Juegos gratis y ofertas: Town of Salem 2, The Big Con...

Bienvenido a nuestra sección de juegos gratis y ofertas, en la que cada semana encontrarás todos los juegos gratis y las mejores ofertas para PC y consolas en formato físico y digital.

JUEGOS GRATIS

Town of Salem 2

El primero de los dos jeugos que regalan esta semana en Epic Games Store es Town of Salem 2, que ya es Free to Play de por sí, pero si te interesa sacarle todo el juego a este Among Us de rollo brujeril, aquí está todo el mejunje (y te vale también para Steam). Lo puedes reclamar en este enlace.

The Big Con

En segundo lugar está The Big Con, un indie de misterio muy noventero que puedes reclamar en este enlace.



Prime Gaming

Si eres usuario de Amazon Prime, en Prime Gaming tienes a tu alcance todos estos juegos gratis por tiempo limitado:

Black Desert

Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker

Bus Simulator 21: Next Stop

Chivalry 2

Demon’s Tilt

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Drawn: Trail of Shadows

Fallout 76 (PC y Xbox)

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Faraway: Arctic Escape

Faraway 2: Jungle Escape

Pearls of Atlantis: The Cove

Rose Riddle: The Fairy Tale Detective – CE

Through the Darkest of Times

Y todos estos, también por tiempo limitado, en Amazon Luna:

Airhead

Earthworm Jim 2

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Pitufos Kart

Sail Forth

The Metronomicon – Deluxe Edition

OFERTAS

PC

Consolas

