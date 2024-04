OMEN Transcend 14, análisis: movilidad inteligente

El OMEN Transcend 14 es un portátil que se presenta como un ultraligero todoterreno. Fe de ello dan sus medidas y su peso, 313 x 233,5 x 17,9 mm y 1,63 kilogramos, pero a pesar de su reducido tamaño HP ha sido capaz de montar componentes de última generación que, además, son bastante potentes, y esto lo convierte en uno de los equipos con mejor rendimiento de su categoría.

Gracias a las mejoras que han experimentado las últimas arquitecturas de gigantes como Intel, NVIDIA y AMD hoy es posible tener equipos muy pequeños y muy ligeros que son capaces de ofrecer una potencia que, hasta hace relativamente poco, nos habría parecido imposible. ¿Te imaginas jugar a Cyberpunk 2077 con trazado de rayos en un portátil de solo 1,63 kilogramos de peso? Pues no es un sueño, el OMEN Transcend 14 es capaz de eso y de mucho más.

Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de utilizar este nuevo portátil, y tras someterlo a diferentes pruebas hoy por fin estoy listo para compartir con vosotros mis resultados, y para contaros qué me parece el OMEN Transcend 14. Como siempre, os invito a que os pongáis cómodos, porque tenemos por delante un artículo bastante largo. Sin más, empezamos.

OMEN Transcend 14: análisis externo y claves

OMEN Transcend 14 tiene un diseño fiel a lo que estamos acostumbrados a ver en la línea OMEN de HP, aunque adopta una terminación con esquinas redondeadas que le confiere una terminación menos angulosa. Personalmente me gustan más las líneas rectas en un portátil y las esquinas puntiagudas, aunque en este equipo en concreto es una decisión acertada porque combina bien con ciertos elementos, como el teclado y la tapa.

Al sacarlo de la caja queda claro, como dije al principio del análisis, que estamos ante un ultraportátil. Pesa muy poco, podemos manejarlo a la perfección con una sola mano, incluso con la pantalla abierta, y la calidad de construcción del equipo es buena. HP ha utilizado un chasis de aluminio, un material clave para conseguir una estructura sólida, y lo ha combinado con algunos detalles en plástico. En general las sensaciones que transmite al tacto y en el uso diario son buenas.

Como podemos ver en la imagen adjunta el grosor del portátil es el mismo que el de mi dedo pulgar, lo que quiere decir que además de ligero es muy compacto. Cuando abrimos el OMEN Transcend 14 nos da la bienvenida una pantalla de 14 pulgadas de tipo OLED con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles en formato 16:10, lo que lo que significa que tenemos más espacio en vertical para trabajar.

Este equipo cuenta con una cámara frontal con resolución 1080p e infrarrojos, lo que nos permite utilizar el sistema de autenticación Windows Hello. También dispone de una matriz de micrófonos duales y tiene un sistema de altavoces estéreo con tecnología HP Audio Boost y soporte de DTS:X Ultra, lo que nos deja un conjunto multimedia bastante capaz que nos permitirá hacer videollamadas sin tener que añadir nada más.

El teclado tiene un diseño muy curioso. Está inspirado en los teclados HyperX, y como podemos apreciar el espacio entre teclas es mínimo. Dicho espacio se ha ocupado con unos bordes de plástico en color blanco que mejora el efecto de la iluminación LED RGB que tiene el teclado, y que se distribuye en cuatro zonas. Es una pena que no tengamos iluminación LED RGB individualizada por tecla, algo que sin duda debería estar en un equipo de este rango de precios.

Visualmente ese diseño es bastante atractivo, la experiencia que ofrece a la hora de escribir no está nada mal. Las teclas tienen un tamaño generoso para un portátil de 14 pulgadas, y el recorrido por tecla está bastante ajustado, aunque es suficiente para tener un buen feedback, algo clave para minimizar los errores de escritura. No tengo el dato exacto del recorrido por tecla, pero por las sensaciones que me ha transmitido estoy seguro de que no supera los 1,4 mm.

La almohadilla táctil está situada en posición central, tiene un buen tamaño y un tacto suave que permite un deslizamiento perfecto y cómodo. La estructura que la rodea tiene buen tacto y la calidad en general no desentona, cosa que también podemos decir de las bisagras que unen la pantalla al chasis. HP ha hecho un buen trabajo en líneas generales.

