HONOR 90, ¿gama media o gama alta? Virtuoso en ambos lados

Si el lunes te contábamos que el HONOR 90 Lite por fin había llegado al mercado español, hoy tenemos muy buenas noticias, ya que el HONOR 90 se suma a la disponibilidad en nuestro país. Y es una muy buena noticia porque nos encontramos ante una de las propuestas más interesantes de la parte alta de la gama media, ya que alguna de sus especificaciones haría palidecer de envidia incluso a no pocos topes de gama actuales. Y esto con un precio que, en relación con sus prestaciones, resulta excepcionalmente competitivo. Hablamos, por tanto, de una compra más que recomendable.

Lo primero que vemos de este HONOR 90 es su pantalla, un generoso panel OLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ (2.664 x 1.200 puntos en una proporción de aspecto 19.98:9, indudablemente panorámica), con una densidad de 435 puntos por pulgada. Su tasa de refresco puede escalar hasta los 120 hercios con atenuación PWM de 3.840 hercios, siendo el primer smartphone del mercado que obtiene la certificación de esta tecnología. Su brillo puede escalar hasta los 1.600 nits y es compatible con HDR 10+, además de contar con una completa selección de tecnologías especialmente diseñadas para cuidar la vista del usuario.

Ya en su interior encontramos que el HONOR 90 está comandado por un SoC Snapdragon 7 Gen 1, pero en una edición especial del mismo capaz de ofrecer mayor rendimiento que el integrado estándar. Su CPU se compone de ocho núcleos, un Cortex-A710 s 2,5 GHz, tres Cortex-A710 2,36 GHz y cuatro Cortex-A510 1,8 GHz. En apartado gráfico recae sobre una GPU Adreno 644 y este integrado se complementa con ocho o doce gigabytes de memoria RAM y 256 o 512 gigas de almacenamiento.

Si hablamos de su conectividad, evidentemente el HONOR 90 nos proporciona acceso celular 5G, que en el plano inalámbrico se complementa con WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC y posicionamiento global con las principales redes. En cuanto a la conectividad cableada, encontramos un puerto USB-C para la transferencia de datos, conexión de auriculares y, claro, para la carga de su batería de 5.000 miliamperios. Y aquí nos encontramos uno de sus puntos destacables, ya que soporta carga rápida de 66 vatios, lo que se traduce en que podremos obtener una carga del 20% en tan solo cinco minutos.

Ahora bien, sin duda lo más impresionante del HONOR 90 lo encontramos en su trasera, y es que su cámara principal no desentonaría en absoluto en un tope de gama de la generación actual, es más, no pocos de los smartphones que se sitúan ahí, podrían mirar al HONOR 90 con envidia. Está formada por tres elementos, entre los que sobresale su sensor principal, de 200 megapíxeles con número f/1.9 y una diagonal de 1,/14 pulgadas, lo que proporciona un tamaño de píxel de 0,56 µm. Se acompaña de un gran angular (112º) de 12 megapíxeles con número f/2.2 y que también hace las veces de objetivo para macro, y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con f/2.4. La cámara frontal no desentona en el conjunto, pues nos encontramos con un sensor gran angular (110º) de 50 megapíxeles con número f/2,4.

Son dos las versiones del HONOR 90 que han llegado a España, y que ya están en modalidad de precompra en su web. Son las siguientes:

HONOR 90 8GB+256GB: 549 euros.

HONOR 90 12GB+512GB: 599 euros.