la humanidad del apocalipsis.»

(T1). «‘Grid’ es una serie de suspense que busca la misteriosa verdad sobre qué salvó a la humanidad del apocalipsis.» Growing Up (T1). «Innovadora docuserie híbrida que explora los retos, triunfos y visicitudes de la adolescencia a través de diez emocionantes historias de crecimiento.»

(T1). «Innovadora docuserie híbrida que explora los retos, triunfos y visicitudes de la adolescencia a través de diez emocionantes historias de crecimiento.» La zona: misión supervivencia (T1). «El mundo está sumido en una pandemia. Se establecen nuevas reglas. En un espacio virtual llamado «la zona», la humanidad se pone a prueba.»

(T1). «El mundo está sumido en una pandemia. Se establecen nuevas reglas. En un espacio virtual llamado «la zona», la humanidad se pone a prueba.» Los Simpson: Bienvenida al club . «Es el Día de Disney+ y Lisa Simpson está decidida a transformarse en princesa.»

. «Es el Día de Disney+ y Lisa Simpson está decidida a transformarse en princesa.» Mike (T1). «Mike habla de la controvertida historia de Mike Tyson.»

(T1). «Mike habla de la controvertida historia de Mike Tyson.» Obi-Wan Kenobi: el retorno de un jedi . «Este especial explora el regreso de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker a la pantalla, así como de Ewan McGregor y Hayden Christensen a sus ya clásicos papeles.»

. «Este especial explora el regreso de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker a la pantalla, así como de Ewan McGregor y Hayden Christensen a sus ya clásicos papeles.» Pistol (T1). «Basada en las memorias escritas por Jones, esta miniserie cuenta la historia de un grupo de chicos descuidados, ruidosos y de clase obrera «sin futuro»: Los Sex Pistols.»

(T1). «Basada en las memorias escritas por Jones, esta miniserie cuenta la historia de un grupo de chicos descuidados, ruidosos y de clase obrera «sin futuro»: Los Sex Pistols.» Star Wars: UAndor, un avance especial del Disney+ Day . «Celebra el Disney+ Day con un avance especial de Andror, la nueva serie de Star Wars, disponible en Disney+ el 21 de septiembre.»

. «Celebra el Disney+ Day con un avance especial de Andror, la nueva serie de Star Wars, disponible en Disney+ el 21 de septiembre.» Tierra Incógnita (T1). «Eric regresa a Cabo Qwert para resolver el misterio de la desaparición de sus padres. Al volver a este pueblo, se encontrará con amigos y enemigos y tendrá que desvelar los misterios del parque de atracciones de terror que hay en el pueblo.»

Entra en catálogo:

9/11 (T1)

Da Yie

En América

Enjoy

Harbor

Hard Way

Laberinto de mentiras

Muhammad Ali y Larry Holmes

Mumatar

Nimic

Patriot

Run Ricky Run

Salam

The Devil’s Harmony

The Gospel

The Letter Room

The birth of Valerie Venus

Tommy

Tres familias (Miniserie)

We Love Moses

Women of 9/11

Wren Boys

Netflix

Seguimos con Netflix, que trae otro montón de contenido… ¿y nada que destacar? haberlo haylo, como la quinta temporada de Cobra Kai, un documental que hará las delicias, y nunca mejor dicho, de los amantes de la pizza… Y alguna cosilla más, aunque como siempre, será cuestión de gustos. Ahora, de nivel y de riguroso estreno…

Contenidos exclusivos:

Atrapados de nuevo (T1). «En esta secuela de ‘Atrapados’, Hinrika y Andri investigan un asesinato relacionado con una desaparición y el enfrentamiento de una banda de motoristas con una secta.»

(T1). «En esta secuela de ‘Atrapados’, Hinrika y Andri investigan un asesinato relacionado con una desaparición y el enfrentamiento de una banda de motoristas con una secta.» Bee y PuppyCat (T1). «En una encantadora isla mágica, la impulsiva Bee y su amiguito peludo se embarcan en todo tipo de aventuras mientras trabajan para una agencia temporal intergaláctica.»