El sistema de iluminación LED RGB del teclado es personalizable a través del software preinstalado OMEN de HP, pero como dije solo tiene cuatro zonas de iluminación, así que al final las opciones que tenemos son limitadas. En los laterales podemos ver las opciones de conectividad cableada que ofrece este portátil.

Tenemos un puerto Thunderbolt 4 compatible con suministro de energía y DisplayPort 1.4, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-C a 10 Gbps que admite suministro de energía y puede trabajar como DisplayPort 1.4, dos conectores USB 3.2 Gen2 Type-A, una salida HDMI 2.1 y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido. En cuanto a la conectividad cableada, el OMEN Transcend 14 viene con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Especificaciones del OMEN Transcend 14

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio.

Pantalla de 14 pulgadas de tipo OLED con certificación IMAX Enhanced y formato 16:10. Resolución de 2.880 x 1.800 píxeles, tasas de refresco de 120 Hz, tiempo de respuesta de 02, milisegundos y brillo máximo de 500 nits bajo HDR (400 nits en SDR).

Cubre el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene un contraste de 1.000.000:1 y una relación pantalla cuerpo del 83,73%. Cuenta con tecnologías de reducción de emisión de luz azul y antiparpadeo.

La pantalla reproduce 1.070 millones de colores y soporta Windows Dynamic Refresh Rate, pero no soporta G-SYNC ni Adaptive Sync. Tampoco tiene interruptor MUX.

Componentes clave

Procesador Intel Core Ultra 7-155H, configurado con 6 núcleos Redwood Cove de alto rendimiento, 8 núcleos Crestmont de alta eficiencia y 2 núcleos de consumo ultra bajo. En total tiene 16 núcleos y maneja 22 hilos. Puede trabajar a un máximo de 4,8 GHz (núcleos de alto rendimiento) y cuenta con 24 MB de caché L3. Los núcleos de alta eficiencia pueden alcanzar los 3,8 GHz y los de bajo consumo llegan a los 2,5 GHz.

GPU integrada Intel Arc Graphics Xe LPG con 8 bloques Xe (128 motores vectoriales Xe) y 8 unidades de aceleración de trazado de rayos. Funciona a un máximo de 2,25 GHz y es compatible con Intel XeSS, la tecnología de reescalado inteligente de Intel.

NPU integrada Intel AI Boost con una velocidad máxima de 1,4 GHz compatible con OpenVINO, WindowsML, DirectML y ONNX RT. Soporte pleno de operaciones de cálculo INT8, FP16 (media precisión) y FP32 (precisión simple).

GPU dedicada GeForce RTX 4060 Mobile con un TGP de 65 vatios. Puede alcanzar una velocidad máxima de 1.470 MHz en modo turbo. Suma 3.072 shaders, tiene 96 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 24 núcleos RT de tercera generación, 96 núcleos tensor de cuarta generación, dispone de 24 MB de caché L2, cuenta con un bus de 128 bits y tiene 8 GB de memoria gráfica GDDR6 a 16 GHz.

16 GB de memoria LPDDR5X a 7.467 MHz en doble canal.

Unidad de almacenamiento SSD PCIe Gen4 x4 capaz de superar los 6,9 GB/s de velocidad de lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: puerto Thunderbolt 4 compatible con suministro de energía y DisplayPort 1.4, puerto USB 3.2 Gen2 Type-C a 10 Gbps que admite suministro de energía y puede trabajar como DisplayPort 1.4, dos conectores USB 3.2 Gen2 Type-A, salida HDMI 2.1 y jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Batería de 71 Wh, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 8 horas y 15 minutos por carga. Compatible con carga rápida, capaz de conseguir un 50% de batería con solo 30 minutos de recarga.

Sistema de refrigeración OMEN Tempest Cooling GO basado en cámara de vapor y dos ventiladores de tipo turbina que introducen aire frío y empujan el aire caliente al exterior.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de membrana inspirado en la serie Alloy de HyperX. Tiene un recorrido por tecla de 1,4 mm y cuenta con iluminación LED RGB en cuatro zonas totalmente personalizable.

Almohadilla táctil HP Imagepad con clic izquierdo y derecho.

Altavoces duales con tecnología HP Audio Boost compatibles con DTS:X Ultra.

Matriz de micrófonos duales con mejoras por IA para eliminar el ruido.

Cámara web 1080p con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Sistema operativo Windows 11 Home preinstalado.

