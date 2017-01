Google elimina la página de inicio de MEGA en su buscador

Google ha eliminado de su índice de búsqueda la página de inicio del popular servicio de almacenamiento en nube, MEGA. Una situación que dura ya varios días y que viene motivada de una retirada de enlaces “inexacta” ante una petición DMCA, un arma de la que abusa frecuentemente una parte de la industria.

La eliminación de los resultados de búsqueda no es nada nuevo para Google. La compañía lleva limpiando su índice desde hace años, en respuesta a las quejas de los titulares de derechos de autor.

Cada semana, el motor de búsqueda procesa millones de solicitudes DMCA. En la mayoría de los casos, estas solicitudes son legítimas porque se trata de material pirateado, pero de vez en cuando se producen errores que tienen un impacto directo en el tráfico del servicio de la compañía a la que le toca la china.

Esto es lo que ha pasado con MEGA según explican en TorrentFreak. La notificación de la DMCA en cuestión fue enviada en nombre de Metropolitan, asegurando que la página Mega.nz vinculaba a una copia ilegal de la película John Wick.

Si bien es claro que no hay material infractor en la página de inicio del servicio de almacenamiento, el enlace fue eliminado del índice de búsqueda de Google. El presidente de MEGA, Stephen Hall, explica que no es la primera vez y ya les ha pasado tres veces en los últimos meses. “Cada vez que se presenta una reclamación contra la retirada de enlaces, Google lo reconoce en 2-3 días, pero no se incluye los enlaces hasta 10-14 dias”, comenta el ejecutivo de MEGA.

La Oficina de Copyright de Estados Unidos está revisando actualmente la eficacia del proceso de eliminación de peticiones DMCA porque empresas como MEGA, lo consideran un claro abuso que los titulares de derechos utilizan como arma.