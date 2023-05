Nintendo Switch 2 no verá la luz antes de abril de 2024

Con una Nintendo Switch que fue lanzada hace seis años al mercado (al menos el modelo original), es lógico pensar que la Gran N de los videojuegos tiene que estar planeando la comercialización de su futura consola, sin embargo, las últimas informaciones que hemos obtenido señalan que su lanzamiento se produciría, como muy pronto, a partir de abril 2024.

La información se ha desprendido de la publicación de los resultados de Nintendo para el fin del año fiscal. Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, confirmó que no hay planes de lanzar una futura consola antes de terminar el actual año fiscal, que acaba el 31 de marzo de 2024. Desde Nintendo son conscientes de que la veteranía de Switch hace difícil mantener el ritmo de ventas, pero aun así su objetivo es seguir impulsando su actual dispositivo para hacer “que más consumidores continúen jugando con Nintendo Switch por más tiempo, lo que lleva a maximizar las ventas”.

El objetivo de seguir impulsando a Switch pese a su veteranía se ajusta a las declaraciones hechas por Doug Bowser, presidente de Nintendo America, hace tan solo un mes. Bowser dijo que a Switch todavía le quedan “algunos años de vida por delante”, pero habrá que ver si estas afirmaciones no tienen cierto componente de aparentar fuerza para evitar que el interés en los productos de compañía caiga de golpe. Aquí no podemos olvidarnos de la convulsa situación económica en la que vivimos, que convierte el lanzamiento de hardware nuevo en un deporte de riesgo que puede derivar en fuertes pérdidas.

Todo parece indicar que Nintendo no tiene especial prisa por lanzar una nueva consola al mercado, pero la Gran N de los videojuegos no puede vivir de las rentas de Switch hasta el fin de los días, más viendo las limitaciones que tiene el hardware en los tiempos actuales. Sobre la futura consola, que a partir de ahora llamaremos Switch 2, hay informaciones contradictorias, con unas que apuntan a una revolución tecnológica y otras que simplemente será una evolución de la consola original.

Nintendo decidió hace unos años centrarse exclusivamente en las consolas portátiles, pero adoptando una disposición híbrida. Con esto sobre la mesa, es obvio que el futuro dispositivo no competirá a nivel de potencia con PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero tampoco es que le haga falta. Esto hace que lo interesante de la evolución tecnológica no sea la potencia bruta del hardware o la generación a la que pertenezca, sino las tecnologías que soportará. Aquí entra en juego un DLSS que apunta a ser un añadido de gran valor y que podría contribuir a que Switch 2 pueda ejecutar videojuegos más “potentes”, aunque con los recortes de rigor en comparación con plataformas “grandes”.

Nintendo Switch tiene el 2023 bastante cubierto con potentes títulos como Fire Emblem Engage, Metroid Prime Remastered y sobre todo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la próxima entrega de la prestigiosa saga de aventuras que verá la luz el 12 de mayo de 2023 (el viernes de esta semana).