Software HP OMEN preinstalado, que permite monitorizar el estado del portátil, realizar diferentes ajustes y configuraciones y alternar entre perfiles de rendimiento.

Medidas y peso: 313 x 233,5 x 17,9 mm y 1,63 kilogramos.

Precio: desde 1.799 euros. Oferta temporal, su precio normal es de 1.999 euros. También está disponible en configuraciones superiores con GPU GeForce RTX 4070 Mobile y CPU Intel Core Ultra 9.

Experiencia de uso y opinión general

El primer contacto con el OMEN Transcend 14 fue positivo, tanto por sensaciones al tacto como por calidad de materiales en general, aunque en todo momento tuve la impresión de que estaba ante un equipo que no terminaba de estar a la altura del ASUS ROG Zephyrus 2024 que analicé también recientemente. Por calidad de acabados, diseño y teclado el modelo de ASUS es superior, aunque es cierto que también es un poco más caro.

A nivel de rendimiento, Windows 11 y sus aplicaciones básicas funcionan con una agilidad total en el OMEN Transcend 14, cosa que es totalmente lógica teniendo en cuenta que estamos ante un equipo configurado con un Intel Core Ultra 7-155H. Sus 16 GB de memoria LPDDR5X son suficiente para tareas relativamente exigentes y gaming, y no tendremos problemas ni a corto ni a medio plazo, cosa que también podemos decir de su SSD de 1 TB de capacidad, que ofrece un rendimiento muy bueno y es clave para conseguir una fluidez total y minimizar los tiempos de carga en aplicaciones y juegos.

Muy buen rendimiento en general, y con una experiencia muy silenciosa cuando trabajamos con tareas básicas bajo Windows 11. El sistema de refrigeración hace un buen trabajo en este sentido, y solo se deja notar de verdad cuando jugamos o cuando empezamos a realizar trabajos que son realmente pesados y que requieren que la CPU, la GPU o ambas trabajen a plena potencia.

El teclado permite una escritura cómoda, y gracias al tamaño de sus teclas y al feedback que estas transmiten podremos escribir con bastante rapidez desde el primer momento, sin tener que pasar por un largo periodo de adaptación previo. Durante mis pruebas pude escribir a gran velocidad sin cometer muchos errores, y la experiencia con la almohadilla táctil también fue muy positiva, tanto por la precisión de los deslizamientos como de los clics.

La iluminación LED RGB del teclado es de solo cuatro zonas, pero el diseño que ha utilizado HP con esos bordes blancos por tecla muy marcados le da un toque diferente y único que hace que luzca mucho mejor. Personalmente me gusta el resultado, pero esto ya es algo subjetivo. Las opciones de personalización de la iluminación LED RGB son bastante limitadas, pero fáciles de seleccionar gracias al software HP OMEN preinstalado.

Y hablando del software HP OMEN, este nos permite también controlar otros aspectos importantes del portátil, como los perfiles de rendimiento y el escalado dinámico del modo turbo, y también podemos utilizarlo para visualizar el estado del sistema y para seleccionar qué modo de gráficos queremos utilizar. No tiene un interruptor MUX, así que solo podemos elegir entre gráficos integrados o híbridos. En la galería adjunta podéis ver las diferentes opciones que ofrece dicho software, y podéis ampliarla haciendo clic en ella.

El panel OLED que monta el OMEN Transcend 14 raya a un nivel muy bueno, tanto por reproducción del espacio de color como por densidad de píxeles. Ofrece también ángulos de visión de 178 grados, como podemos ver en la galería adjunta, y su nivel de brillo está a la altura del conjunto. No obstante es importante destacar que solo alcanza los 500 bits bajo HDR, y que no soporta G-SYNC ni Adaptive Sync, lo que lo coloca un peldaño por debajo de otras opciones similares. Podéis ampliar la galería de debajo de estas líneas haciendo clic en ella para comprobar los ángulos de visión del panel OLED.

La cámara y los micrófonos cumplen sin problema, y nos permitirán disfrutar de una buena experiencia realizando videollamadas. Los altavoces no están mal, pero de nuevo quedan por debajo de otras opciones similares en precio y prestaciones. El ASUS ROG Zephyrus 14 2024 es el mejor ejemplo, ya que tiene un sistema de sonido muy superior comparado con el OMEN Transcend 14. Con todo, la experiencia multimedia que consigue este equipo es buena.