(T1). «En una encantadora isla mágica, la impulsiva Bee y su amiguito peludo se embarcan en todo tipo de aventuras mientras trabajan para una agencia temporal intergaláctica.» Chef’s Table: Pizza (T1). «Es hora de descubrir las mejores pizzas del mundo, horneadas por prestigiosos chefs que vuelcan su pasión, creatividad y esfuerzo en cada una de ellas.»

(T1). «Es hora de descubrir las mejores pizzas del mundo, horneadas por prestigiosos chefs que vuelcan su pasión, creatividad y esfuerzo en cada una de ellas.» Cobra Kai (T5). «Décadas después del torneo que les cambió la vida, la rivalidad entre Johnny y Daniel resurge en esta secuela de las películas de ‘Karate Kid’.»

(T5). «Décadas después del torneo que les cambió la vida, la rivalidad entre Johnny y Daniel resurge en esta secuela de las películas de ‘Karate Kid’.» Diario de un gigoló (T1). «La vida de un gigoló empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión: no enamorarse.»

(T1). «La vida de un gigoló empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión: no enamorarse.» Diorama . «Una serie de dioramas cómicos retratan cómo la antes apasionada relación de un matrimonio se desmorona poco a poco por culpa de malentendidos y tentaciones.»

. «Una serie de dioramas cómicos retratan cómo la antes apasionada relación de un matrimonio se desmorona poco a poco por culpa de malentendidos y tentaciones.» Final de trayecto . «Durante un desgarrador viaje, una madre viuda lucha para proteger a su familia cuando un asesinato y una bolsa de dinero que ha desaparecido ponen sus vidas en peligro.»

. «Durante un desgarrador viaje, una madre viuda lucha para proteger a su familia cuando un asesinato y una bolsa de dinero que ha desaparecido ponen sus vidas en peligro.» Los Imperfectos (T1). «Tras someterse a un experimento con monstruosos efectos secundarios, Abbi, Tilda y Juan forman equipo para encontrar al científico responsable… y una cura.»

(T1). «Tras someterse a un experimento con monstruosos efectos secundarios, Abbi, Tilda y Juan forman equipo para encontrar al científico responsable… y una cura.» Los ataques con ántrax . «Días después del 11S, unas cartas con esporas mortales de ántrax desatan el pánico y la tragedia en EE. UU. Este documental sigue la investigación realizada por el FBI.»

. «Días después del 11S, unas cartas con esporas mortales de ántrax desatan el pánico y la tragedia en EE. UU. Este documental sigue la investigación realizada por el FBI.» Merlí. Sapere aude (T2). «Pol se matricula en la universidad para estudiar Filosofía y allí se siente motivado por nuevos amigos y una profesora con mucha personalidad.»

(T2). «Pol se matricula en la universidad para estudiar Filosofía y allí se siente motivado por nuevos amigos y una profesora con mucha personalidad.» Narcosantos (T1). «Un empresario normal y corriente participa en una misión secreta del Gobierno para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Sudamérica. Basada en hechos reales.»

(T1). «Un empresario normal y corriente participa en una misión secreta del Gobierno para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Sudamérica. Basada en hechos reales.» Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível . «En este monólogo, el humorista brasileño Rodrigo Marques rememora un viaje de lo más delirante a un famoso archipiélago y reflexiona sobre sus traumas, entre otros temas.»

. «En este monólogo, el humorista brasileño Rodrigo Marques rememora un viaje de lo más delirante a un famoso archipiélago y reflexiona sobre sus traumas, entre otros temas.» Secretos del deporte: La regata del siglo . «La tripulación del yate Australia II recuerda la motivación, dedicación e innovación que culminaron en su histórica victoria en la Copa América de 1983.»

. «La tripulación del yate Australia II recuerda la motivación, dedicación e innovación que culminaron en su histórica victoria en la Copa América de 1983.» Sheng Wang: Sweet and Juicy . «Sheng Wang habla con humor sobre salud, mamografías, el error evolutivo que son los ronquidos y la angustia existencial de comprar pantalones en Costco.»

