Todos tenemos varios juegos favoritos, pero entre todos ellos siempre hay un «ganador», es decir, un juego que ha tenido el honor de ser al que más horas le hemos dedicado a lo largo de nuestra vida.

No tiene por qué ser actual, de hecho es probable que el juego al que más hemos jugado tenga muchos años encima. Tampoco tiene por qué encajar en un género concreto, es cierto que los juegos de rol online son los que más tiempo exigen si queremos conseguir determinados objetos o alcanzar ciertos logros, pero también hay otros que por su rejugabilidad nos animan a volver una y otra vez.

Llevo jugando alrededor de 30 años, así que sé muy bien de lo que hablo, os lo ilustro con algunos ejemplos. Doom no es especialmente largo, y tampoco tiene ese trasfondo que podemos encontrar en un juego de rol actual, pero gracias a su ambientación, su diseño artístico, su jugabilidad y a esa dosis de acción frenética que presenta ofrece una experiencia verdaderamente única que me ha tenido enamorado desde que lo jugué por primera vez, tanto que me lo llevaría a una isla desierta.

No sé exactamente cuántas horas he llegado a dedicarle, pero desde que lo probé en los noventa no he dejado de jugarlo, y siempre que me he decidido a echarle un rato nunca ha sido menos de media hora. Otros títulos con los que me ha pasado algo parecido han sido Resident Evil 2, Fallout 3 y Fallout 4, aunque ninguno de ellos ha sido al que más horas le he dedicado.

Tres candidatos a juego más jugado

Cuando me he hecho esta pregunta tenía dudas entre tres juegos: Guild Wars, Guild Wars 2 y World of Warcraft. Gracias al comando que permite ver las horas de juego he podido salir de dudas, y el ganador indiscutible ha sido Guild Wars, con 3.876 horas, lo que equivale a unos 161 días. En segunda posición queda Guild Wars 2 con más de 600 horas.

Más allá del total de horas que muestran esos datos creo que lo más interesante es que ambos representan un cambio importante en mi vida. Cuando jugaba a Guild Wars tenía más tiempo libre y mi situación era muy distinta, tenía menos responsabilidades y otras prioridades, sobre todo en sus dos primeros años de lanzamiento. Sin embargo, Guild Wars 2 fue un juego que llegó al mercado cuando ya no podía dedicar tantas horas a los videojuegos.

Estoy seguro de que a muchos de vosotros os habrá ocurrido lo mismo, y de que os vendrán a la cabeza buenos recuerdos mientras hacéis memoria para participar en este artículo. Os toca, ¿a qué juego habéis dedicado más horas? Nos leemos en los comentarios.