Nintendo publica el tráiler final de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’

Nintendo ha publicado el tráiler final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la próxima entrega de una de las sagas más prestigiosas de la historia de los videojuegos y que, al menos un principio, será exclusiva de Switch, la consola híbrida de la Gran N (recordemos que Twilight Princess apareció para Game Cube y Wii y que Breath of the Wild lo ha hecho en Wii U y Switch).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un juego que va a soportar una presión gigantesca por ser la secuela (al menos en términos comerciales) de Breath of the Wild, un juego que ha cosechado enormes elogios, premios importantes tanto en el The Game Awards 2017 como el GDC Awards 2018, además de haber sido considerado como el mejor de la historia por parte Edge.

Para muchos Breath of the Wild ha supuesto un punto de inflexión para la saga tan importante como el de Ocarina of Time en su momento, así que uno ya puede imaginarse las desaforadas expectativas que hay en torno Tears of the Kingdom, que fue señalado a finales del año pasado como el videojuego más esperado de 2023.

El tráiler final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que es posible encontrar doblado al castellano en el canal de Nintendo España, no decepciona lo más mínimo al ser capaz de plasmar la épica, el color y hasta el toque trágico y triste que ha acompañado a las entregas más oscuras de la saga.

Es de esperar que Tears of the Kingdom conserve como mínimo buena parte de las mecánicas de su predecesor, aunque ya veremos si a la hora de la verdad lo supera. Dependiendo de la versión de la historia que uno quiera mirar, Breath of the Wild acercó la fórmula de Zelda a The Elder Scrolls o la devolvió a sus orígenes, al título original que vio la luz para NES en el año 1986, aunque con las enormes posibilidades que brindan los entornos dimensiones y los avances a nivel de controles implementados desde entonces.

Tears of the Kingdom probablemente sea el inicio del fin de la Switch para comenzar con la andadura de la próxima consola de la Gran N, la cual apunta a ser la Switch 2 o al menos un dispositivo que conceptualmente se quedará muy cerca.

Salvo que haya algún contratiempo de última hora, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será comercializado a partir del 12 de mayo de 2023. Desde ese día se podrá comprobar si es un digno sucesor para el poderoso Breath of the Wild.