Google facilitará compartir contraseñas de forma segura

El gestor de contraseñas de Google se ha convertido, por derecho propio, en una opción muy interesante para la creación y el almacenamiento de credenciales de acceso a webs, servicios y aplicaciones. Como recordarás, en sus inicios consistía únicamente en una función de Chrome que permitía almacenar las claves, pero con el tiempo empezó a sumar funciones hasta, finalmente, convertirse en una solución independiente del navegador que, no obstante y por lógica, se encuentra integrada en el mismo.

Así, si lo deseamos podemos acceder a nuestras claves directamente a través de la web (desde cualquier navegador, no es necesario emplear Chrome), y también podemos acceder a las credenciales guardadas en el gestor a través de Gboard, el teclado de Google para Android e iOS, lo que nos permite utilizarlas en cualquier app que hayamos instalado en smartphones, tablets, etcétera. Así, no hablamos de la opción más completa para la gestión de las claves, pero sí de una muy bien integrada y que además, no lo olvidemos, es totalmente gratuita, algo que también es importante para muchos.

Ahora bien, seguramente te hayas visto en más de una ocasión en una situación, digamos complicada, y es que quieres compartir una credenciales con una persona cercana y de confianza (como un familiar o tu pareja). En este caso, y especialmente si has optado por una contraseña segura, al final es probable que termines por hacérsela llegar por WhatsApp, Telegram, por email o algún medio similar, que permita que esa persona pueda copiar y pegar la clave. Este, claro, no es precisamente el sistema más seguro, pero parece que Google ya está trabajando en una solución.

Para tal fin, según leemos en TheSpAndroid, Google está probando una función para compartir contraseñas con el grupo familiar. Todavía no está operativa, pero se han detectado elementos de la misma tanto en la versión de escritorio de Google Chrome en la versión más reciente de Google Play Services (versión 24.09.12 190400–610662703), es decir, que esta función apunta a llegar, como mínimo, tanto a escritorio como a Android.

Según podemos ver en las capturas de pantalla de esta función, parece que el sistema solo permitirá compartir la contraseña, no el nombre de usuario asociado a la misma, algo que podemos relacionar precisamente con el interés, por parte de Google, de proporcionar una herramienta segura (al no transmitir usuario y contraseña por un mismo medio). No obstante, cabe la posibilidad de que la opción de compartir la credencial completa termine por añadirse más adelante.

Las imágenes nos muestran que, al acceder a una credencial concreta en el gestor de contraseñas de Google, se mostrará el botón «Compartir», que nos llevará a un apartado en el que podremos indicar a quién queremos hacerle llegar la contraseña. Al no estar todavía operativo, eso sí, todavía no es posible ver esa parte del proceso ni, aún más importante, cómo funciona desde el otro lado, es decir, cuando le enviamos la contraseña al destinatario. No obstante, y dado que esta operación solo podrá, al menos en principio, llevarse a cabo entre miembros de un grupo familiar, lo más probable es que la operación sea de lo más sencilla y prácticamente inmediata.