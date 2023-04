Steam admite devoluciones de The Last of Us Part I

Lo ocurrido con The Last of Us Part I en su esperada versión para PC no tiene nombre. Ya te lo contamos cuando empezaron a llegar los primeros comentarios al respecto y, a medida que han ido pasando los días, se ha confirmado que el trabajo llevado a cabo por Iron Galaxy está a la altura (e incluso supera) lo que hizo con los ports para PC de Batman: Arkham Knight y de Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Y por si no conoces ambos casos, para no dejar dudas al respecto, aún a día de hoy siguen siendo recordados como ejemplos de trabajo mal hecho.

Hemos podido ver, en los últimos días, comparaciones con otros fiascos sonados en el mundo de los juegos, como los lanzamientos iniciales de No Man’s Sky y de Cyberpunk 2077, o Grand Theft Auto: The Trilogy, la muy esperada remasterización de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas. Evidentemente hay un punto en común entre estos tres títulos y The Last of US Part I para PC, y es que todos han llegado al mercado ofreciendo mucho menos, y en condiciones mucho peores, de lo que prometían.

Sin embargo, hay un matiz muy importante entre No Man’s Sky y Cyberpunk 2077, que difiere sustancialmente de lo ocurrido con la remasterización de los clásicos de GTA y con TLoU Part I, y es que los dos primeros eran nuevos lanzamientos, juegos que veían la luz por primera vez en aquellos momentos, mientras que los dos últimos eran, al final, solo una adaptación técnica de desarrollos que ya se habían completado con anterioridad. Y sí, en todos los casos se pecó de anticipación y de descuido, pero lo cierto es que NMS y CP2077 han sabido redimirse y son, a día de hoy, títulos muy bien valorados por la gran mayoría de los usuarios.

No ha ocurrido lo mismo con GTA y, salvo sorpresa, podemos vaticinar similar futuro a The Last of Us Part I para PC, al menos en el corto plazo. No merece la pena volver a entrar en las disquisiciones sobre todo lo que está mal en este port, pues ya hablamos de ello tanto cuando se produjo el lanzamiento, como esta misma mañana, al preguntaros vuestra opinión sobre los ports tan mal ejecutados como éste. Lo que nos ocupa ahora son las consecuencias de semejante desastre y, como podemos , leer en Reddit, una de las más destacables es que Steam está permitiendo devolver The Last of Us Part I, con el consiguiente reembolso, aunque los decepcionados jugadores hayan excedido el tiempo que se concede normalmente para ello.

Esto es tremendamente inusual. Por ejemplo, cuando se produjo el fallido lanzamiento inicial de No Man’s Sky, aunque las críticas fueron tremendamente negativas, la tienda de Valve aclaró en la página del juego que no se harían excepciones a su política de reembolsos, y eso que el pinchazo fue sonado. Esto, sin duda, es una muestra más de que este lanzamiento ha entrado, de cabeza y por la puerta grande, en la historia de los grandes fiascos.