Las opciones de conectividad están la altura de un portátil de su rango de precio, y contamos con todo lo que necesitaremos en nuestro día a día. No se nos quedarán cortas ni siquiera a largo plazo, y lo mismo podemos decir de las opciones de conectividad inalámbrica, ya que el OMEN Transcend 14 es compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, que son los estándares más avanzados del momento.

Sobre el tema del rendimiento en diferentes pruebas voy a profundizar un poco más adelante. También hablaré de las temperaturas de trabajo, del consumo y de la autonomía del equipo, que son cuestiones muy importantes, y por eso van separados en sus correspondientes apartados. Os puedo adelantar que el sistema de refrigeración del OMEN Transcend 14 es menos ruidoso que el de otros modelos similares, pero también es menos potente, ya que utiliza dos ventiladores en lugar de tres como hacen otras marcas.

Eso tiene un lado bueno y un lado malo. Lo bueno es que, como dije, hace menos ruido, y lo malo es que tiene una menor capacidad de refrigeración, lo que limita las opciones a nivel de TGP y el rendimiento. Con todo, el modelo probado monta una modesta GeForce RTX 4060 Mobile de 65 vatios, así que no deberíamos tener el más mínimo problema, ya que su consumo es muy bajo.

Pruebas de rendimiento sintéticas y profesionales

Este tipo de pruebas son muy importantes, porque pueden llevar al equipo al límite y nos permiten ver datos de rendimiento que no podríamos forzar con otros tipos de pruebas. También nos sirven para comprobar los valores de estabilidad y de calor generados en cargas máximas de trabajo variadas que, como dije anteriormente, no se pueden alcanzar con otros tipos de pruebas.

Cinebench 2024

Esta prueba de renderizado es una de las más exigentes que existen ahora mismo, y es todo un referente en el sector. Podemos utilizar tres modos, CPU monohilo, CPU multihilo y GPU. En modo CPU el Intel Core Ultra 7-155H que monta el OMEN Transcend 14 consigue 687 y 100 puntos en multihilo y monohilo, respectivamente, y en la prueba GPU alcanza los 8.392 puntos.

Al repetir la prueba CPU multihilo en un bucle de 10 minutos para estresar el procesador su puntuación baja ligeramente a 672. Esto quiere decir que el sistema de refrigeración del OMEN Transcend 14 es capaz de mantener bajo control al Intel Core Ultra 7-155H, porque la pérdida de rendimiento por calor en la prueba de estrés es mínima.

La puntuación monohilo entra dentro de lo esperado, y lo mismo puedo decir de la puntuación GPU, que queda en un nivel razonable para un modelo de 65 vatios de TGP. Durante mis pruebas no experimenté ningún tipo de problema de estabilidad.

Cinebench R23

Esta es otra de las pruebas más exigentes que están disponibles ahora mismo. Se utiliza para medir el rendimiento monohilo y multihilo de una CPU renderizando una escena complicada y altamente realista, y se puede realizar en bucles con periodos de tiempo diferentes o en una única pasada. Con una única pasada el Intel Core 7 Ultra-155H consiguió una puntuación de 1.721 en monohilo y 12.342 en multihilo, unos valores que quedan un poco por debajo de lo esperado.

Es importante tener en cuenta que en este tipo de pruebas siempre suelen producirse pequeñas oscilaciones, y que estas al final afectarán al resultado final con una leve pérdida o ganancia de puntos. Es totalmente normal.

CPU-Z

Una prueba básica pero efectiva para medir el rendimiento de un procesador, y también para establecer comparaciones directas con otros procesadores. En este caso el resultado obtenido también queda por debajo de lo esperado, sobre todo en multihilo, una situación que veremos si se repite en la prueba CPU de 3D Mark.

Blender

Con Blender podemos medir el rendimiento de la GPU en renderizado. En este caso el rendimiento se mide en muestras por minuto, y cuanto más altos sean los números mejor será el resultado. El rendimiento que consigue la GeForce RTX 4060 Mobile es bueno, pero queda un poco por debajo de los números que obtienen otros modelos configurados también con la versión de 65 vatios.

Hice comprobaciones para profundizar en este tema y descubrí qué era lo que estaba ocurriendo, y es que la GeForce RTX 4060 Mobile que monta el OMEN Transcend 14 suele mantenerse casi siempre entre los 50 y los 60 vatios, es decir, no se mueve entre los 60 y los 65 vatios de TGP, lo que acaba reduciendo ligeramente el rendimiento.

