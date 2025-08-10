Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXIV)

Cerramos otra semana con nuestro clásico resumen de los mejores contenidos que hemos publicado en MuyComputer durante los siete últimos días. Ya sabéis cómo funciona, en este especial encontraréis las noticias y los contenidos más relevantes de la semana, y los tendréis a solo un clic de distancia.

Aprovechamos para desearos un buen lunes.

Microsoft adelanta su visión de futuro con Windows 2030. Microsoft ha publicado un vídeo que parece ser el primero de una serie titulada «Visión Windows 2030», donde la compañía adelanta cómo ve el sistema operativo para la próxima década. La lectura rápida para empezar es que si no te gusta que la inteligencia artificial lo controle todo, no te va a gustar el ‘Windows del futuro’.

No puedo actualizar de Windows 10 a Windows 11: por qué ocurre y cómo solucionarlo. Con el final del soporte oficial previsto para el 14 de octubre de 2025 cada vez más personas están intentando pasar de Windows 10 a Windows 11. Es una transición que en muchos casos no es complicada, pero en otros puede convertirse en una auténtica odisea, e incluso he tenido casos cercanos en los que ha sido literalmente imposible.

Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2025. NVIDIA y AMD han renovado su catálogo de tarjetas gráficas con las GeForce RTX 50 y Radeon RX 9000, y esto nos ha llevado a hacer una actualización de nuestra guía de equivalencia de tarjetas gráficas para incluir los últimos lanzamientos de ambas compañías en lo que llevamos de 2025. Dichos lanzamientos están centrados en la gama alta.

FSR Redstone, qué es, por qué importa, qué tarjetas gráficas serán compatibles y cuándo llegará. FSR Redstone es una importante ampliación del ecosistema FSR de AMD con nuevas tecnologías que utilizarán inteligencia artificial. Estas tecnologías mejorarán el rendimiento y la calidad de imagen en juegos, y además estarán aceleradas por hardware especializado.

ASUS ROG Zephyrus G16 2025, análisis completo con GeForce RTX 5070. Este portátil es una puesta al día de uno de los portátiles más importantes que tiene ASUS en la categoría de menos de dos kilogramos. Este modelo mantiene todas las claves del ASUS ROG Zephyrus G16 2024: un alto nivel de rendimiento, un acabado premium y una buena movilidad, tanto por tamaño y peso como por duración de la batería.

GPT-5 ya está aquí y es gratis para todos. OpenAI ha anunciado el lanzamiento del esperado GPT-5, su modelo de inteligencia artificial más novedoso y avanzado que llega con el objetivo de situarse como la gran referencia en el sector de modelos de leguaje grandes. Además de alimentar soluciones propias como ChatGPT, impulsará soluciones de terceros tan importantes como Copilot de Microsoft.

Hazte con una ISO de Windows 10, antes de que desaparezca. A partir del 14 de octubre Windows 10 dejará de recibir soporte, salvo que nos adscribamos al plan de soporte extendido de Microsoft. Es muy probable que a partir de esa fecha ya no podamos descargar desde Microsoft la ISO de Windows 10 para crear un medio de instalación, así que es un buen momento para hacernos con una y tener nuestra propia copia de seguridad.

Opel Zafira e 2025, consignas. La estética del Opel Zafira-e es un ejercicio de diseño puramente funcional. No intenta disfrazar sus orígenes comerciales, sino que los abraza para maximizar su principal virtud: el espacio, igual que lo hacía su antepasado aunque con una estética más de turismo. La transformación más notable en su última actualización se encuentra en el frontal, donde adopta el «Opel Vizor».

No podrás jugar a Call of Duty Black Ops 7 sin este componente. Los requisitos de Call of Duty Black Ops 7 todavía no se han confirmado de forma oficial, pero sabemos que este juego va a utilizar el mismo motor gráfico que Call of Duty Black Ops 6, y que tendrá versiones para la generación anterior de consolas, así que sus requisitos van a ser muy asequibles y mucho más bajos que los de Battlefield 6.

Battlefield 6 exclusivo de Windows: no funciona en Steam Deck, y tampoco en Linux, esta es la razón. EA confirmó los requisitos de Battlefield 6 hace solo unos días. Dichos requisitos no son muy elevados, pero había un detalle que nos llamó mucho la atención, y es que en ellos se indicaba claramente que era necesario contar con un chip TPM 2.0 y tener activado el arranque seguro.