. «Sheng Wang habla con humor sobre salud, mamografías, el error evolutivo que son los ronquidos y la angustia existencial de comprar pantalones en Costco.» Sin aliento . «En este drama romántico y visualmente fascinante, una joven portentosa inicia una relación intensa y destructiva con su célebre instructor de buceo libre.»

. «En este drama romántico y visualmente fascinante, una joven portentosa inicia una relación intensa y destructiva con su célebre instructor de buceo libre.» Sácale provecho al dinero. «Varios expertos en finanzas comparten sus consejos para gastar menos y ahorrar más con personas que tratan de tomar el control de sus fondos y conseguir sus objetivos.»

Entra en catálogo:

Asoka

Dear Zindagi

Dügün Dernek 2: Sünnet

Düğün Dernek

Happy New Year

Hollyblood

Jexi

Lost and Found

María reina de Escocia

Masha y el oso (T5)

New Money

One 2 Ka 4

Pasión del corazón

Strawberry Days

The Battle for Britain’s Heroes

Tres idénticos desconocidos

Un lugar tranquilo

Uncharted Amazon

HBO Max

HBO Max está más o menos igual, pero con menos de lo propio y más de lo ajeno, lo cual no está mal si la calidad acompaña como lo hace. Lo más destacado, la miniserie documental sobre el émerito, cuya salvación iba más por lo pendenciero del personaje que por otra cosa.

Más contenidos exclusivos:

Dinero, reinas de la calle (T1). 2A veces hay una fina línea entre el desastre y la maravilla. Sigue a cuatro mujeres jóvenes en Berlín que buscan la felicidad en un mundo en el que la luz y la oscuridad se tocan.»

Rick y Morty (T6). «Tras estar desaparecido casi 20 años, Rick Sánchez aparece inesperadamente en casa de su hija Beth y se queda allí a vivir con ella y su familia.»

(T6). «Tras estar desaparecido casi 20 años, Rick Sánchez aparece inesperadamente en casa de su hija Beth y se queda allí a vivir con ella y su familia.» Salvar al rey (Miniserie). «Una fascinante historia de espías, conspiraciones y pactos de silencio, contada en primera persona por testigos y expertos, en la que toda la maquinaria del Estado se afana por proteger a Juan Carlos I de sus propios actos y ocultar sus escándalos.»

Entra en catálogo:

1408

A ciegas

Abre los ojos

Astérix y Obélix: Misión Cleopatra

Cartas desde Iwo Jima

Dallas Buyers Club

Doraemon

Intocable

Kung Fu (T2)

La juventud

Muertos de risa

Mundo Pocoyo (T1)

Posesión infernal

Recordando al artista Robert de Niro Sr

The Honorable Woman (T1)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sigue contenido en contenidos, valga la redundancia, y es que después del estreno la semana pasada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder todo sabe a poco.

Más contenidos exclusivos:

Otra forma de entender la vida (T1). «Nos adentramos durante un año en la vida del Atlético de Madrid: los jugadores, el día a día en el club, la pasión de sus aficionados, su dimensión internacional, el enorme impacto que el Atleti tiene en la vida de millones de personas.»

(T1). «Nos adentramos durante un año en la vida del Atlético de Madrid: los jugadores, el día a día en el club, la pasión de sus aficionados, su dimensión internacional, el enorme impacto que el Atleti tiene en la vida de millones de personas.» Peligro en el vuelo. «Personas corrientes que se encuentran en medio de una tragedia mundial cuando dos aviones Boeing 737 Max se estrellan con solo cinco meses de diferencia en 2018 y 2019.»

Entra en catálogo:

39 escalones

Ana y Bruno

Asylum: el experimento

Contra toda ley

Crows 3

Demente Criminal (T1)

El club de los incomprendidos

El pico de las viudas

El verano de Kikujiro

En el viejo Oklahoma

Host

Jackass Forever

Llanura roja

Los Invasores

Magnum P.I. (T2)

Mano de oro

Puffins Impossible (Miniserie)

Apple TV+

Y por último, Apple TV+, con la nueva temporada de una de sus series de animación y con otra serie documental de las de lamerle la bota a los suyos.

Contenidos exclusivos: