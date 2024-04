GIGABYTE lleva Intel Baseline a sus placas base Z790 y B760

Para quienes desconozcan el contexto, saber que GIGABYTE está añadiendo el perfil Intel Baseline a sus placas base puede resultar un tanto desconcertante, por lo que lo que procede en este caso es, precisamente, empezar planteando los antecedentes y, claro, en qué consiste esta medida adoptada por la tecnológica, y que al final responde a intentar satisfacer una creciente demanda en este sentido por parte de usuarios que buscan, principalmente, la estabilidad.

De un tiempo a esta parte, se han empezado a reportar problemas de estabilidad por parte de usuarios de los chips tope de gama de las dos generaciones más recientes de Intel, es decir, Raptor Lake y Raptor Lake Refresh, integrados como los i9-13900K y los i9-14900K con sus derivados. Un enorme problema, pues el gran rendimiento que proporcionan se ve seriamente comprometido si, como contrapartida, nos encontramos con una pérdida perceptible de su fiabilidad.

La solución más rápida para mitigar este problema es reducir el voltaje que recibe la CPU pero, claro, este ajuste queda fuera del alcance de muchos usuarios, pues hablamos de una operación compleja y que puede entrañar ciertos riesgos. Así, la respuesta por parte de Intel, y que ha obtenido rápida respuesta por parte de fabricantes como GIGABYTE, ha sido crear los perfiles Intel Baseline, que se aplican a nivel de BIOS y que reducen el rendimiento máximo del chip, pero a cambio evitan los problemas que se pueden dar con el integrado a máximo rendimiento.

Hechas las necesarias aclaraciones, ahora la noticia es que las BIOS beta de las familias Z790 y B760 de las placas base de GIGABYTE ya incorporan los perfiles Intel Baseline, que revierten todos los cambios que se puedan haber llevado a cabo en el funcionamiento de los chips, devolviéndolos de este modo a su configuración base (con la que salieron de fábrica), algo que Intel afirma que proporcionará a los usuarios la estabilidad esperada.

En este punto es importante, claro, incidir en que el uso de un perfil Intel Baseline se traduce en una disminución considerable del rendimiento, mientras que no todos los equipos con procesadores Intel Core 13 Gen. y 14 Gen. se ven necesariamente afectados por la falta de estabilidad, que parece circunscribirse exclusivamente al uso de determinados juegos. Por lo tanto, incidir en que no es necesario, y menos aún recomendable, emplearlos si no estamos experimentando problemas de estabilidad.

También es importante recordar, aunque se infiere con facilidad, que el uso de un perfil Intel Baseline interfiere, de manera directa, con el uso de funciones y herramientas para el incremento del rendimiento, por lo que si partimos de un sistema en el que estamos empleando funciones como GIGABYTE PerfDrive y activamos el nuevo perfil de Intel, probablemente acusaremos aún más el descenso en el rendimiento, razón por la que solo merece la pena emplear este «modo seguro» si hemos experimentado problemas de estabilidad.

