Kingdom Come: Deliverance también ha sufrido un downgrade

El lanzamiento de Kingdom Come: Deliverance se produjo el 13 de febrero como un título multiplataforma, es decir que llegó de forma simultánea a PS4, Xbox One y PC. Esto supone que estamos ante un título adaptado a las limitaciones de ambas consolas, algo que lamentablemente se ha dejado notar en la versión para compatibles.

Kingdom Come: Deliverance fue un proyecto que salió adelante gracias a la financiación obtenida a través de Kickstarter. Desde sus inicios el juego brilló con luz propia gracias al uso del motor gráfico CryEngine y a su excelente apartado técnico, que se mantuvo sin problemas en la versión beta.

Sin embargo la versión final que llegó a las tiendas ha recibido un importante recorte de calidad gráfica que se deja notar en muchos aspectos, tal y como podemos ver en las imágenes que acompañamos en el artículo y que podéis ampliar haciendo clic en ellas.

La versión beta de Kingdom Come: Deliverance para PC contaba con un mayor nivel de detalle, unos efectos de luces y sombras muy cuidados, texturas de gran calidad y una vegetación realista que contribuía a mejorar la inmersión.

Todo eso ha desaparecido en la versión final del juego, que como vemos acaba mostrando un aspecto deslucido y simplón si comparamos con la versión beta del juego. Todas las capturas de pantalla han sido tomadas en las mismas zonas, con las mismas condiciones climatológicas y con la configuración en ultra.

La conclusión es clara, la beta parecía un juego de nueva generación y la versión final ha acabado siendo otro juego más afectado por las carencias de Xbox One y PS4. Una pena, la verdad, aunque no es el primero ni será el último juego que sufre un recorte de calidad gráfica en PC para que no deje en mal lugar a la versión para consolas.

Más información: DSOGaming.