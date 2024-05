El gestor de contraseñas de Google ya permite compartirlas

El gestor de contraseñas de Google se ha convertido, en relativamente poco tiempo, en una herramienta utilizada por una enorme cantidad de personas. Como ya hemos recordado en alguna ocasión, empezó siendo una pequeña función integrada en Google Chrome, que nos permitía almacenar las credenciales de acceso a sitios web y, de este modo, recuperarlas y rellenarlas automáticamente cuando utilizábamos el navegador para visitar dichos sitios.

Inicialmente no permitía añadir credenciales manualmente, no permitía modificarlas, no informaba sobre la seguridad de las mismas… vamos, que estaba mucho más limitado, en funciones, que aplicaciones y servicios de gestión de contraseñas comerciales, que ya ofrecían todas esas funciones, sincronización en la nube, integración en sistemas operativos y demás. Pero poco a poco, Google lo fue mejorando, añadiendo nuevas funciones hasta ponerse a la altura de sus, ahora ya sí, competidores.

Para su éxito ha jugado un papel clave, sin duda, su integración en Chrome (pues, como decía, empezó siendo una función del navegador), y también en Android a través de su teclado, que permite recuperar las credenciales desde cualquier app, no solo desde el navegador. Además, llevar GBoard (el teclado de Google) a iOS, permite emplearlo con el mismo alcance también en los dispositivos de Apple. De este modo, los del buscador consiguieron convertirse en una de las herramientas de gestión de claves más empleadas.

Ahora bien, llegar a ese punto no significa poder dormirse en los laureles, de modo que la compañía sigue mejorando esta herramienta. Así, según podemos leer en Mashable, Google ya ha empezado a desplegar la función para compartir contraseñas con personas de confianza. Ya sabíamos que estaban trabajando en ello, pues esta función se dejó ver a principios de marzo, pero no hubo señales que apuntaran a los planes de la tecnológica en lo referido a sus planes de lanzamiento.

Para poder compartir una contraseña de manera segura, emisor y receptor deben formar parte de un grupo familiar (algo más que comprensible, dado lo sensible de este tipo de información). De momento la función ha empezado a desplegarse para los usuarios del gestor de contraseñas en dispositivos móviles, aunque cabe esperar que su salto a la versión de escritorio no se retrase demasiado. Eso sí, su lanzamiento apunta a ser progresivo, ya que he realizado varias pruebas pero, a fecha y hora de publicación de esta noticia, no he podido encontrar esta función ni en Android ni en iOS, así que posiblemente todavía tengamos que esperar un poco hasta que su alcance sea global.