V-Ray

En esta prueba de renderizado se repite la tónica que hemos venido bien en pruebas anteriores. La GeForce RTX 4060 Mobile consigue un resultado excelente teniendo en cuenta la franja de TGP en la que se mueve, pero al no estabilizarse en todo momento entre los 60 y 65 vatios rinde un poco menos que otros modelos que sí se sitúan en ese baremo.

En la prueba RTX podemos ver el valor diferencial que marca el hardware especializado de NVIDIA. Para que podáis comparar la GeForce RTX 4060 Mobile que monta el GIGABYTE G5 KF, que también es de 65 vatios, logra 1.664 puntos en esta prueba, es decir, rinde un 13,12% mejor.

3D Mark CPU

En esta prueba me he llevado toda una sorpresa, y ha sido para bien, ya que el Intel Core Ultra 7-155H ha «despertado» y ha conseguido unos resultados que ahora sí encajan con lo que cabe esperar de este procesador, y lo mejor es que son consistentes en todas las cargas de trabajo que utiliza dicha prueba.

Los modos con uno y dos hilos son las que normalmente permiten que el procesador desarrolle una mayor velocidad de trabajo, y esta va decayendo conforme aumenta el número de núcleos e hilos en uso. También es lógico que la temperatura aumente con el número de hilos utilizados, y por tanto esta prueba nos permite también comprobar la estabilidad del procesador y los valores de temperatura.

No obstante, debemos tener en cuenta que las pruebas con mayor número de hilos suelen durar muy poco, y que por tanto no son totalmente representativas de los valores máximos de temperatura que puede alcanzar el procesador en una prueba realmente intensiva durante varios minutos de uso continuado. Para ello es mejor utilizar Cinebench R23 o 2024 y monitorizar las temperaturas.

A pesar de todo esta prueba es muy útil para hacer una análisis en profundidad de cualquier CPU, y para ver cómo se comporta con diferentes cargas de trabajo. Vamos a ver de qué es capaz este Intel Core Ultra 7-155H con la implementación que ha tenido en el OMEN Transcend 14:

Con un hilo activo tenemos una frecuencia muy variable que llega a caer de los 2 GHz y que supera ocasionalmente los 4 GHz. La temperatura también oscila mucho, y toca techo en los 72,92 grados.

tenemos una frecuencia muy variable que llega a caer de los 2 GHz y que supera ocasionalmente los 4 GHz. La temperatura también oscila mucho, y toca techo en los 72,92 grados. Con dos hilos activos se repiten las fluctuaciones en la frecuencia de trabajo, que tiene un pico de 3,95 GHz, y la temperatura oscila entre los 59,91 grados y los casi 70 grados.

se repiten las fluctuaciones en la frecuencia de trabajo, que tiene un pico de 3,95 GHz, y la temperatura oscila entre los 59,91 grados y los casi 70 grados. Con cuatro hilos activos la velocidad de trabajo sigue fluctuando pero es claramente inferior, a pesar de algún pico puntual. Los valores estables más altos y frecuentes rondan los 3,5 GHz, y la temperatura toca techo en los 69,98 grados.

la velocidad de trabajo sigue fluctuando pero es claramente inferior, a pesar de algún pico puntual. Los valores estables más altos y frecuentes rondan los 3,5 GHz, y la temperatura toca techo en los 69,98 grados. Con ocho hilos activos tenemos una caída de velocidad importante, y el pico más alto pasa a ser de 3,37 GHz. La temperatura oscila nunca llega a superar los 70 grados.

tenemos una caída de velocidad importante, y el pico más alto pasa a ser de 3,37 GHz. La temperatura oscila nunca llega a superar los 70 grados. Con 16 hilos activos la frecuencia media no supera los 3 GHz, aunque se mantiene en unos niveles más estables ya que tiene menos fluctuaciones. La temperatura registra un pico máximo de 62,90 grados C.

la frecuencia media no supera los 3 GHz, aunque se mantiene en unos niveles más estables ya que tiene menos fluctuaciones. La temperatura registra un pico máximo de 62,90 grados C. Con todos los hilos activos la velocidad media se mueve de nuevo por debajo de los 3 GHz y tenemos fluctuaciones más marcadas, la temperatura máxima roza los 60 grados.

