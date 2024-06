NVIDIA en Computex 2024: en lo más alto de la jerarquIA

NVIDIA celebró una serie de sesiones en privado para enseñar a los medios algunas de las novedades y de los avances más importantes que ha logrado recientemente en el campo de la IA, y como no podía ser de otra forma tuve la oportunidad de asistir a esas demostraciones. Tenía las expectativas muy altas, y puedo decir que no me decepcionaron en absoluto.

La primera sesión se centró en la generación de imágenes mediante IA, pero de una manera única. En esta demo NVIDIA nos dio la posibilidad de «convertirnos» en un superhéroe, utilizando para ello una serie de imágenes prediseñadas, una cámara que capturaba nuestra cara, ComfyUI ControlNet como plataforma de creación de imágenes y una GeForce RTX 4090 como motor a nivel de hardware para impulsar la inteligencia artificial.

El resultado fue espectacular. La IA no solo era capaz de aplicar nuestra cara a esas imágenes y de integrarlas de forma natural y realista, sino que además podía introducir numerosos cambios para adaptar el diseño del superhéroe y el fondo de una manera muy sencilla. Todo el proceso se completaba en apenas unos segundos. Según NVIDIA la GeForce RTX 4090 acelera hasta en 10 veces los tiempos de generación de imágenes.

A continuación pudimos ver una de las novedades más importantes que se han introducido en RTX Remix, y es que esta plataforma pasa a ser de código abierto. A partir de este mismo mes de junio estarán disponibles:

El kit de herramientas Remix de código abierto , que amplía la cantidad de herramientas disponibles dedicadas a IA y modding.

, que amplía la cantidad de herramientas disponibles dedicadas a IA y modding. El kit de desarrollo Remix Runtime, que permite integrar Remix Runtime en aplicaciones y juegos que no sean compatibles con DirectX 8 y DirectX 9.

que permite integrar Remix Runtime en aplicaciones y juegos que no sean compatibles con DirectX 8 y DirectX 9. El kit de desarrollo y de herramientas Remix REST API, que amplía la disponibilidad de herramientas centradas en IA generativa, DCC y mods.

Gracias a la IA remasterizar juegos clásicos con RTX Remix será mucho más fácil, rápido e intuitivo. En la demo pudimos ver un ejemplo centrado en la creación e integración de texturas, que se completaba en segundos con un simple comando.

Para cerrar esta primera sesión de demos nos encontramos con un «viejo conocido», ChatRTX, una plataforma que tuvimos la oportunidad de probar en su momento, y que seguirá mejorando constantemente gracias al lanzamiento de un nuevo kit de desarrollo. Si quieres saber más no te pierdas nuestro análisis de ChatRTX.

NVIDIA no se olvida del gaming

El gigante verde está apostando por las tarjetas gráficas compatibles con el factor de forma SFF, que permite construir PCs para gaming mucho más compactos y con diseños muy interesantes, sin tener que renunciar por ello a un buen nivel de rendimiento y sin problemas a nivel de refrigeración. Ahora mismo el tope de gama que podemos encontrar compatible con este formato es una GeForce RTX 4080 SUPER.

La tecnología DLSS 3.5 de NVIDIA también estuvo presente en esta sesión, y se utilizó Alan Wake para mostrar las ventajas que ofrece. Utilizando DLSS Super Resolution, Frame Generation y Ray Reconstruction el rendimiento en este juego pasaba de 29 FPS de media a 99 FPS de media con una GeForce RTX 4090. Si queréis saber más os recomiendo que echéis un vistazo a nuestro análisis técnico de Alan Wake 2.

NVDIA también mostró las mejoras que ofrece la codificación AV1 frente a H.264 funcionando a 120 FPS en resolución 4K, todo con un bitrate de 10 Mbps. La diferencia es enorme como podemos ver en las imágenes adjuntas. Por último, aunque no por ello menos importante, la compañía nos mostró algunas de las novedades introducidas en la nueva versión de la aplicación de NVIDIA. La más interesante fue, sin duda, la función de overclock automático, que puede incrementar la velocidad de trabajo de la GPU de forma totalmente segura y sin anular la garantía.

No podía faltar NVIDIA ACE, una tecnología que supone un salto enorme en la interactividad y el realismo de los NPCs, y que promete abrir una nueva etapa en el mundo de los videojuegos. Ya tuvimos la oportunidad de profundizar sobre ella el pasado mes de abril, y os puedo confirmar que verla en movimiento es espectacular.

Para terminar tenemos Project G-Assist, un proyecto que de momento se encuentra en una fase temprana, pero que lo tiene todo para marcar un punto de inflexión en el mundo del gaming. Se trata de un LLM entrenado para utilizar datos de diversas fuentes con los que puede ofrecer información muy útil sobre juegos.

¿Quieres ejemplos? Pues imagina estar perdido en un juego y necesitar una guía para poder avanzar, con Project G-Assist tendrías acceso directamente a esa guía que tanto necesitas. También será capaz de ofrecer información técnica sobre la configuración óptima de juegos para moverlos a 60 FPS con nuestro hardware, entre otras cosas.

IA en aplicaciones profesionales: mejoras cualitativas y cuantitativas

NVIDIA Studio se ha convertido en una apuesta segura para los profesionales dentro del mundo de la edición, el diseño y la creación de contenidos. La IA ha sido clave en ese sentido, ya que NVIDIA ha sabido jugar muy bien sus cartas y ha implementado funciones y características de valor que marcan una gran diferencia.

Entre las novedades más importantes que nos mostró el gigante verde destaca la implementación de DLSS Super Resolution en D5 Render, una herramienta de renderizado muy popular en arquitectura y diseño de interiores. Esta tecnología permite renderizar a una resolución inferior a la nativa y reescalar a la resolución objetivo aplicando inteligencia artificial y combinando diferentes fotogramas, todo para conseguir el fotograma perfecto.

La diferencia que marcó esa tecnología en la demo técnica era tan grande que el proyecto se movía con total fluidez utilizando DLSS, y funcionaba a trompicones en cuanto se desactivaba dicha tecnología. No hace falta que os diga lo que esto supone para un profesional que tiene que trabajar con proyectos pesados en tiempo real.

Otra característica interesante es la codificación simultánea de la escena, que ha sido implementada en la conocida aplicación CapCut, una plataforma que utiliza también IA generativa, como ya sabrán muchos de nuestros lectores. Esta nueva función le permite codificar dos fotogramas a la vez, lo que reduce a la mitad el tiempo de exportación al editar vídeo.

Topaz Photo AI es otra de las plataformas que más ha mejorado gracias a la IA acelerada a través de las tarjetas gráficas GeForce RTX de NVIDIA, ya que integra funciones de reescalado, reducción de ruido y eliminación de objetos mejoradas mediante IA. La demo técnica que tuve la oportunidad de ver me dejó claro que dichas funciones se han integrado de maravilla, ya que se aplican en muy poco tiempo y logran un resultado muy bueno.