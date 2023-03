Nintendo Switch todavía tiene vida por delante, según el presidente de Nintendo of America

No hay duda de que Nintendo Switch ha sido la consola revelación de la anterior generación, y ha tenido un éxito tan enorme que incluso ha conseguido superar a PS4 a pesar de haber llegado al mercado casi cuatro años más tarde. Los últimos datos de ventas lo confirman, y es que se ha hecho con el tercer puesto de las consolas más vendidas de toda la historia.

Tras el fracaso de Wii U está claro que Nintendo necesitaba un éxito de este calibre, eso también está claro. La gran N sigue disfrutando el éxito de Nintendo Switch, pero debido a su enfoque como consola híbrida, y a su modesta configuración de hardware, ya ha empezado a acusar el paso del tiempo, y cada vez es más evidente que va siendo necesario lanzar una sucesora.

Dicha sucesora podría llegar de dos maneras diferentes. La primera opción que podría elegir la gran N sería lanzar una consola de nueva generación mucho más potente que Nintendo Switch, y la segunda opción sería lanzar una Nintendo Switch 2 que supondría una evolución natural de la original, pero que no sería mucho más potente que aquella, es decir, se perfilaría como una renovación menor.

Nintendo todavía no ha concretado nada, así que ambas posibilidades están abiertas. Lo que sí que ha concretado Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, es que cree que Nintendo Switch todavía tiene «algunos años de vida por delante». No ha concretado nada, pero leyendo entre líneas parece que estaríamos hablando como mínimo de 2023 y 2024. Si esto se confirma, la sucesora de esta consola no llegaría al mercado hasta mediados o finales de 2024.

Bowser ha comentado también que el éxito de esta consola, y ese ciclo de vida tan largo que está teniendo a pesar de su modesto hardware, se debe principalmente a ese enfoque único que tiene como dispositivo, ya que podemos utilizarla para jugar en cualquier sitio, y también para echar unas partidas cómodamente en casa, con la consola conectada a la televisión.

Sé que hace años que Nintendo dejó de participar en la carrera por tener la consola más potente, y esto le ha funcionado bien en dos ocasiones (Wii y Nintendo Switch), pero la verdad es que cada vez que recuerdo los tiempos de Super Nintendo, Nintendo 64 y GameCube me entra un poco de nostalgia, y reconozco que me encantaría ver una consola de la gran N con la potencia de un sistema de nueva generación, es decir, algo al nivel de Xbox Series X.