Los valores de frecuencia son altamente variables, aunque los valores de temperatura se mantuvieron en todo momento en niveles muy buenos y el rendimiento estuvo dentro de lo esperado, como os dije anteriormente, así que no tengo nada que objetar en esta prueba.

3D Mark DLSS 3

Con esta prueba podemos descubrir cómo marca la diferencia NVIDIA DLSS 3, que incluye Super Resolution y Frame Generation, en una escena gráfica exigente. Sin dichas tecnologías la media de rendimiento es de 10,58 FPS, y con NVIDIA DLSS 3 activado tenemos una media de 43,46 FPS, es decir, hemos multiplicado por cuatro la tasa de fotogramas por segundo.

CrystalDisk Mark

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de la unidad de almacenamiento. El OMEN Transcend 14 viene con un SSD de Western Digital de tipo PCIe Gen4 x4, y como podemos ver este raya a un excelente nivel, ya que consigue una velocidad de 6,9 GB/s y 5,2 GB/s en lectura y escritura secuencial.

Octanebench

Vamos ahora con Octanebench, que es otra prueba de renderizado muy exigente que es capaz de aprovechar la aceleración por hardware que ofrecen las tarjetas gráficas GeForce RTX de NVIDIA. Las puntuaciones que obtenemos siguen la tendencia que os dije anteriormente, y están un poco por debajo de una GeForce RTX 4060 Mobile de 65 vatios.

PassMark

En PassMark tenemos una puntuación muy buena en líneas generales, y en todos los niveles, lo que hace que el OMEN Transcend 14 se coloca como uno de los portátiles más rápidos de la base de datos de esta prueba. Destaca especialmente la puntuación de su unidad SSD en comparación con la de otros portátiles similares, que impulsa en gran medida el resultado final.

Procyon IA

En la prueba de IA vemos que la NPU que integra el Intel Core Ultra 7-155H da la talla y rinde tal y como esperábamos. En operaciones FP16 (media precisión) registra una puntuación de 238, superando con ello los poco más de 70 puntos que conseguiríamos utilizando la CPU para esa misma prueba.

En FP32 (precisión simple) tenemos 418 puntos, cifra que de nuevo supera de largo los 68 puntos que conseguiríamos utilizando la CPU para esta prueba. Con estos números sobre la mesa es fácil entender por qué las NPUs se han impuesto como una de las mejores opciones para afrontar de forma eficiente tareas de IA.

La prueba integrada de Procyon de generación de imágenes por GPU me dio error las tres veces que intenté pasarla, así que no puedo compartir con vosotros los resultados de la misma. No entiendo por qué no funcionó, porque la GeForce RTX 4060 Mobile cumple los requisitos mínimos al contar con 8 GB de memoria gráfica.

Pruebas de rendimiento en juegos

Vamos ahora con los resultados de rendimiento que he obtenido en juegos. La verdad es que tengo muchas ganas de ver de qué es capaz el OMEN Transcend 14 con esa GeForce RXT 4060 Mobile que, como hemos visto en las pruebas sintéticas, no termina de alcanzar su pico máximo de rendimiento por una cuestión de TGP, y es que como os he explicado anteriormente casi siempre se mueve entre los 50 y los 60 vatios.

En Resident Evil 4 Remake la GeForce RTX 4060 registra 37 FPS en 1800p con calidad máxima. Si utilizamos FSR 2 en modo calidad podemos subir a 49 FPS de media, un nivel en el que ya el juego es perfectamente fluido y jugable. No vale la pena activar el trazado de rayos, porque no ofrece una mejora de calidad gráfica significativa y afecta al rendimiento.

Alan Wake 2 es uno de los juegos más exigentes de la comparativa. En 1800p es injugable, ya que tenemos una media de 16 FPS con calidad máxima, pero al activar DLSS 3 en modo rendimiento la media sube a 39 FPS. Con esa tasa de fotogramas por segundo podemos jugarlo sin problema, algo que demuestra la magia que es capaz de conseguir la tecnología DLSS 3.

Sin embargo, el trazado de rayos no es viable en calidad máxima ni siquiera con DLSS 3.5 en modo rendimiento, porque se produce un agotamiento de la memoria gráfica que da lugar a tirones y problemas en la carga de texturas. Reducir la calidad gráfica, y sobre todo la memoria consumida bajando la calidad de las texturas, puede mejorar el rendimiento.

