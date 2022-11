Microsoft lo vuelve a hacer por cutre y, muy probablemente, ineficaz que resulte, e introduce anuncios en el mismo menú de inicio de Windows 11. Así lo están denunciando algunos usuarios y ninguno parece estar contento, aunque con un poco de ganas y mañana, se puede desactivar.

Repasando el historial de Microsoft a este respecto, sobran los ejemplos y no hace falta si quiera remontarse mucho en el tiempo: publicidad en Microsoft Office, en WordPad, en general, en varias de sus aplicaciones, no solo en Windows sino también en Android, y nunca ha sido bien recibido por el usuario.

De hecho, la publicidad vuelve al menú de inicio, donde ya estuvo no hace tanto para promocionar al navegador Edge de manera intrusiva donde las haya. Con un poco más de mesura, aunque con la misma falta de gusto, el protagonista ahora es OneDrive, el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft.

Así se ve, según publica un usuario en Twitter:

Do we really need to stuff OneDrive promos in the user session flyout? Anything for that sweet sweet KPI 😭 pic.twitter.com/ZsQGmkntDS

— Albacore (@thebookisclosed) November 6, 2022