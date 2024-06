En el sobresaturado mercado de los auriculares inalámbricos, los Edifier NeoBuds Pro 2 se presentan con algunos argumentos interesantes para los que buscan unos buds de gama media que incorporen algunas características avanzadas como una buena cencelación de ruido, autonomía y soporte para audio espacial.

En este sentido, el fabricante chino explica que para esta segunda revisión de sus NeoBuds Pro, incorporan un sistema de IA que monitoriza el movimiento de nuestra cabeza, de modo que a la hora de reproducir este tipo de audio es capaz de posicionar el sonido en el lugar correcto en todo momento.

En cuanto a su rendimiento, lo nuevo de Edifier cuenta con códecs LDAC y LHDC que permiten transmitir audio en alta resolución a través de Bluetooth (en este caso 5.3) prácticamente sin pérdida, ya que este caso nos vamos a una capacidad de hasta 192 kHz/24 bits.

Equipados con drivers Knowles BA y un controlador dinámico de 10 mm, estos auriculares ofrecen una respuesta de frecuencia que abarca desde 20 Hz hasta 40 kHz, y un nivel de presión sonora de 92+3dB SPL (A), lo que sobre el papel, garantiza un sonido claro y potente en todo el espectro auditivo.

Diseño y controles

Los Edifier NeoBuds Pro 2 son unos auriculares earbuds con patilla, que se acopla de forma externa a un cuerpo esférico y ergonómicamente diseñado para adaptarse fácilmente a nuestro pabellón auditivo. A diferencia de otros auriculares de este tipo, no solo se acoplan a la perfección (podemos hacer deporte sin temor a que se nos caigan), sino que resultan tremendamente cómodos y ligeros. El peso está bien balanceado e incluso tras muchas horas de uso, no sentimos la «necesidad» de quitárnoslos.

El estuche que los acompaña en sencillo y bastante compacto, imitando la forma de una pequeña pastilla de jabón, y muestra sobre la tapa el logo de Edifier en tonos dorados (el mismo que encontramos sobre ambas patillas). En la parte trasera Edifier sitúa el conector USB-C (este modelo no admite carga inalámbrica) y cuando levantamos la tapa, encontramos una luz LED que se ilumina y un botón que vamos a poder utilizar para distintas tareas, como emparejar los auriculares con un dispositivo o resetearlos.

Sobre las patillas encontramos además zonas táctiles que podemos programar en la App para dispositivos móviles, asignando distintas funciones a partir del número de toques que realicemos. Entre los más habituales, activar o desactivar la cancelación de ruido, pausar la reproducción de una canción, o invocar a un asistente inteligente.

Si bien es un diseño al que no le podemos poner ningún pero (estéticamente resulta elegante y vistoso), no podemos decir lo mismo de un sistema de control cuanto menos confuso e incluso errático. Llama la atención por ejemplo, que necesitemos utilizar el estuche (con los auriculares dentro) cada vez que queremos emparejar los Edifier NeoBuds Pro 2 con un nuevo dispositivo, y que no podamos hacerlo desde los propios auriculares.

Pero siendo esto más un pequeño inconveniente que un auténtico problema, los controles sobre ambas patillas para agilizar distintas funciones, sencillamente no funcionan como deberían hacerlo. En primer lugar, porque es necesario ser extraordinariamente preciso en cuanto a la zona que hay que pulsar y la forma en la que hay que hacerlo; y en segundo que incluso si lo somos, esto no es garantía de nada. A veces «acertaremos» y a veces no. Sin duda este en un terreno en el que Edifier puede mejorar y debería poder hacerlo con una futura actualización de software.

Edifier Neobuds Pro 2, especificaciones

Bluetooth: v 5.3

Protocolo Bluetooth: A2P, AVRCP, HFP

Tiempo de reproducción: 4h + 12h (ANC activa); 5.5h+16.5h (ANC desactivada)

Puerto de carga: USB-C

Tiempo de carga: alrededor de 1h

Entrada: 5V=200mA (auriculares); 5V=1A (funda de carga)

Códecs: LDAC, LHDC, SBC, AAC

Drivers: Knowles BA + 10mm

Respuesta de frecuencia: 20Hz-40kHz

Nivel de presión sonora: 92+3dB SPL (A)

Protocolo IP: IP54

Autonomía y cancelación de ruido

Uno de los aspectos que más gratamente nos han llamado la atención es su tecnología de cancelación de ruido. Desde la aplicación que nos ofrece la marca podemos establecer cuatro valores: alta, media, baja, sonido ambiental, reducción de viento.

Para conseguir reducir el ruido que nos rodea, los Edifier NeoBuds Pro 2, cuentan con 4+4 micrófonos integrados y un algoritmo de aprendizaje automático de IA. Esto se traduce en una de las mejores experiencias de cancelación de sonido que hemos podido experimentar en unos auriculares de este tamaño y que destaca sobremanera por un maravilloso modo transparencia, a la altura de los que ofrecen modelos de alta gama.

No es de extrañar por lo tanto que esto se refleje en una autonomía que no es tan elevada como la que ofrecen la mayoría de sus competidores en su segmento. Con cancelación de ruido activada, podemos disfrutar de un máximo de 12 horas de música ininterrumpida, a las que habría que añadir las cuatro horas extra que nos promete su estuche de carga.

Si decidimos no activar esta opción podemos llegar sumando ambos elementos hasta las 22 horas. No es algo de lo que vayamos a tener que preocuparnos demasiado en realidad (más si tenemos en cuenta que una carga rápida de 15 minutos nos regala otras dos horas de música ), pero probablemente aquellos que por su trabajo valoren especialmente extensísimas autonomías, deberán buscar otro modelos.

Calidad de sonido

Pero si de unos auriculares valoramos algo es la calidad de su sonido y aquí es justo reconocer que los Edifier Neobuds Pro 2 están muy bien posicionados.

Los bajos se muestran bien definidos y profundos, los medios y agudos prestan atención al detalle, el rango dinámico es más que aceptable y en general, toda la música tiene cuerpo, ocupando el lugar adecuado. Sin que seamos grandes fans del sonido espacial, es justo reconocer que aquí está muy bien resuelto y es impresionante escuchar cómo álbumes que lo emplean de forma inteligente son capaces de producir una sensación realmente envolvente.

Los Edifier Neobuds Pro 2 están disponibles en el canal minorista español. Por ejemplo, Amazon los vende por 149 euros.