Cyberpunk 2077 es otro de los juegos más exigentes de todos los que he probado. En 1800p con calidad ultra tenemos 25 FPS de media, pero gracias al DLSS 3 en modo rendimiento podemos subir a 66 FPS, casi el triple de rendimiento. A ese nivel la experiencia es totalmente óptima, y las tecnologías que integra DLSS 3 hacen un trabajo excelente.

El trazado de rayos es viable con DLSS 3 en modo rendimiento, ya que nos permite pasar de 8 FPS a 45 FPS, pero el trazado de trayectorias es demasiado exigente a esa resolución para una GeForce RTX 4060. Con todo, es digno de mención que permite pasar de 0 FPS (se queda bloqueado en la pantalla de carga) a 26 FPS en modo rendimiento.

Dying Light 2 es, a pesar de sus carencias, uno de mis juegos favoritos, sobre todo por la cuidada ambientación posapocalíptica que pone a nuestra disposición. También es un juego muy exigente, y moverlo en resolución 1800p con calidad máxima no es nada sencillo, pero la GeForce RTX 4060 que monta el OMEN Transcend 14 lo consigue, ya que alcanza los 34 FPS, cifra que equivale a una experiencia tipo consola. Con NVIDIA DLSS 3 en modo rendimiento podremos jugarlo a 73 FPS.

Si activamos el trazado de rayos la media cae a 14 FPS en nativo, pero con NVIDIA DLSS 3 en modo rendimiento podemos subir a 53 FPS y disfrutar de una experiencia perfectamente jugable.

Ghostwire Tokyo fue uno de los primeros juegos en dar el salto a la por entonces nueva generación. Se mantiene como uno de los títulos más exigentes gracias al trazado de rayos, una tecnología que puede reducir el rendimiento en más de la mitad. La GeForce RTX 4060 puede moverlo en 1800p con calidad máxima incluso en nativo, pero es recomendable activar el DLSS 2 en modo calidad para pasar de 50 FPS a 83 FPS.

Si activamos el trazado de rayos tendremos una media de 23 FPS, pero con DLSS 2 en modo rendimiento podemos llegar a una media de 58 FPS. Sí, es impresionante, porque hemos multiplicado en más de dos veces la tasa de fotogramas por segundo.

A Plague Tale: Requiem es uno de los juegos con mejor dirección artística y calidad gráfica de esta generación, y también es uno de los más exigentes. La GeForce RTX 4060 que monta el OMEN Transcend 14 solo consigue 20 FPS en 1800p con calidad máxima, pero gracias al DLSS 3 podemos subir a 51 FPS. Al activar el trazado de rayos el rendimiento cae a 14 FPS, pero podemos subir a 39 FPS con DLSS 3 en modo rendimiento.

Red Dead Redemption es un juego que tiene ya unos años, pero sigue siendo indispensable en cualquier prueba de rendimiento por su alto nivel de exigencia y su calidad gráfica. En este caso si queremos jugarlo con calidad máxima lo ideal es activar DLSS 2 en modo equilibrado porque nos permite alcanzar una media de 39 FPS.

Terminamos las pruebas en juegos con Starfield, uno de los mayores éxitos de Bethesda y uno de los juegos más populares a día de hoy. En la gráfica adjunta podéis ver cómo escalan DLSS Super Resolution y Frame Generation, identificados como DLSS 2 y DLSS 3. Para disfrutar de la mejor experiencia posible lo ideal es jugarlo con DLSS 3 en modo rendimiento, ya que pasamos de una media de 22 FPS a una de 49 FPS.

La GeForce RTX 4060 que ha montado HP en el OMEN Transcend 14 hace un trabajo muy digno, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una gráfica de gama media limitada a un TGP de 65 vatios que, en realidad, rara vez pasa de los 60 vatios. Con ella podremos jugar a cualquier título actual sin problemas disfrutando de un buen nivel de calidad y fluidez, gracias sobre todo a la magia de la tecnología NVIDIA DLSS 3.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias y autonomía

Los valores de consumo de la gráfica son muy importantes porque nos permiten descubrir si esta se ajusta a las especificaciones del fabricante. La GeForce RTX 4060 Mobile que monta el OMEN Transcend 14 alcanza picos máximos de TGP de 64 vatios, cifra perfectamente razonable para un modelo de 65 vatios, pero el problema es que normalmente se mueve entre los 50 y los 60 vatios.

