7 Days to Die sale de acceso anticipado, 11 años después

7 Days to Die es uno de esos juegos que aparece, de manera recurrente, en las listas sobre juegos de zombies, sobre títulos que dan miedo, de juegos multijugador «de sustos»… en fin, que es un juego que goza de cierta popularidad, buenas valoraciones y una comunidad que, en el caso de algunas personas, lleva disfrutándolo desde hace más de 10 año, pues The Fun Pimps lo publicó en Steam el 3 de diciembre de 2013, según figura en su ficha en la tienda de Valve.

Durante estos años, su desarrolladora (que también es su distribuidora) ha ido publicando actualizaciones de manera periódica, mejoras y nuevo contenido que han servido para mantener a dicha comunidad bastante satisfecha, al punto de que el SteamDB ranking en su caso asciende hasta un envidiable 87,72%, una valoración que muchos estudios y distribuidoras pagarían de mil amores. Un ejemplo perfecto, y a continuación ahondaremos en ello, de cómo hacer las cosas bien (con la notable excepción de su primer port para consolas, que fue «machacado» con razón en Metacritic).

Cuando 7 Days to Die salió a la venta, en abril de 2013, lo hizo en modo acceso anticipado, ya sabes, ese modo con el que Steam permite publicar juegos que todavía no se han desarrollado por completo, pero que sí que son jugables. Esta modalidad permite a la desarrolladora empezar a recuperar parte de su inversión y obtener mucho feedback (si es que los usuarios se animan a comprarlo, claro), y a los jugadores empezar a disfrutarlo antes, influir de algún modo en su evolución y, por norma general, obtenerlo por un precio inferior al que tendrá cuando su desarrollo se complete.

Que un juego salga en modo de acceso anticipado es normal, lo que no lo es tanto es que permanezca en el mismo más de 10 años (casi 12 desde que se inició su desarrollo). Recientemente hemos visto casos llamativos, como el de Larian con Baldur’s Gate 3, otro ejemplo de cómo hacer las cosas bien, y que permaneció casi tres años (desde octubre de 2020 hasta agosto de 2023) en acceso anticipado. Tres años, una minucia en comparación con lo de 7 Days to Die.

Pues bien, esto se ha terminado, The Fun Pimps ha anunciado el lanzamiento de la versión 1.0 de 7 Days to Die y, por lo tanto, su salida del modo de acceso anticipado. Esta actualización tendrá lugar, según sus planes, en dos fases, una beta final que se publicará a finales de mayo y, salvo sorpresas, la llegada de la versión final durante el mes de junio de este mismo año, es decir, dentro de un par de meses (días más, días menos, en función de la fecha concreta).

Esto no significa, eso sí, que el estudio de el desarrollo por completado y que, por lo tanto, 7 Days to Die vaya a quedar así. Muy al contrario, tal y como han revelado, ya tienen planificadas las futuras actualizaciones-expansiones, con las que dotarán al juego de más contenido, y que en algunos casos vendrán a satisfacer los compromisos adquiridos por The Fun Pimps en la campaña de financiación llevada a cabo en Kickstarter para obtener los fondos necesarios para iniciar el desarrollo.

El tiempo nos ha enseñado, por las malas, que si un estudio se toma todo el tiempo necesario para completar un desarrollo, aunque esto signifique retrasos, betas que se eternizan, etcétera, nos encontramos ante una muestra de respeto a los jugadores y, claro, a su propio desarrollo. Ya he perdido la cuenta (y estoy seguro de que no soy el único) de la cantidad de juegos que han salido a la venta estando todavía muy, muy verdes, con todos los efectos que esto ocasiona.

Que 7 Days to Die haya permanecido más de 10 años en acceso anticipado me parece, por lo tanto, un ejemplo que debería cundir en los desarrollos en los que sea necesario. Ahora, con su salida de este modo, la desarrolladora ha confirmado algo que cabía esperar, y es que su precio va a subir al que consideran que es el adecuado para el producto fina, lo que también me parece lógico. Y es que no debe tener el mismo precio un producto inacabado que uno completo, ¿verdad?

Citaba antes Baldur’s Gate 3, pero hay otros ejemplos de juegos que permanecen bastante tiempo en el modo de acceso anticipado. Me viene a la cabeza, por ejemplo y por no abandonar el género de terror, Phasmophobia, otro título con un desarrollo muy vivo, gracias a una desarrolladora muy implicada, que se mantiene en early access desde septiembre de 2020. Por suerte, esta es una fórmula que parece haberse popularizado, de la que se pueden beneficiar especialmente los estudios con recursos limitados, y que sí que se traduce en ventajas reales para los jugadores. Ojalá siga cundiendo el ejemplo.

