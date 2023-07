Hoy ha sido el día elegido por Meta para el lanzamiento (casi) global de Threads, su nueva propuesta de red social que, por diseño y funcionamiento, recuerda muchísimo a Twitter, algo que ya podemos dar por sentado que no es casualidad. Y sí, matizo que el lanzamiento es casi global pero no del todo porque es probable que hayas intentado bajar la app y/o registrarte, pero que no te haya resultado posible. ¿La razón? Que de momento Meta no ha lanzado Threads en la Unión Europea. ¿Y por qué? No cuesta demasiado imaginar que tenga alguna relación con las dificultades de Meta, en ocasiones, para adaptarse a las regulaciones concernientes a la protección de datos en el viejo continente.

Fuera de las fronteras del espacio común europeo parece que el lanzamiento de Threads ha sido todo un éxito, al punto de que algunos analistas ya lo señalan como el récord de usuarios inscritos en el lanzamiento de un servicio de este tipo. Y esto tiene sentido por varias razones, entre las cuales creo que hay dos que son las más destacables. La primera es, claro, su integración con Instagram, y es que cualquier usuario con cuenta en IG, tendrá su perfil de Threads de manera prácticamente inmediata.

La segunda, algo menos importante pero también con su peso, es el mal momento por el que pasa la imagen de Twitter. Desde que Elon Musk se hiciera con su control, la errática gestión y su incidencia en el funcionamiento del servicio ha provocado el hartazgo de usuarios y anunciantes. Y para colmo, para aquellos que todavía se mantenían como usuarios habituales, recientemente se ha limitado la cantidad máxima de mensajes que puede ver diariamente cada usuario. Increíble pero cierto. Así, claro, Threads ha sabido llegar en el momento indicado.

Ahora bien, parece que Meta sigue haciendo de las suyas (para sorpresa de nadie, en realidad), y la última noticia al respecto la encontramos en TechCrunch, que se hace eco de que solo es posible eliminar la cuenta de usuario de Threads borrando la de Instagram. Meta justifica esto al indicar que Threads en realidad forma parte de Instagram, y que los usuarios sí que pueden desactivar el perfil de la nueva red social sin que esto incida en el de Instagram.

El problema es que, claro, Threads apunta a convertirse en un servicio exitoso, al punto de que en algún momento es probable que deba ser segregado de Instagram para operar como totalmente independiente. Pero, claro, en ese momento Meta perderá la ventaja que le otorga la conexión entre ambos servicios que, de hecho, emplean webs, apps e interfaces diferentes. Lo que me hace pensar, ¿quizá esa interconexión forzada es precisamente la razón por la que el servicio no ha llegado a la Unión Europea? Tiene sentido.