El consumo afecta al rendimiento de la gráfica, y es que cuanto menor sea menos rendirá esta. Al tener un consumo tan ajustado una diferencia de 5 o 10 vatios puede hacer que la GeForce RTX 4060 Mobile del OMEN Transcend 14 rinda un poco menos que una que se mantenga más cerca de los 65 vatios de TGP, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en mis pruebas. Con esto no quiero decir que el rendimiento sea malo, nada más lejos de la realidad, pero sí que queda un poco por debajo de lo esperado.

Las temperaturas de trabajo en las que se mueve la GeForce RTX 4060 Mobile son muy buenas y resultan totalmente seguras. Incluso a plena carga y con configuraciones gráficas muy exigentes esta no pasa de los 65 vatios. La temperatura media puede variar en función de cada juego y de la configuración utilizada, pero normalmente se sitúa en los 63-64 grados.

El procesador es harina de otro costal. Los que nos leéis habitualmente ya sabéis que los Intel Core Ultra pueden alcanzar temperaturas muy altas trabajando a plena carga, y el Intel Core Ultra 7-155H que monta el OMEN Transcend 14 no es una excepción. En juegos, y en tareas exigentes que no lo lleven al 100% de uso, se mueve entre los 70 y los 80 grados, pero cuando lo llevamos al límite con pruebas como Cinebench R23 tiene picos de 102 grados. En cualquier caso, lo importante es que no registró ningún problema de estabilidad, y que al final es un procesador que está diseñado para trabajar sin problemas a temperaturas elevadas.

Bien, ¿y cómo escalan entonces las frecuencias de la GeForce RTX 4060 Mobile en el OMEN Transcend 14? Pues justo como esperaba, se mantienen en niveles bastante estables pero quedan un poco por debajo de los valores de otros modelos de 65 vatios, que llegan a medias más altas de 1.980 MHz y tienen picos de 2.135 MHz.

He podido constatar en mis pruebas que el sistema de refrigeración del OMEN Transcend 14 es menos ruidoso que el de otros modelos similares, y a pesar de todo hace un buen trabajo. Los únicos valores de temperatura que resultaron elevados fueron los del Intel Core Ultra 7-155H a plena carga, y como os he explicado anteriormente esto entra dentro de lo normal para un procesador de esta clase.

Por lo que respecta a la autonomía el OMEN Transcend 14 alcanza poco más de siete horas reproduciendo un vídeo 4K en YouTube con el brillo al mínimo, y puede llegar a superar las 8 horas si no utilizamos una conexión Wi-Fi a Internet, es decir, si trabajamos con él de forma básica en local.

Notas finales

El OMEN Transcend 14 es un ultraportátil con un marcado espíritu gaming y un toque profesional muy interesante, gracias a su configuración con GeForce RTX 4060 Mobile, que se integra por completo en el ecosistema NVIDIA Studio. Si esta tarjeta gráfica se nos queda corta podemos conseguirlo también en una versión con GeForce RTX 4070 Mobile, que trae además más memoria RAM y una CPU Intel Core Ultra 9.

La configuración que yo he probado es más que suficiente para casi cualquier perfil de usuario medio. Es un equipo muy ligero y potente que puede mover cualquier juego actual sin problemas, rinde bien en aplicaciones profesionales y cuenta con tecnologías de valor que marcan una diferencia clara, siendo NVIDIA DLSS 3 una de las más interesantes, sin ninguna duda.

HP ha cuidado el diseño y la calidad de construcción. Es un portátil con un acabado premium, de eso no hay ninguna duda. El chasis de aluminio, y las buenas sensaciones que el equipo transmite al tacto, le ayudan a colocarse como una opción a tener en cuenta dentro de su rango de precios, y además ha incorporado detalles diferenciadores, como el teclado inspirado en los modelos HyperX.

También me he encontrado con algunos detalles mejorables, como la calidad de sonido de los altavoces y el software HP OMEN preinstalado. Echo en falta también el interruptor MUX y el soporte de G-SYNC y de Adaptive Sync, así como un mejor ajuste del TGP de la GeForce RTX 4060 que le permita acercarse más a su valor máximo de rendimiento.

Haciendo un balance general lo tengo bastante claro, si podemos comprarlo en oferta por 1.799,99 euros es una opción interesante, sobre todo si necesitamos sí o sí un equipo ligero y fácil de transportar que nos acompañe en nuestro día a día, pero que sea capaz de ofrecer un alto nivel de rendimiento sin generar un calor y un ruido excesivos.